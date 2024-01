escuchar

La sociedad de la nieve, la película inspirada en la tragedia o milagro de los Andes, está arrasando en las preferencias de Netflix desde su estreno en los últimos días. El film genera comentarios mayoritariamente elogiosos y reflexivos sobre una historia que puso a prueba la condición humana de sus protagonistas reales, un grupo de rugbistas uruguayos.

El senador uruguayo y precandidato del Frente Amplio, Mario Bergara, fue uno de los que vertió conceptos en redes sociales, pero su posteo generó polémica al involucrar conceptos de “clase”. En X, expresó: “La epopeya de Los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad. Muchachos de élite, sin vuelta ni matices. Sin embargo todos estamos orgullosos de que sean uruguayos”, escribió.

La epopeya de Los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad. Muchachos de élite, sin vuelta ni matices. Sin embargo todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Es un historia que siempre me emocionó, entre otras cosas por sus visos de… pic.twitter.com/ozfrQ2Z5cQ — Mario Bergara (@Mario_Bergara) January 7, 2024

Luego hizo un llamado a la unidad. “Es una historia que siempre me emocionó, entre otras cosas por sus visos de heroísmo. Puede que en el Uruguay haya recelos de clase y también consciencia de las diferencias de clase, pero no hay ni debe haber odio ni grieta. Para mí, no es poca la diferencia y hace a las particularidades de esta sociedad que hemos construido”, concluyó en el posteo.

La mención a diferencias de clase generó resistencias en redes sociales. El presentador uruguayo Orlando Petinatti fue de los más críticos con Bergara. Con el hashtag “resentimiento”, el conductor de Malos pensamientos instó al político a “releer antes de publicar”. “En el mismo texto donde decís que no debe haber odio ni grieta, ponés que son ricos y de élite SIN EMBARGO estamos orgullosos...”, añadió con mayúsculas en el original.

Che @Mario_Bergara hay que releer antes de publicar.

En el mismo texto donde decis que no debe haber odio ni grieta, ponés que son ricos y de élite SIN EMBARGO estamos orgullosos...

Te perdonamos porque es enero, sin embargo no deberiamos... #Resentimiento #SinEmbargo https://t.co/DdI3HHSIZb — Orlando Petinatti (@OPetinatti) January 7, 2024

Por su parte, la periodista Ana Laura Román también fue muy dura con el precandidato. “Hay que ser estúpido para hacer este comentario... JAMÁS fue politizada esta historia y vos haces este comentario de mierda hablando de élite y de ricos. @Mario_Bergara sos de cuarta, PATÉTICO”, expresó.

Hay que ser estúpido para hacer este comentario. JAMÁS fue politizada esta historia y vos haces este comentario de mierda hablando de élite y de ricos. @Mario_Bergara sos de cuarta, PATÉTICO. https://t.co/ig6jTcj0KS — Ana Laura Román (@AnaLauraRoman) January 7, 2024