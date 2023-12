escuchar

El primer ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmó el sábado que Israel proseguirá la guerra contra Hamas “hasta alcanzar todos sus objetivos”. Además, en una dura advertencia al Líbano dijo que destruirá el país si Hezbolá entra en el conflicto.

”Nuestros soldados se prepararon durante los días de tregua para una victoria total contra Hamás”, declaró Netanyahu en su primera conferencia de prensa desde la reanudación de los combates el viernes por la mañana, tras un cese el fuego de una semana.

En tanto, el primer ministro israelí, reiteró este sábado las amenazas a Líbano, país que será “destruido” si el partido-milicia Hezbolá entra en guerra a gran escala con Israel.

“Vamos a restablecer la seguridad en el norte y en el sur. Si Hezbolá comete el error y entra en una guerra a gran escala habrá destruido el Líbano con sus propias manos”, advirtió Netanyahu.

“Estamos actuando en el norte contra todas las iniciativas de Hezbolá en nuestra contra. Estamos eliminando células terroristas, alejándolas de la frontera, destruyendo munición. Vamos a seguir con la fuerte disuasión en el norte y la victoria total en el sur”, señaló el primer ministro israelí.

En cuanto a la Franja de Gaza, Netanyahu sostuvo que la única forma de lograr el objetivo de destruir al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) es mediante la invasión terrestre del enclave y remarcó que la ofensiva continuará “hasta el final”.

“Vamos a hacer todo lo posible para traer (a los rehenes) a casa, para completar la misión, pero también para destruir a Hamás y garantizar que Hamás no sea nunca más una amenaza para nosotros y que ningún grupo amenace a Israel desde Gaza”, agregó.

“Lo digo simple y llanamente: vamos a seguir con la guerra hasta que consigamos todos nuestros objetivos (...). No hay forma de lograr esos objetivos que no sea ganando, no hay forma de ganar que no sea con una invasión terrestre”, concluyó al respecto.

Rehenes

Netanyahu anunció que hasta el momento han sido liberados 110 rehenes, de los cuales 86 eran civiles israelíes, niños, mujeres y ancianos. “Lo pasé muy mal con la decisión, preguntándome cómo negociar con el demonio que asesina, secuestra y viola. Sin embargo, en ese mismo momento, supe que podríamos salvar docenas de vidas. Hemos recuperado a muchos, pero la misión aún no está completa”, resaltó.

En tanto, el ejército israelí informó que desde el fin de la tregua atacó “más de 400 objetivos” en Gaza, 50 de ellos en la región de Jan Yunes (sur), donde la morgue del principal hospital estaba colapsada, según informó un corresponsal de AFP.

El Ministerio de Salud del gobierno de Hamás afirmó que 240 personas murieron y 650 resultaron heridas desde el viernes. En Israel, la defensa pasiva, encargada de proteger a la población, informó de más de cuarenta alertas de cohetes el sábado en el centro y el sur del país, que no dejaron víctimas.

Israel se retira de las negociaciones

Israel anunció que se había retirado de las negociaciones de Doha que permitieron alcanzar el alto el fuego del 24 de noviembre con mediación de Qatar y respaldadas por Egipto y Estados Unidos.

”Debido al bloqueo de las negociaciones y por instrucción del primer ministro Benjamin Netanyahu, el jefe del Mosad [servicios secretos], David Barnea, ordenó a su equipo en Doha que regresara a Israel”, indicó la oficina de Netanyahu.

Las dos partes se acusaron mutuamente de la reanudación de los combates. Israel aseguró que Hamás intentó atacarlo con cohetes en plena tregua y que dejó de presentar listas de rehenes que estaba dispuesto a liberar.

Hamás, por su parte, aseguró que propuso “un canje de prisioneros y de ancianos” y la entrega de cuerpos de rehenes “que perdieron la vida en los bombardeos” israelíes en Gaza, pero que Israel, “que ya había tomado la decisión de reanudar la agresión, no respondió”.

Agencia AFP

LA NACION