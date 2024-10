Macron pidió un embargo de armas a Israel y desató la ira de Netanyahu: “¡Debería darle vergüenza!”

Escuchar

PARÍS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este sábado detener el envío de armas a Israel para la guerra en Gaza, y desató inmediatamente la ira del premier israelí, Benjamin Netanyahu, que en un furioso mensaje en grabado le contestó en inglés: “¡Debería darle vergüenza!”.

My message to Macron >> pic.twitter.com/BHyh0Fso19 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 5, 2024

En las vísperas de cumplirse un año del ataque de Hamas a Israel y el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, Macron dijo a la radio Francia Inter: ”Creo que la prioridad hoy es que volvamos a una solución política, que dejemos de entregar armas para combatir en Gaza. Francia no envía ninguna”.

“Nuestra prioridad ahora es evitar la escalada. El pueblo libanés no debe ser sacrificado también, Líbano no puede convertirse en otra Gaza”, añadió.

Las declaraciones de Macron coincidieron este sábado con la realización de varias marchas propalestinas en Estrasburgo, Francia, y otras ciudades europeas.

Manifestantes propalestinos protestan en Estrasburgo, Francia, este sábado (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP) FREDERICK FLORIN - AFP

Francia no es un importante proveedor de armas para Israel, con exportaciones de equipos militares de 30 millones de euros (33 millones de dólares) el año pasado, según el informe anual de exportaciones de armas del Ministerio de Defensa.

Macron hizo los comentarios cuando su ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, se encuentra en un viaje de cuatro días a Medio Oriente, que concluye el lunes en Israel, mientras París busca desempeñar un papel en la reactivación de los esfuerzos diplomáticos.

El presidente francés deploró que la situación no esté cambiando en Gaza, pese a los esfuerzos diplomáticos emprendidos para obtener un alto el fuego, en particular con Israel. ”Creo que no se nos escucha. Se lo he vuelto a decir al primer ministro Netanyahu y creo que es un error, también para la seguridad de Israel mañana”, subrayó Macron. ”Lo vemos claramente en nuestra opinión pública, y lo vemos aún más claramente en la opinión pública de la región, en el fondo está naciendo un resentimiento y el odio se alimenta de ello”, añadió.

Entre las potencias de Occidente, el gobierno norteamericano de Joe Biden, se ha negado hasta ahora a cambiar su política de apoyo a Israel, más allá de la suspensión que hizo en mayo de una entrega de bombas pesadas. Estados Unidos envía cada año a Israel armas por valor de 3000 millones de dólares. El Reino Unido anunció en septiembre la suspensión de una treintena de licencias de exportación de armas a Israel de un total de 350, alegando un “riesgo” de que sean utilizadas en acciones que violen el derecho internacional en el conflicto en Gaza, que estalló tras el ataque del movimiento islamista Hamás en territorio israelí el 7 de octubre.

Respuesta de Netanyahu

Pocas horas después de conocerse las declaraciones del presidente francés, Netanyahu arremetió contra Macron y los dirigentes de los países que pidieron detener el envío de armas a Israel en el marco de la guerra contra Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano.

Humo en un suburbio del sur de Beirut luego de un ataque de este sábado. (Photo by IBRAHIM AMRO / AFP) IBRAHIM AMRO - AFP

”Mientras Israel lucha contra las fuerzas de la barbarie lideradas por Irán, todos los países civilizados deberían apoyar firmemente a Israel. Sin embargo, el presidente Macron y otros dirigentes occidentales ahora están pidiendo embargos de armas contra Israel. Debería darles vergüeza”, dijo Netanyahu.

Luego se preguntó con ironía: ”¿Irán está imponiendo un embargo de armas a Hezbollah, a los hutíes, a Hamas y a sus otros representantes? Por supuesto que no”. Agregó que los tres grupos cuentan con el respaldo de Teherán y forman parte del denominado “eje de resistencia” contra Israel. ”Este eje del terror se mantiene unido. Pero los países que supuestamente se oponen a este eje del terror piden un embargo de armas a Israel. ¡Qué vergüenza!”, insistió el primer ministro, quien también afirmó que Israel ganará incluso sin el apoyo de las potencias occidentales.

Agencias AFP y Reuters

LA NACION