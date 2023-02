Masivas protestas en Israel contra la reforma judicial de Benjamin Netanyahu

escuchar

TEL AVIV.- Miles de israelíes protestaron frente al parlamento del país contra una votación preliminar de un proyecto de ley que daría a los políticos mayor poder sobre el nombramiento de jueces, parte de una reforma judicial propuesta por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El proyecto fue aprobado a primera hora del día en una caótica sesión, donde la votación se saldó con nueve votos a favor y siete en contra, según anunció el diario The Jerusalem Post.

Los manifestantes viajaron de todos los puntos del país. Según los organizadores, asistieron más de 100.000 personas, siendo la protesta más grande fuera de la Knesset en años. Una gran parte se concentró en los alrededores de la sede del Parlamento, y según las informaciones recogidas por el diario The Times of Israel, las principales vías de acceso a Jerusalén presentaron atascos por la gran cantidad de vehículos con manifestantes intentando llegar a la ciudad.

Israelíes protestan contra los planes del nuevo gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para reformar el sistema judicial frente a la Knesset, el parlamento de Israel, en Jerusalén, el lunes 13 de febrero de 2023. (Foto AP/Ohad Zwigenberg) Ohad Zwigenberg - AP

El ex primer ministro israelí Yair Lapid se dirigió a los presentes, a los que les dijo que “no permanecerán en silencio”. “No estaremos en silencio mientras destruyen todo lo que es valioso y sagrado para nosotros”, anunció.

“Nos escuchan y de pronto descubren que no estamos dispuestos a jugar al juego que planean. No estamos aquí sólo para pagar impuestos”, señaló. “Si continúan con esta locura, que no nos hablen de unidad. No hay unidad cuando solo una parte hace las normas”.

Asimismo, indicó que la voz que surge de las protestas “no es la del agotamiento, sino la de la esperanza”. “Pueblo de Israel, lucharemos en las calles, lucharemos hasta ganar”, reclamó el ex primer ministro, quien fue sucedido en enero por Benjamin Netanyahu.

En esta misma línea se expresó el exministro de Defensa y actual líder del partido Unidad Nacional, Benjamin Gantz, quien dio las gracias a los manifestantes por salir a las calles en “estos días clave para la democracia de Israel”.

Benny Gantz y Benjamin Netanyahu en un receso del Parlamento Reuters

Gantz se dirigió a Netanyahu para trasladarle que “por el hecho de tener la mayoría no tiene autoridad para hacer lo que quiera. Es lo mismo que si fuera un conductor de autobús. No tiene derecho a establecer las normas de tráfico”, argumentó.

“No estamos dispuestos a poner en peligro la democracia de Israel”, manifestó antes de pedir “una discusión” para abordar la situación. “No habrá discusión hasta que no se detenga esta locura”, dijo en medio de los esfuerzos de la coalición de Gobierno para impulsar la propuesta de ley en el Parlamento.

En esta línea, Gantz rechazó lo que describe como “una politización del sistema judicial”. “Esto es lo que protege a los ciudadanos y sus derechos civiles. No debemos permitir que sean dañados de ninguna forma. No se agoten. Continúen, continúen, continúen. No hay otra opción ni otro país”, agregó.

Proceso en el parlamento

La Policía cerró las principales calles en los alrededores de la Knesset, donde el proyecto de reforma judicial ha sido aprobado a primera hora del día en primera lectura por parte del Comité de Constitución, Ley y Justicia.

La votación se saldó con nueve votos a favor y siete en contra, en medio de protestas de la oposición: la sesión arrancó con diputados opositores coreando “vergüenza” y “deshonra” por la propuesta.

Ante esta situación, el presidente del comité, Simcha Rothman, ha ordenado que los diputados opositores fueran expulsados por la fuerza por parte de los agentes de seguridad, una situación que ha derivado en interrupciones de los procedimientos durante cerca de media hora.

Israelíes protestan contra los planes del nuevo gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para reformar el sistema judicial, junto a la residencia del presidente israelí, en Jerusalén, el lunes 13 de febrero de 2023 Ohad Zwigenberg - AP

El presidente israelí, Isaac Herzog, pidió el domingo al gobierno liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, integrado por varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos, suspender la tramitación parlamentaria de la reforma judicial y abrir un amplio debate nacional para lograr un consenso.

Herzog, cuyo cargo es fundamentalmente ceremonial, apuntó en un discurso a la nación que “esta no es una disputa política” sino que “estamos al borde de un derrumbe constitucional y social”. “Siento, todos sentimos, que estamos en el momento que precede a la confrontación, incluso a una confrontación violenta. El barril de pólvora está a punto de explosionar y el hermano levantará la mano contra el hermano”, advirtió.

Los manifestantes israelíes levantan banderas y pancartas nacionales mientras se manifiestan en Tel Aviv el 13 de febrero de 2023, contra las controvertidas reformas legales que promociona el gobierno de extrema derecha del país. (Foto de JACK GUEZ / AFP) JACK GUEZ - AFP

El mandatario reconoció que la Knesset es el cuerpo legislativo electo y legítimo y que el Ejecutivo tiene la potestad de elaborar políticas de gobierno, si bien hizo hincapié en que “tiene que haber controles y equilibrio para que el Tribunal Supremo sea garante de Israel y su sociedad”.

La propuesta, planteada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, y respaldada por Netanyahu, daría al Gobierno control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, y limitaría en gran medida la capacidad del tribunal de anular legislación que viole la Constitución, al tiempo que permitiría al Parlamento modificar leyes que consiga anular con una mayoría simple de 61 de los 120 diputados.

“Detengan el golpe”

A primera hora del día un grupo de manifestantes bloqueó brevemente la carretera que lleva al aeropuerto de Ben Gurión, en los alrededores de Tel Aviv, en el marco de las movilizaciones, mientras que miles de estudiantes y padres marcharon por las calles de la ciudad portando banderas israelíes y pancartas en las que se puede leer “Queremos democracia” y “No hay educación sin democracia”.

Asimismo, otro grupo de manifestantes se han concentrado frente a la vivienda del ministro de Desarrollo de la Periferia, Neguev y Galila, Yitzhak Wasserlauf, quien es miembro del ultraderechista Otzma Yehudit.

Manifestantes israelíes empujan una valla frente al Knesset (parlamento) en Jerusalén el 13 de febrero de 2023, durante una manifestación contra las controvertidas reformas legales que promociona el gobierno de extrema derecha del país. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP) AHMAD GHARABLI - AFP

La protesta frente a la vivienda de Wasserlauf ha sido convocada por el grupo Stop the Coup (Detengan el Golpe), quien ha denunciado que el Gobierno “ha declarado la guerra a la existencia de Israel como Estado democrático”, según ha informado el diario “The Times of Israel”.

En respuesta, el propio Wasserlauf ha resaltado a través de su cuenta en la red social Twitter que “las manifestaciones y los intentos de amenazarme sólo me refuerzan”. “Vinimos para poner en marcha reformas y seguiremos haciéndolo”, agregó.

Agencia AFP y DPA

