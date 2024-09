Polémica y varios detenidos en Suiza por la primera muerte en una “cápsula” de asistencia al suicidio

Escuchar

GINEBRA.- La policía en el norte de Suiza hizo varias detenciones y abrió una investigación en relación con la supuesta muerte de una persona en una nueva “cápsula de suicidio”, según los informes policiales. Esta especie de sarcófago le permite a una persona quitarse la vida sin la ayuda de un médico.

Este aparato se presenta como una pequeña cabina en la que la persona que desea acabar con su vida debe acostarse y responder a una serie de preguntas para confirmar que comprende lo que está haciendo antes de presionar un botón que libera nitrógeno en la cámara sellada. Entonces se supone que la persona se queda dormida y muere por asfixia en unos pocos minutos.

La fiscalía de Schaffhausen, un pequeño cantón situado en el norte de Suiza, cerca de la frontera con Alemania, fue informada ayer por un bufete de abogados que “un suicidio asistido mediante el uso de la cápsula “Sarco” (por sarcófago) había tenido lugar por la tarde”, informó en un comunicado. ”La fiscalía del cantón de Schaffhausen abrió un proceso penal contra varias personas por incitación y asistencia al suicidio, y se detuvo a varias personas”, anunció.

"The Last Resort", un grupo de muerte asistida, difundió el 24 de septiembre de 2024 esta fotografía tomada en la mañana del 23 de septiembre de 2024 en la que muestra la cápsula Sarco en el lugar donde supuestamente fue utilizada por una mujer estadounidense de 64 años que "murió usando el dispositivo Sarco" aproximadamente a las 4:01 pm del 23 de septiembre

Según los medios suizos es la primera vez que se utiliza este dispositivo. ”La cápsula de suicidio fue confiscada y (el cuerpo de) la persona fallecida fue trasladado para una autopsia”, precisó la policía cantonal.

El periódico holandés Volkskrant reportó hoy que la policía había detenido a uno de sus fotógrafos, que quería tomar fotos del uso del “Sarco”. Señaló que la policía de Schaffhausen había dicho que el fotógrafo estaba retenido en una comisaría, pero no dio más explicaciones.

Exit International es una organización internacional sin fines de lucro que aboga por la legalización de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido. La organización con sede en Holanda, dijo ser responsable del dispositivo, fabricado con impresión 3D y cuyo desarrollo costó más de un millón de dólares.

En un comunicado, el grupo indicó que una mujer de 64 años del centro norte de Estados Unidos cuyo sistema inmune estaba gravemente comprometido había muerto el lunes por la tarde cerca de la frontera alemana utilizando el dispositivo “Sarco”.

Philip Nitschke entra en una 'cápsula suicida' conocida como 'El Sarco' en Rotterdam, Países Bajos, 8 de julio de 2024

Florian Willet, copresidente de The Last Resort, una filial suiza de Exit International, era la única persona presente y describió su muerte como “tranquila, rápida y digna”, añadió la organización.

El doctor Philip Nitschke, un médico nacido en Australia que dirige Exit International, dijo que su organización recibió asesoría de abogados en Suiza sobre que el uso del “Sarco” sería legal en el país.

En el comunicado de Exit International, Nitschke dijo estar “satisfecho de que el ‘Sarco’ funcionó exactamente como se había diseñado (...) para proporcionar una muerte elegida, sin fármacos, pacífica en el momento elegido por la persona”.

Legislación Suiza

El Código Penal suizo de 1937 prohíbe la “incitación o asistencia al suicidio por motivos egoístas”. y cualquier rol activo en la eutanasia voluntaria (“homicidio sin premeditación”), incluso si se comete a partir de “motivos respetables”, como el asesinato por misericordia.

Suiza es uno de los pocos países del mundo al que los extranjeros pueden viajar para poner fin a sus vidas de forma legal, y es la base de varias organizaciones dedicadas a ayudar a la gente a suicidarse.

Algunos legisladores suizos han alegado que la ley no está clara y han pedido que se cierren lo que describen como vacíos legales.

Elisabeth Baume-Schneider, ministra de Salud de Suiza

La ministra de Salud, Elisabeth Baume-Schneider, recibió una pregunta el lunes en el parlamento suizo sobre las condiciones legales para el uso de la cápsula “Sarco” y sugirió que su uso no sería legal. “Por un lado, no cumple los requisitos de la ley de seguridad de productos, y como tal, no debe entrar en circulación”, dijo. “Por otro lado, el uso del nitrógeno no es compatible con el artículo correspondiente en la ley de productos químicos”.

El diario suizo Blick reportó en julio que Peter Sticher, un fiscal estatal de Schaffhausen, escribió a los abogados de Exit International para indicarles que cualquier operador de la cápsula de suicidio podría enfrentar un proceso penal en la región si se utilizaba allí, y que una condena podría suponer hasta cinco años de prisión.

Fiscales de otras regiones suizas también han indicado que el empleo de la cápsula de suicidio podría suponer cargos.

