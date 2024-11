La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, Gallant y un líder de Hamas

LA HAYA.- La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif, a quienes acusó de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la guerra en Gaza y los atentados terroristas de octubre de 2023 que desencadenaron la ofensiva de Israel en el territorio palestino.

La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en prófugos buscados internacionalmente y probablemente los aislará aún más y complicará los esfuerzos para negociar un alto al fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses. Sin embargo, sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte y varios de los funcionarios de Hamas han sido posteriormente asesinados en el conflicto.

Según Israel, Mohammed Deif murió en un ataque el 13 de julio en el sur de Gaza, aunque Hamas niega su muerte.

Palestinos caminan en medio de la destrucción causada por los bombardeos de Israel en Jebaliya, al norte de la Franja de Gaza, el 30 de mayo de 2024. Enas Rami - AP

A pesar de las órdenes de detención, es probable que ninguno de los sospechosos comparezca pronto ante los jueces de La Haya. El propio tribunal no dispone de policía para ejecutar las órdenes, sino que depende de la cooperación de sus Estados miembros.

La amenaza de arresto podría dificultar que Netanyahu y Gallant viajen al exterior, aunque el presidente ruso Vladimir Putin, buscado por la CPI por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, demostró recientemente que aún podía visitar a un aliado cuando viajó a Mongolia , uno de los Estados miembros de la corte, y no fue arrestado.

La medida se produce después de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunciara el 20 de mayo que solicitaba órdenes de detención por presuntos crímenes relacionados con los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la respuesta militar israelí en Gaza.

En una declaración en ese momento, Khan afirmó que Israel “ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana” al cerrar los cruces fronterizos hacia el territorio y restringir suministros esenciales, incluidos alimentos y medicinas.

Netanyahu y otros líderes israelíes han condenado la solicitud de órdenes de arresto como vergonzosa y antisemita. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también criticó al fiscal y expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse de Hamas. El grupo terrorista palestino también criticó la petición.

“La sala consideró que hay motivos razonables para creer que ambas personas privaron intencionadamente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, como alimentos, agua y medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”, escribió el panel de tres jueces en su decisión unánime de dictar órdenes de detención contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant.

El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra un jefe militar de Hamas. ALBERTO PIZZOLI - AFP/POOL

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo en septiembre que había presentado dos escritos jurídicos impugnando la jurisdicción de la CPI y argumentando que el tribunal no dio a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes.

“Ninguna otra democracia con un sistema jurídico independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de esta manera tan perjudicial por el Fiscal”, escribió en X el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oren Marmorstein, que afirmó que Israel se mantenía “firme en su compromiso con el Estado de derecho y la justicia” y que seguiría protegiendo a sus ciudadanos contra la militancia.

La CPI es un tribunal de última instancia que sólo enjuicia casos cuando las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley no pueden o no quieren investigar. Israel no es miembro del tribunal. El país ha tenido problemas para investigarse a sí mismo en el pasado, según afirman grupos de derechos humanos.

Palestinos esperan en fila a recibir comida en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el lunes 18 de noviembre de 2024. Abdel Kareem Hana - AP

Los países miembros están obligados a detener a los sospechosos si se ha emitido una orden de arresto si pisan su territorio, pero el tribunal carece de un mecanismo para hacer cumplir sus órdenes.

Grupos de derechos humanos han aplaudido la decisión, que se produjo más de seis meses después de que Khan hiciera su solicitud inicial.

“Las órdenes de arresto de la CPI contra altos dirigentes israelíes y un funcionario de Hamas rompen con la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley”, dijo el director asociado de justicia internacional de Human Rights Watch, Balkees Jarrah, en un comunicado.

El caso en la CPI es independiente de otra batalla legal que Israel está librando en el máximo tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, en la que Sudáfrica acusa a Israel de genocidio, una acusación que los líderes israelíes niegan firmemente. Los abogados de Israel argumentaron ante el tribunal que la guerra en Gaza era una legítima defensa de su pueblo y que eran los militantes de Hamas los culpables de genocidio.

Tras el ataque del 7 de octubre, Israel lanzó una ofensiva de represalia contra Gaza que mató a más de 40.000 palestinos, según funcionarios sanitarios locales, que no precisan cuántos eran combatientes. Desplazó de sus hogares al 90% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza y causó una gran destrucción en todo el territorio asediado.

Hamas sigue manteniendo cautivos a unos 100 rehenes, de los cuales se cree que aproximadamente un tercio están muertos. La mayoría de los restantes fueron liberados a cambio de palestinos encarcelados por Israel durante un alto el fuego en noviembre pasado.

Agencias AP y Reuters

