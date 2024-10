La inteligencia norteamericana, en el ojo de la tormenta por la filtración de documentos clasificados

Escuchar

WASHINGTON.- La filtración de dos documentos altamente clasificados de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que describen recientes imágenes satelitales de los preparativos militares de Israel para un potencial ataque contra Irán revela el enorme grado de preocupación de Washington sobre los planes del gobierno de Tel Aviv. Y también obliga a los funcionarios norteamericanos a tratar de entender el origen y la magnitud de indebida filtración de esos documentos.

Ambos documentos fueron elaborados en los últimos días por la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, responsable del análisis de las imágenes e información recolectada por los satélites espías de Estados Unidos, y empezaron a circular el viernes por la red de mensajería Telegram, donde están siendo comentados, sobre todo, en cuentas pro-Irán.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra el lugar de un ataque aéreo israelí que mató al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Beirut, Líbano, el domingo 29 de septiembre de 2024 Planet Labs PBC - Planet Labs PBC

Los documentos no solo ofrecen una interpretación de las imágenes satelitales sino que también sugieren que Israel podría atacar Irán en los próximos días. Se trataría de la tan anticipada represalia de Israel por el ataque de Irán de principios de este mes, que a su vez fue en represalia por un ataque israelí.

El documento que lleva el título de “Israel: la Fuerza Aérea sigue con los preparativos para atacar Irán” describe recientes maniobras militares que parecen un ensayo de dicho ataque. El segundo documento brinda detalles del probable desplazamiento o relocalización de misiles y armamento en caso de que Irán a su vez contrataque.

Los funcionarios norteamericanos están divididos respecto de la trascendencia y gravedad de la filtración, ya que no parecen revelar ninguna nueva capacidad militar de Estados Unidos: los documentos describen, pero no muestran, las imágenes satelitales de los satélites espías norteamericanos. Si no salen a la luz otros documentos, el daño sería limitado, dicen algunos de los funcionarios consultados, aunque terminaría de confirmar, una vez más, hasta qué punto Estados Unidos espía a sus grandes aliados, en este caso, a Israel. Pero otros funcionarios dicen que cualquier revelación sobre los planes militares de un país aliado representa un problema grave.

Esta es la segunda filtración de material clasificado de Estados Unidos en menos de dos años HANDOUT - US DEPARTMENT OF JUSTICE

En privado, los funcionarios reconocen la autenticidad de los documentos, aunque ni la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial ni la oficina del director de Inteligencia Nacional quisieron hacer comentarios.

La información de inteligencia que revelan los documentos tal vez solo refleje una parte mínima de los datos recolectados por Estados Unidos: los ciberataques o los sabotajes que se realizan en el terreno en Irán no son fácilmente detectables por los satélites espías. El viernes, durante su visita a Alemania, al presidente Joe Biden le preguntaron si sabía para cuándo planeaba Israel su ataque y si conocía el tipo de objetivos que había elegido atacar. “Sí y sí”, respondió el mandatario norteamericano, y se negó a dar más precisiones sobre el tema.

Pero su declaración permite inferir que Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu habrían llegado a algún tipo de entendimiento sobre el tipo de objetivos a atacar. Ya previamente Biden le había pedido a Israel que evitara atacar las instalaciones nucleares y la infraestructura energética de Irán. El norteamericano ha insistido repetidamente sobre la peligrosidad de atacar esos objetivos, joyas de la corona para Irán, ya que de ser destruidos, la república islámica podría escalar inmediatamente el conflicto.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, a la izquierda, y el vicepresidente Joe Biden, dialogan antes de una reunión en el marco del Foro Económico Mundial, el 21 de enero de 2016, en Davos, Suiza

Los funcionarios norteamericanos dicen no saber de dónde fueron extraídos los documentos y siguen buscando la fuente original de la filtración, pero en base a las filtraciones del no autorizadas anteriores, creen que lo más probable es que haya partido de un empleado de bajo rango.

Los textos describen las fotos satelitales de un ejercicio militar israelí realizado el 15 de octubre como preparativo para un posible ataque de represalia contra Irán. Según el informe de inteligencia, el propósito de las maniobras era practicar operaciones de reabastecimiento de combustible aire-aire y de búsqueda y rescate. El informe también consigna que de la maniobra participaron fuerzas de un tamaño similar a las que Israel utilizó en su ataque del 29 de septiembre contra Yemen.

Los documentos también analizan los preparativos israelíes para el uso de misiles balísticos de largo alcance lanzados desde el aire, misiles aire-tierra, aviones de reabastecimiento de combustible en vuelo y otras aeronaves de apoyo logístico. También revelan que Israel está vigilando encubiertamente a Irán con una flota de drones.

Pero los funcionarios aclaran que los documentos no brindan una evaluación exhaustiva de lo que Estados Unidos sabe sobre las intenciones de Israel. Los documentos, fechados el 15 de octubre, representan solo lo que los analistas que miraron las imágenes satelitales pudieron determinar en ese momento.

Los funcionarios militares y de inteligencia de Estados Unidos todavía siguen afectados por la exposición de gran cantidad de material clasificado sobre una amplia variedad de temas que apareció por primera vez en un servidor de Discord hace dos años y se hizo público en abril de 2023. Por la publicación del material de aquella filtración, un miembro de la Guardia Aérea Nacional, Jack Teixeira, se declaró culpable de seis cargos de violación de la Ley de Espionaje a cambio de una sentencia de prisión de aproximadamente 16 años.

Esta imagen tomada a partir de un video proporcionado por WCVB-TV muestra a Jack Teixeira, con camiseta y pantalones cortos, detenido por agentes tácticos armados el jueves 13 de abril de 2023 en Dighton, Massachusetts WCVB-TV

El piloto Teixeira empezó publicando resúmenes de informes de inteligencia en el servidor de Discord, pero luego compartió fotos de documentos completos que había impreso, una infracción mucho más grave y peligrosa, señalan los funcionarios.

Si bien el gobierno norteamericano nunca hizo pública una evaluación de los daños de la filtración de Teixeira, la publicación de aquellos documentos expuso el grado de penetración de Estados Unidos en los comandos militares y las agencias de inteligencia rusas. También dejó al descubierto que Estados Unidos recopila información sobre Ucrania, China y muchos otros países.

Tampoco se sabe cuántas fuentes de información quedaron cortadas como resultado de las publicaciones de Teixeira en Discord, pero los funcionarios reconocen que parte de la recopilación de datos de inteligencia se vio seriamente comprometida.

Si la reciente filtración se limita a un par de documentos satelitales, sería mucho menos dañina. Pero la filtración en Discord también arrancó con unos pocos documentos, y después se extendió a decenas y decenas de páginas que salieron a la luz.

Por Julian E. Barnes, Ronen Bergman y David E. Sanger

Traducción de Jaime Arrambide

The New York Times