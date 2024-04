Maduro aseguró que a Maradona lo mataron y reveló que le recomendó mudarse a Venezuela

Escuchar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió el jueves por la noche durante la emisión del episodio número 10 de su podcast. Desde el Estadio Monumental de Caracas, el líder izquierdista aventuró que a Diego Maradona lo mataron en una “operación” que buscaba que el fascismo llegara al poder. Dijo también que le había recomendado al astro que se fuera para su país, porque allí lo cuidarían, y vinculó su teoría con el posterior intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Flanqueado por su esposa, Cilia Flores, “Cilita”, y por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, dispuestos los tres sobre una tarima montada en medio de la cancha, Maduro primero se sacó el reloj que llevaba puesto en su muñeca izquierda y contó que se lo había regalado Maradona. “Hay algo siempre inolvidable. Está vinculado a este reloj que tengo aquí, que me lo pongo siempre para que me dé suerte. Es un reloj marca Hublot. Mi reloj Hublot, que me regaló Diego Armando Maradona, el Diez. Aquel día del cierre de campaña electoral para las presidenciales de 2018, que fueron un domingo, 20 de mayo. Me lo regaló un jueves 17 de mayo. Se lo quitó y me lo puso. Y yo cuando estoy con este reloj... yo siento a nuestro querido amigo, nuestro gran amigo, de la Argentina el mejor amigo, Diego Armando Maradona, que está con nosotros”, reveló el mandatario.

Después recordó que la estatua del ídolo de la Selección argentina “más grande del mundo” está en la ciudad venezolana de Puerto Cabello y dijo que él a Maradona le decía “el Diego de la gente”.

Fue tras eso que comenzó con su teoría sobre el fallecimiento del astro, el 25 de noviembre de 2020. “ Yo tengo una tesis sobre la muerte de Maradona, yo creo que a Maradona lo mataron . Yo hablé con él el día de su cumpleaños 60, días antes de que muriera, y le dije: ‘Diego, vente a Venezuela, aquí te cuidamos . Estoy preocupado por ti, Diego’. En enero le había dicho: ‘Cuídate, Diego. Mira que hay gente muy mala, fascista, y sabes que tú eres la voz de la rebeldía de los pueblos, y dices lo que nadie se atreve a decir en la Argentina y en el mundo’”, contó.

Luego de revelar esa anécdota, Maduro indicó sobre la muerte del Diez: “Yo creo que fue una operación de acabar con los símbolos de la Argentina rebelde, la Argentina profunda. Y primero acabaron con Diego, tengo esa certeza. Y después querían acabar con Cristina , en vivo y directo por televisión la iban a matar”, planteó en un vínculo con el intento de magnicidio a la entonces vice, el 1 de septiembre de 2022, dos años después de la muerte de Maradona.

“Acabando con Diego y con Cristina, la Argentina se quedaba sin voces profundas, impactantes. Creo en ese plan, ¿para qué? Para que llegara el fascismo”, comentó.

ARCHIVO.- Maduro y Maradona, en el escenario del cierre de campaña del chavismo Reuters

Enemistado con el presidente argentino, Javier Milei, Maduro lo incluyó en sus dichos. “Sabes que a nosotros nadie nos va a callar, yo no voy a disimular un discurso. Lo que llegó con Milei al poder en la Argentina fue el fascismo, el sionismo, que es el nuevo fascismo . Ahora Milei habla de que él va a encabezar una cruzada para que Venezuela sea sancionada, cercada y golpeada. Yo le digo, desde Caracas, desde los barrios de Caracas: ¿Tú y cuántos más, Milei? Mírate en el espejo de [Jair] Bolsonaro, de [Mauricio] Macri. Quien se mete con Venezuela se seca, compadre” , le advirtió.

Y en ese sentido, el líder izquierdista -que tuvo múltiples cruces con el mandatario local- volvió sobre Maradona. “Ah, si estuviera Diego... Ya Diego le hubiera respondido al Milei (sic) y lo hubiera puesto en su lugar. Por eso es la tesis que yo tengo y estoy seguro de que algún día saldrá a la luz pública la verdad”, insistió sobre el supuesto homicidio de Maradona, que se contradice con la autopsia oficial, que indica que murió por una insuficiencia cardíaca aguda, congestiva y crónica, que le generó un edema agudo de pulmón.

“Por la Argentina de Evita, del general Perón, de Diego y de Néstor Kirchner, la Argentina buena resistirá y volverá. Confío en el pueblo argentino, es un pueblo histórico. Es el pueblo de San Martín, como el pueblo venezolano es el de Bolívar. Tuvimos los dos grandes libertadores. Del sur de América, el pueblo de la Argentina, como el Ave Fénix, resurgirá de sus cenizas y más temprano que tarde retomará su camino de independencia y de patria recordando al gran Diego Armando Maradona”, sentenció.

LA NACION