Escuchar

MONTEVIDEO.- Es una semana cargada en la agenda de prensa del presidente Luis Lacalle Pou, que en las últimas horas ya participó de un desayuno organizado por el semanario Búsqueda y dio entrevistas al noticiero de Canal 4 y a Punto de encuentro de Universal 970 AM, entre otros medios.

En las charlas, el presidente fue interrogado acerca de diferentes aspectos de su gestión, pero también hubo tiempo para que atendiera algunas consultas de índole personal y concernientes a su vida privada.

Así, aparecieron detalles desconocidos, como el que surgió en su paso por Universal, cuando en una entrevista con Victoria Rodríguez compartió que, a pesar de la resistencia que ofreció durante largo tiempo, hoy hace terapia.

“Ahora sí. No hacía, pero ahora sí, porque con alguien tenés que hablar”, dijo cuando la conductora le preguntó si se analizaba. “Yo no puedo caer ahora a mi oficina, que está Nicolás [Martinez, su secretario], y decirle: ‘Nicolás, te tengo que contar mi vida’. ¡No trabajamos! Decidí, después de muchos años, tener un lugar para sentarme y hablar de mí, que no es fácil y para mí no era frecuente. Yo tenía una temita, un temita es poco”, indicó.

Lacalle Pou dijo que optó por recurrir a terapia: “Ahora sí, antes no hacía, pero ahora sí, porque con alguien tenés que hablar”.



▶️Leé y escuchá la nota completa en nuestra web: https://t.co/sXsaKEGZ2N pic.twitter.com/NjR7EE56rh — 970 Universal (@universal970) March 6, 2024

En ese sentido, el mandatario relató: “Mi vieja me llevó cuando tenía 10 años a un psicólogo, me acuerdo hasta el día de hoy de a dónde fue y cómo fue. Mi madre tenía un Fiat 1, yo entré al psicólogo con dos problemas y salí con cinco, no paraba de llorar (...) Y le dije a mamá: ‘No vengo más’”.

“Tuve una lucha a brazo partido con los psicólogos, hasta que hace un par de años me entregué”, remató.

En ese pasaje de la charla, Lacalle también bromeó con el tratamiento capilar que se realizó en los últimos años -que, según una polémica que surgió en pandemia, involucra a un médico argentino-. Eso fue cuando Rodríguez, antes de indagar en el asunto de la terapia, le preguntó cómo hacía para lidiar con el estrés, teniendo en cuenta las tormentas que tuvo que enfrentar en su gestión, incluyendo una separación de su mujer, Lorena Ponce de León. “¿Cómo hace para administrar sus emociones? La gente se enfermaría, pediría licencia médica. A la gente se le cae el pelo, a usted le creció”, bromeó ella.

Lacalle Pou se separó de su mujer, Lorena Ponce de León AP

Él contestó: “Bueno, me creció porque tuve un ayudín. ¡Si querés hacemos publicidad para mi amiga Gabriela!”. Pablo Fernández, también del equipo de Punto de encuentro, comentó por lo bajo: “Paso por ahí en un rato”.

Hacia el final, dijo que no cambiaría la cuarta Copa Libertadores de Nacional por un Campeonato Uruguayo de Boston River, y ante cierta resistencia a una sección dinámica a la que debía contestar solo “sí” o “no”, Victoria Rodríguez le reclamó que se estaba “rebelando”. “Desde chiquito, Victoria. Me conocés de chiquito”, soltó él.

Después de la presidencia

Por otro lado, en el ciclo Desayunos de Búsqueda, Lacalle fue preguntado acerca de qué piensa hacer a futuro, una vez que deje la presidencia, el 1° de marzo de 2025. Ofreció una negativa a la posibilidad de ir al Parlamento o a la cabeza del directorio del Partido Nacional, y reveló cuáles son los planes que tiene en la “bucket list” o lista de pendientes.

Lacalle Pou sale del agua después de una sesión de surf en Maldonado

“Tengo como tres baldes llenos. Me gustaría surfear”, dijo, y luego dio cuenta de un singular deseo: “Me gustaría bajar a caballo de Artigas a Florida, solo, tranquilo, con dos caballos”. Sobre eso, aseguró que quiere compartir el paseo con poca gente, aunque su hija ya le habló de las ganas de pasar parte de ese recorrido con él.

El País (Uruguay)