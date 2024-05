Escuchar

La desaparición de la pequeña Madeleine McCann, de tres años, es uno los misterios sin resolver más impactantes del mundo. El 3 de mayo de 2007, mientras sus padres comían en un restaurante en Praia da Luz, al sur de Portugal, en uno de sus últimos días de sus vacaciones, la niña desapareció. A pesar de los costosos operativos en los que invirtió la policía británica para dar con el responsable, todavía no se llegó a conocer lo que realmente sucedió, aunque el principal sospechoso es Christian Brueckner, quien actualmente cumple condenas por otros delitos.

A 17 años de este suceso que revolucionó al mundo, una de las incógnitas de aquellos que siguieron el caso es qué sucedió con el departamento del complejo vacacional portugués Algarve, donde dormía la pequeña la última vez que la vieron sus padres.

El 3 de mayo de 2007 será recordado por siempre por Kate y Gerry McCann, padres de Madeleine, porque fue la noche en la que dejaron a su hija durmiendo junto a los gemelos Sean y Amelie, mientras ellos cenaban en el bar de tapas Ocean Club, ubicado dentro del mismo complejo donde se alojaban. Estaban a unos 50 metros de la habitación y, cada pocos minutos, la pareja se turnaba para pasar por las habitaciones a ver cómo estaban los niños.

Qué sucedió con el departamento del que desapareció Madeleine McCann. (Foto AP/Armando Franca)

No obstante, Kate notó que su hija no estaba más en la visita de las 22 horas. A partir de aquel momento, se llevó adelante un fuerte y costoso operativo para tratar de encontrarla, pero, a pesar de los intentos, nunca se dio con el paradero de la niña de tres años ahora, quien ahora tendría 20. Varios años después de lo sucedido, el caso Madeleine McCann sigue dando de qué hablar, con nuevos testigos, documentales que se estrenaron y movimientos de la policía británica para dar con la verdad.

En este contexto, el apartamento de Praia de Luz, ubicado en la 5ta Rua Dr. Agostinho da Silva, cobró relevancia porque es donde la niña desapareció misteriosamente. Para sorpresa de muchos, este lugar de dos habitaciones tuvo un camino inesperado. Primero fue alquilado a dos familias para sus vacaciones de dos semanas, antes de que la policía portuguesa optara por cerrarlo para la investigación.

La actual dueña del departamento es la británica Kathleen Mcguire-Cotton. Foto: A.L.

En el 2008 se puso en venta, cuando las autoridades que llevaron adelante el caso cerraron la investigación. Al principio fue difícil de vender por la fama que tenía, por lo que estuvo vacío hasta el 2017, pero finalmente la compradora fue la británica Kathleen Mcguire-Cotton. El precio que pagó por él fue de £113.000, es decir, U$S 143.566, menos de la mitad del precio con el que se intentó venderlo. El objetivo de la mujer era tener un departamento para cada vez que se tomara vacaciones.

Lo curioso de esta historia es que recibió muchas ofertas de turistas oscuros que buscaban visitar el lugar donde desapareció Madeleine. “Todo el mundo me ha ofrecido dinero, pero no estoy interesada”, aseguró en diálogo con el periódico británico The Sun, en febrero de 2017. Asimismo, añadió: “No creo que sea muy justo para la familia McCann o la gente de Praia da Luz molestar a todo el mundo. Es terrible. Sucedió hace mucho tiempo y no tengo ninguna opinión al respecto”.

Al día de hoy todavía no se sabe quién fue el responsable de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann. Por su parte, Christian Brueckner está siendo juzgados por otros cargos de abuso sexual, mientras cumple condena de siete años de cárcel por la violación de una turista estadounidense de 72 años.

LA NACION