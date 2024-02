escuchar

Los enormes rodados irrumpieron el tráfico de la capital española en reclamo de lo que consideran excesiva burocracia; piden una flexibilización de las normas medioambientales de la Unión Europea

Columnas de tractores interrumpieron el tráfico en Madrid, España, este miércoles, en el marco de una protesta de productores agropecuarios contra lo que consideran excesiva burocracia e insuficientes ayudas estatales. Los manifestantes convergieron en el centro de la capital española para marchar hacia el Ministerio de Agricultura.

Los agricultores llevan semanas protestando en varios países europeos, entre ellos Polonia, Grecia y República Checa. Todos ellos reclaman una reducción de la burocracia vinculada a la Política Agrícola Común de la Unión Europea y piden una flexibilización de las normas medioambientales del bloque.

Tractorazo en la Puerta de Alcalá Eduardo Parra - EUROPA PRESS

Mientras esperaban a que cinco columnas de tractores llegaran al punto de encuentro en la céntrica Plaza de la Independencia, manifestantes ataviados con chalecos amarillos ondeaban banderas españolas y hacían sonar cencerros y música por los altavoces.

El tráfico en torno al monumento de la Puerta de Alcalá se paralizó y varios autobuses no pudieron continuar su ruta mientras los manifestantes se agolpaban en las calles.

Algunos agricultores se quejaron de que la policía impedía a los tractores entrar en Madrid. El Gobierno dijo que se había permitido la entrada a 500 tractores ”ya que esa fue la cifra que dieron los organizadores al solicitar autorización para la protesta”. Otros 150 vehículos tuvieron bloqueada la entrada a la ciudad.

Los manifestantes llegan en tractores durante una protesta de agricultores para denunciar sus condiciones y la política agrícola europea, en la Plaza de la Independencia de Madrid THOMAS COEX - AFP

Lucía Risueño, viticultora de 52 años de Castilla-La Mancha, dijo que las autoridades no ayudan al sector y pidió precios más justos. “Nos cuesta más el producirlo que lo que luego nos vale, así no podemos estar” , dijo a Reuters, y marcó que las protestas no tendrán hasta que el Gobierno ponga en marcha medidas contundentes para ayudar a los agricultores.

Adolfo Albaladejo, de 54 años, dijo que luchaba para que la agricultura no desapareciera de su país. “El campo español quiere proteccionismo. Nos estamos hundiendo por la competencia que tenemos con los productos que traen de otros países, no podemos competir en las mismas condiciones”, afirmó.

Un manifestante saluda al llegar a la puerta del Ministerio de Agricultura en Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

Manifestantes llegan con sus tractores a la Puerta de Alcalá Eduardo Parra - EUROPA PRESS

Vista de la fila de tractores Manu Fernandez - AP

Un manifestante lleva una gallina a la protesta de granjeros en Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

Cientos de tractores por la calles de Madrid PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Cientos de tractores comenzaron a converger para el centro de Madrid, en una nueva jornada de movilización de los agricultores españoles, que denuncian la competencia considerada desleal por parte de determinados países extracomunitarios OSCAR DEL POZO - AFP

Los manifestantes llevan carteles en sus tractores THOMAS COEX - AFP

Vista de los tractores en la Puerta de Alcalá Carlos Luján - EUROPA PRESS

Tractores en la Puerta de Alcalá, en Madrid DANIEL BAQUÉS - DANIEL BAQUÉS

Vista de la larga cola de tractores en Alcobendas al Norte de Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

Fotos: AFP, AP y DPA

Edición fotográfica: Fernanda Corbani