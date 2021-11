Nueva variante de coronavirus: qué se sabe de la cepa “Nu” detectada en Sudáfrica y qué pasa con las vacunas

LONDRES.- El descubrimiento de una nueva variante de coronavirus en Sudáfrica -que ya tocó tierra en Europa con un caso detectado en Bélgica, así como en Israel, Hong Kong y Botswana- encendió las alarmas en todo el mundo y despertó la preocupación por la efectividad de las vacunas disponibles en el mercado.

Mientras muchos países apostaban a distribuir dosis de refuerzo para prevenir nuevas olas de contagio entre la población, ahora crecen las dudas acerca de si la campaña vacunatoria podrá hacer frente a la variante B.1.1.529, también llamada “Nu”.

En Sudáfrica, los contagios de Covid-19 pasaron de 200 nuevos casos confirmados por día en las últimas semanas a 2465 el jueves

Los científicos sudafricanos creen que la nueva cepa podría estar detrás de un aumento reciente de casos en Gauteng, la provincia más poblada del país. El ministro de Salud de Sudáfrica, Joe Phaahla, indicó que la variante B.1.1.529 estaba relacionada con un “aumento exponencial” de casos en los últimos días.

De poco más de 200 nuevos casos confirmados por día en las últimas semanas, Sudáfrica vio el número de nuevos casos diarios dispararse a 2465 el jueves. En un intento por explicar el repentino aumento de casos, los científicos estudiaron muestras de virus del brote y descubrieron la nueva variante.

El nuevo descubrimiento hizo que las entidades internacionales como la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS) tomaran cartas en el asunto. Mientras que en la UE adelantaron que decretarán el cierre de fronteras para los vuelos desde África, el departamento de Salud de Naciones Unidas convocó este viernes a un grupo de expertos para evaluar en detenimiento los datos de Sudáfrica.

¿Por qué preocupa tanto esta nueva variante?

La cepa B.1.1.529 parece tener una gran cantidad de mutaciones, unas 30, en la proteína de pico del coronavirus, lo que podría afectar la facilidad con que se propaga a las personas.

Se trata de un cambio en la proteína de la espiga, según explicó a The New York Times Tulio de Oliveira, director de la Plataforma de Secuenciación de Investigación e Innovación de la provincia costera sudafricana KwaZulu-Natal.

En el receptor ACE2 -la proteína que ayuda a crear un punto de entrada para que el coronavirus infecte las células humanas- la nueva variante tiene 10 mutaciones. En comparación, la variante beta tiene tres y la variante delta dos, dijo De Oliveira.

La OMS debate este viernes acerca de la gravedad de la nueva variante y las medidas a implementar Shutterstock

Sharon Peacock, quien ha dirigido la secuenciación genética de Covid-19 en Reino Unido en la Universidad de Cambridge, dijo a la agencia AP que, hasta hora, los datos sugieren que la nueva variante tiene mutaciones “consistentes con una transmisibilidad mejorada”, pero que “la importancia de muchas de las mutaciones es todavía no se sabe “.

Lawrence Young, virólogo de la Universidad de Warwick -también en Inglaterra-, describió la variante como “la versión más mutada del virus que hemos visto”. Dijo que era preocupante que, aunque la variante solo se detectaba en niveles bajos en partes de Sudáfrica, “parece que se está extendiendo rápidamente”.

¿Seguirán funcionando las vacunas?

La nueva variante es genéticamente distinta a las variantes anteriores, incluidas las variantes beta y delta, pero se desconoce si estos cambios genéticos la hacen más transmisible o peligrosa.

Los científicos sudafricanos han notado un aumento de casos, pero resta confirmar si esta cepa es la responsable de ello. Tomará semanas determinar si las vacunas siguen siendo efectivas contra ella.

La variante “Nu” comparte similitudes con las cepas lambda y beta, asociadas a una evasión innata de la inmunidad, según explicó Richard Lessells, un colega sudafricano de De Oliveira que se especialista en enfermedades infecciosas, también en KwaZulu-Natal.

La nueva variante surgió en Sudáfrica y ya se expandió a Bélgica, Israel, Hong Kong y Botswana CARL DE SOUZA - AFP

Si bien las vacunas actuales no son una combinación ideal, por lo que es posible que no funcionen tan bien, según los expertos, tampoco significa que ofrecerán protección cero. Los médicos siguen insistiendo en que es vital que las personas reciban la cantidad recomendada de dosis para obtener la máxima protección contra las variantes existentes y las emergentes.

De momento, no hay indicios de que la variante cause una enfermedad más grave que la desarrollada hasta ahora. Los expertos sudafricanos dijeron que, al igual que con otras variantes, algunas personas infectadas no presentan ningún síntoma.

Por eso, aunque algunos de los cambios genéticos en la nueva variante parecen preocupantes, todavía no está claro si el virus representará una amenaza significativa para la salud pública. Algunas cepas anteriores, como la beta, inicialmente preocuparon a los científicos, pero no terminaron extendiéndose.

De momento, no hay indicios de que la variante "Nu" cause una enfermedad más grave que la desarrollada hasta ahora

Francois Balloux, director del Instituto de Genética del University College de Londres, dijo que era imposible hacer predicciones sobre si el virus era más peligroso o infeccioso basándose únicamente en su composición genética.

Lo que sí se sabe es que la cepa sudafricana apareció en gran medida entre los jóvenes, la franja poblacional que también tiene la tasa de vacunación más baja en Sudáfrica, así como en muchos países del mundo.

¿Con qué rapidez podríamos obtener nuevas vacunas contra variantes?

Ya se están diseñando y probando versiones actualizadas de vacunas contra variantes de Covid-19, en caso de que sean necesarias en algún momento.

Si hubiera necesidad, una nueva vacuna podría estar lista en pocas semanas, para ser sometida a testeos.

Los fabricantes también tienen capacidad de aumentar la producción rápidamente y los reguladores de vacunas han discutido cómo acelerar el proceso de aprobación de las mismas.

¿Cómo surgió la variante B.1.1.529?

El coronavirus muta a medida que se propaga y muchas versiones nuevas del virus, incluidas aquellas con cambios genéticos preocupantes, a menudo simplemente desaparecen. Los científicos monitorean las secuencias de Covid-19 en busca de mutaciones que puedan hacer que la enfermedad sea más transmisible o mortal, pero no pueden determinar eso simplemente observando el virus. Deben comparar el patrón de la enfermedad en los brotes con las secuencias genéticas y determinar si existe una conexión real puede llevar tiempo.

Peacock, la especialista británica, dijo que la variante “puede haber evolucionado en alguien que estaba infectado pero luego no pudo eliminar el virus, lo que le dio al virus la oportunidad de evolucionar genéticamente”. Es un escenario similar a cómo los expertos piensan que la variante alfa, que se identificó por primera vez en Inglaterra, también surgió al mutar en una persona inmunodeprimida.

¿Son correctas las restricciones de viajes que empezaron a implementar algunos países?

Quizás. A partir del mediodía del viernes, los viajeros que lleguen al Reino Unido desde Sudáfrica, Namibia, Botswana, Lesotho, Eswatini y Zimbabwe tendrán que aislarse por sí mismos durante 10 días. Otras naciones de la Unión Europea, como Alemania, Italia, Francia, República Checa, Países Bajos, Austria y Croacia también se movieron rápidamente este viernes para tratar de detener los viajes aéreos desde el sur de África.

Para Neil Ferguson, experto en enfermedades infecciosas del Imperial College de Londres, restringir los viajes desde la región es “prudente”.

Los expertos creen que es prudente cerrar fronteras, aunque la medida no evitará que el virus se disperse, puesto que probablemente ya se encuentre en más países de los que se tiene registro

Balloux, del University College London, dijo que si la nueva variante resulta ser más infecciosa que delta, las nuevas restricciones tendrán poco impacto, pero que aún podrían ganar algo de tiempo al Reino Unido para aumentar las tasas de vacunación y desplegar otras posibles intervenciones.

“Tenemos que reconocer que lo más probable es que este virus ya esté presente en otros lugares. De esta manera, si cerramos la puerta ahora, probablemente vaya a ser demasiado tarde”, dijo Ben Cowling, de la Universidad de Hong Kong.

¿Qué pasa ahora?

La OMS convocó a un grupo técnico de expertos para decidir si la nueva variante merece ser designada como una variante de interés o una variante de preocupación. Si lo hacen, es probable que la cepa lleve el nombre de una letra del alfabeto griego, de acuerdo con el sistema de nombres actual.

Las variantes de interés, que actualmente incluyen a mu y lambda, tienen cambios genéticos que se sabe que afectan variables como la transmisibilidad y la gravedad de la enfermedad.

La noticia de la nueva cepa llega en medio de una ola de contagios que sacude de sobremanera a países de Europa como Alemania y Reino Unido MORRIS MAC MATZEN - AFP

Por su parte, las variantes de preocupación, que incluyen alfa, beta y delta, han demostrado que pueden propagarse más fácilmente, causar enfermedades más graves o hacer que las herramientas actuales, como las vacunas, sean menos efectivas.

¿Qué otras variantes circulan?

Las variantes de interés son:

Delta (B.1.617.2), identificada por primera vez en India, es la responsable del fuerte rebrote en Reino Unido

identificada por primera vez en India, es la responsable del fuerte rebrote en Reino Unido Alfa (B.1.1.7) , identificada por primera vez en Reino Unido, pero extendida en más de 50 países

, identificada por primera vez en Reino Unido, pero extendida en más de 50 países Beta (B.1.351), identificada por primera vez en Sudáfrica, pero que detectada en al menos otros 20 países

identificada por primera vez en Sudáfrica, pero que detectada en al menos otros 20 países Gamma (P.1), identificada por primera vez en Brasil, y difundida en más de 10 países

Las autoridades de los distintos países del mundo también están atentas a la descendiente de la variante delta, llamada AY.4.2 o “delta plus” .

Hasta la fecha, la variante delta sigue siendo la más transmisible; representa más del 99% de las secuencias compartidas en la base de datos mundial.

Agencia AP y The New York Times