WASHINGTON.- Hay muchas maneras de explicar los dos conflictos más importantes del mundo actual. Mi respuesta abreviada ha sido que Ucrania quiere unirse a Occidente e Israel quiere unirse al mundo árabe, y que Rusia, con la ayuda de Irán, está tratando de detener el primero, e Irán y Hamas están intentando detener al segundo.

Si bien los dos frentes de batalla pueden parecer muy diferentes, en realidad tienen mucho en común. Reflejan una lucha geopolítica titánica entre dos redes opuestas de naciones y actores no estatales sobre cuáles valores e intereses dominarán nuestro mundo posterior a la Guerra Fría, después de la era relativamente estable de la Pax Americana/globalización que marcó el comienzo de la caída del Muro de Berlín en 1989 y el colapso del bloque soviético, el principal rival de Estados Unidos en la Guerra Fría.

Sí, éste no es un momento geopolítico cualquiera.

Por un lado está la Red de la Resistencia, dedicada a preservar sistemas cerrados y autocráticos donde el pasado entierra el futuro. Del otro lado está la Red de la Inclusión, que intenta forjar sistemas más abiertos, conectados y pluralistas donde el futuro entierre el pasado. Quién gane las luchas entre estas dos redes determinará en gran medida el carácter dominante de esta época posterior a la Guerra Fría.

(Y en caso de que estés llevando la cuenta en casa, China, bajo el presidente Xi Jinping, se encuentra a caballo entre las dos redes, junto con gran parte de lo que se ha dado en llamar el Sur Global. Sus corazones, y a menudo sus bolsillos, están con las Resistencias, pero sus cabezas con los Inclusivos.)

Los rescatistas buscan víctimas entre los restos de un edificio residencial en Kharkiv - - Ukrinform

Ucrania está tratando de romper con la impactante esfera de influencia rusa para convertirse en parte de la Unión Europea. Vladimir Putin está tratando de bloquearlo, porque sabe que si la Ucrania eslava –con su vasto talento en ingeniería, su ejército terrestre y su granero agrícola– se une a la red europea, su autocracia eslava ladrona quedará más aislada y deslegitimada que nunca. Sin embargo, Putin no será derrotado fácilmente, especialmente con la ayuda de las armas de sus aliados en la red, Irán y Corea del Norte, y el apoyo pasivo de China, Bielorrusia y muchos miembros del Sur Global ávidos de su petróleo barato.

Israel estaba tratando de forjar una normalización de las relaciones con Arabia Saudita, que es la puerta de entrada a muchos estados árabes del Medio Oriente y estados musulmanes del sur de Asia con los que Israel todavía no tiene relaciones. Pero no son sólo los israelíes los que querían ver aviones de El-Al y expertos en tecnología israelíes aterrizando en Riad. Arabia Saudita, bajo el príncipe heredero Mohammed ben Salman, aspira a convertirse en un gigantesco centro de relaciones económicas que uniría a Asia, África, Europa, el mundo árabe (e Israel) en una red centrada en Arabia Saudita. Su visión es una especie de Unión Europea de Medio Oriente, con Arabia Saudita como ancla, como lo hace Alemania con la verdadera Unión Europea .

Irán y Hamas quieren detener esto por razones conjuntas y separadas. En conjunto, Hamas e Irán sabían que si Israel consolidaba sus lazos con una Arabia Saudita recientemente modernizada –además de las relaciones de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Bahréin bajo los Acuerdos de Abraham– el equilibrio de poder entre los países secularizados, pluralizadores y más liberales se perdería. La red impulsada en la región y la red más cerrada, antipluralizante e inspirada en el Islam político podrían inclinarse decisivamente contra Irán y Hamas, aislándolos a ambos.

Protestas en Yemen MOHAMMED HUWAIS - AFP

Hamas tampoco quiere que Israel normalice las relaciones con Arabia Saudita sin tener que hacer una sola concesión a los palestinos en términos de sus propias aspiraciones de tener un Estado. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, creía que sería el mayor logro de su carrera –y demuestra que todos sus críticos estaban equivocados– si pudiera sellar relaciones diplomáticas abiertas con Arabia Saudita, el hogar de los lugares más sagrados del Islam, sin conceder ni un ápice a los palestinos. Se trataba de un objetivo imprudente: Netanyahu debería haber ofrecido a los palestinos al menos alguna vía para lograr un mayor autogobierno, aunque sólo fuera para que a Arabia Saudita le resultara más fácil vender en casa, e Israel ahora está pagando el precio. Arabia Saudita dice que todavía está abierta a la normalización con Israel, pero sólo si Israel se compromete ahora con una eventual solución de dos Estados.

Así que no dejen que nadie les diga que las guerras en Ucrania y Gaza no importan o están desconectadas, o no son asunto de Estados Unidos.

Estas guerras son en gran medida asunto nuestro, y ahora claramente ineludibles, ya que estamos profundamente entrelazados en ambos conflictos. Lo que es crucial tener presente acerca de Estados Unidos –como líder de la Red de la Inclusión– es que ahora mismo estamos librando la guerra en Ucrania en nuestros términos, pero estamos librando la guerra en Medio Oriente en los términos de Irán.

¿Cómo es eso?

En la guerra entre Ucrania y Rusia, el ejército y el pueblo ucranianos están soportando todo el peso del conflicto y están dispuestos a seguir haciéndolo. Lo único que piden a Estados Unidos y sus aliados son armas avanzadas y ayuda financiera. ¿Cómo podríamos estar resistiéndonos? Por decenas de miles de millones de dólares, y sin la muerte de un solo soldado estadounidense, Ucrania ha infligido un profundo revés al ejército de Putin que lo hace mucho menos peligroso para Occidente y Kiev. Es el mayor trato que jamás haya conseguido la OTAN.

CNN describió recientemente, según una fuente familiarizada con ella, una evaluación desclasificada de la inteligencia estadounidense proporcionada al Congreso que decía que Rusia había perdido el 87 por ciento de sus tropas terrestres en servicio activo antes de la invasión y dos tercios de sus tanques que tenía antes de su invasión de Ucrania. Putin todavía puede infligir mucho daño a Ucrania con misiles, pero su sueño de ocupar todo el país y utilizarlo como plataforma de lanzamiento para amenazar a la Red de la Inclusión (en particular a la Unión Europea protegida por la OTAN) ahora está fuera de su alcance. Gracias, Kiev.

Vladimir Putin Gavriil Grigorov - Pool Sputnik Kremlin

En un desayuno con líderes de la OTAN dedicado a la cuestión de Ucrania en Davos este año, la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, señaló que somos nosotros, Occidente, quienes deberíamos agradecer a los ucranianos, no obligarlos a rogarnos por más armas.

También formuló elocuentemente lo que está en juego: “Lo que Putin quiere es transformar el orden mundial” que evolucionó desde la Segunda Guerra Mundial y la posguerra fría, donde “la competencia entre naciones era sobre quién puede ser más rico y quién puede ayudar a sus pueblos a prosperar”. Putin odia ese mundo porque pierde en ese mundo: su sistema pierde si se impone un paradigma pacífico, global y que mejora la riqueza. Y entonces lo que quiere es hacernos regresar a una competencia de grandes potencias del siglo XIX, porque cree que puede, si no ganar, ser más efectivo allí... No pensemos que esto es un conflicto ucraniano. problema, este es un problema para todos nosotros”.

Tiene toda la razón.

Las raíces de la lucha en Medio Oriente

La lucha en Medio Oriente tiene raíces diferentes y fascinantes: la Red de la Resistencia y la Red de la Inclusión nacieron con dos meses de diferencia en 1979.

La Red de la Resistencia de Oriente Medio nació el 1° de febrero de 1979, cuando el ayatollah Ruhollah Khomeini voló a Teherán desde París, culminando una revolución iraní que desafió al Sha y dio origen a la República Islámica iraní, que intentaría exportar su ideología a todo el mundo musulmán, al tiempo que busca expulsar a Estados Unidos de la región y a Israel de la existencia.

El ayatollah Khomeini recibe el saludo de sus seguidores en Irán, cuando regresa luego de quince años de exilio, en febrero de 1979

La Red de la Inclusión de Medio Oriente nació ese mismo año cuando Estados Unidos negoció el tratado de paz entre Egipto e Israel firmado en 1979, permitiendo por primera vez la colaboración árabe-israelí. También en 1979, el jeque Rashid ibn Saeed al-Maktoum, gobernante de la ciudad portuaria de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos, completó el puerto de Jebel Ali, uno de los más grandes del mundo, y lanzó a Dubai y a los Emiratos Árabes Unidos como un centro global que conectaría el oriente árabe (a través del comercio, el turismo, los servicios, el transporte marítimo, las inversiones y las aerolíneas de clase mundial) con casi todos los rincones del planeta.

En 2015, esta Red de la Inclusión de Medio Oriente recibió un gran impulso con el ascenso en 2015 del príncipe heredero Mohammed ben Salman (con quien me reuní recientemente en Riad) y su aspiración de transformar Arabia Saudita en un Dubai gigante con esteroides y convertirlo en un centro cultural, de inversiones, conferencias, turismo y manufactura de una región mucho más integrada.

Mohammed ben Salman Hasan Bratic - dpa

Nadim Koteich, analista político libanés-emiratí y director general de Sky News Arabia, que me ayudó a ver el contraste entre estas dos redes que luchan por dar forma a Medio Oriente, explicó que la Red de la Resistencia “está orquestada por Irán, islamistas y jihadistas”, en un proceso al que se refieren como la “unidad de los campos de batalla”. Esta red, señaló, “busca tender puentes entre milicias, rechazadores, sectas religiosas y líderes sectarios”, creando un eje antiisraelí, antiestadounidense y antioccidental que puede presionar simultáneamente a Israel en Gaza, Cisjordania y en la Franja de Gaza. Frontera con el Líbano, así como con Estados Unidos en el Mar Rojo, Siria, Irak y Arabia Saudita desde todas las direcciones.

En marcado contraste, dijo Koteich, se encuentra la Red de la Inclusión, que se centra en “tejer” mercados globales y regionales en lugar de frentes de batalla: conferencias de negocios, organizaciones de noticias, élites, fondos de cobertura, incubadoras de tecnología y rutas comerciales. “Trasciende las fronteras tradicionales, creando una red de interdependencia económica y tecnológica que tiene el potencial de redefinir las estructuras de poder y crear nuevos paradigmas de estabilidad regional”, añadió.

Así que hoy, mientras Estados Unidos está degradando indirectamente las capacidades de Rusia, a través de su representante Ucrania, las cosas son diferentes en Medio Oriente. Allí, es Irán el que está cómodamente sentado, indirectamente en guerra con Israel y Estados Unidos, y a veces con Arabia Saudita, luchando a través de los representantes de Teherán: Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen, Hezbollah en el Líbano y Siria y las milicias chiitas en Irak.

Irán está cosechando todos los beneficios y prácticamente sin pagar ningún costo por el trabajo de sus representantes, y Estados Unidos, Israel y sus aliados árabes tácitos aún no han manifestado la voluntad o la forma de presionar a Irán para que regrese, sin entrar en una guerra caliente, que todo el mundo quiere evitar.

Mi propia opinión es que la mejor manera de detener a Irán es aumentando las presiones desde adentro, donde la Red de la Inclusión tiene más aliados: los jóvenes de Irán y sus aspiraciones de ser parte de la Red de la Inclusión. ¿Como sabemos? Porque muchos de los jóvenes iraníes, destacados por su inclusión, se han rebelado abiertamente contra el régimen desde septiembre de 2022, cuando una mujer de 22 años, Mahsa Amini, fue arrestada en Teherán por la policía moral de Irán por supuestamente usar su hijab de manera inadecuada y luego murió bajo custodia.

Protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini

Un régimen bajo el cual las mujeres mueren bajo custodia después de ser arrestadas por no encubrir lo suficiente no es un régimen seguro ni popular. Además, muchos iraníes educados saben que su régimen simplemente está utilizando el apoyo a la causa palestina como fachada para el imperialismo iraní en toda la región, donde Teherán controla indirectamente Siria, Líbano, Irak y Yemen. Por eso, sorprendentemente, seguimos viendo a manifestantes en Irán apareciendo para expresar su apoyo a Israel desde el 7 de octubre y contra las costosas aventuras imperiales de Teherán. Sí, lo leiste bien.

Los miembros de la Red de la Resistencia son excelentes para derribar y romper cosas, pero, a diferencia de la Red de la Inclusión, no han demostrado capacidad para construir ningún gobierno o sociedad a la que alguien quisiera emigrar, y mucho menos emular. (La fila para obtener visas para ingresar al Yemen gobernado por los hutíes no es larga). No insistimos lo suficiente en eso.

Por todas estas razones, este es un momento de gran peligro, así como de gran oportunidad, especialmente para Israel. La competencia entre la Red de la Resistencia y la Red de la Inclusión significa que la región nunca ha sido más hostil o más hospitalaria a la hora de aceptar un Estado judío.

Es una lástima que un Israel traumatizado bajo el liderazgo fallido de Netanyahu no pueda ver esto en este momento. Si Israel algún día pudiera aceptar un proceso a largo plazo con una Autoridad Palestina transformada para construir dos Estados para dos pueblos, podría inclinar decisivamente el equilibrio entre la Red de la Resistencia y la Red de la Inclusión.

La Red de la Resistencia no tendría nada que justifique las guerras derrochadoras que libra y las armas que aplasta, principalmente para derrotar a Israel y Estados Unidos, pero en realidad para mantener a su propio pueblo en el poder y a su propio pueblo. Mientras tanto, a la Red de la Inclusión le resultaría mucho más fácil ampliarse, cohesionarse y ganar.

Como dije, hoy hay mucho más en juego de lo que parece.