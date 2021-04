Quién fue George Floyd, convertido en símbolo de la lucha contra la violencia policial

WASHINGTON.- En sus 43 años de vida George Floyd fue un absoluto desconocido. Hoy, más de un año después de su muerte, sigue habiendo marchas en su nombres y hay murales con su rostro en todo el mundo, como un símbolo global de la lucha contra el racismo y la violencia policial.

“Va a ser recordado. Todos van a recordarlo alrededor del mundo. Él va a cambiar al mundo”, lo enalteció su hermano, Philonise Floyd, en la última ceremonia para recordar su vida, en una iglesia en Houston, antes de su funeral.

Floyd, de 46 años, fue asesinado en la noche del lunes 25 de mayo en Minneapolis, Minnesota, al ser arrestado por cuatro policías. Tras ser sacado de su vehículo y esposado, Floyd fue forzado a acostarse boca abajo al lado de un patrullero y uno de los policías, Derek Chauvin, lo asfixió al colocar una de sus rodillas en su cuello durante ocho minutos y 46 segundos. Durante eso minutos, Floyd gritó por su madre y dijo, varias veces: “¡No puedo respirar”. Floyd fue declarado muerto en el hospital.

El mural recuerda al hombre asesinado por la brutalidad policial

Su asesinato y su grito desataron una ola de protestas contra la injusticia racial que comenzó en Minneapolis, se propagó al resto de Estados Unidos, y luego cruzó el Atlántico y la frontera sur del país, hacia Europa y América latina. Su nombre se sumó a la larga lista del historial de otros casos de brutalidad policial en Estado Unidos, como Eric Garner, Breonna Taylor, o Michael Brown, que le dieron vida e impulso al movimiento Black Lives Matter.

Muchos en Estados Unidos van hasta 1968, tras el asesinato de Martin Luther King Jr., para encontrar un estallido social similar al que provocó la muerte de Floyd.

Su muerte cambió el escenario político del país, y sumó una nueva veta trágica a un año ya hundido en la tragedia de la pandemia. Floyd fue recordado como un “gigante bueno”, según la descripción de su hermano,

Con un físico imponente de 1,93 metro de altura, era amante de los deportes, y soñaba con estadios repletos. “George me miró y me dijo: ‘Quiero tocar el mundo’”, lo recordó al The New York Times Jonathan Veal, de 45 años, en sus años de secundario. En los 90 se sumó al circuito subterráneo de hip-hop, donde era conocido como “Big Floyd”. Y tuvo también un pasado complicado con las drogas y el crimen. Dejó la universidad, y a comienzos de la década de 2000 fue condenado por robo a mano armada y debió cumplir una condena de cuatro años.

Luego de cumplir su condena en prisión, Floyd se volcó a la religión y se mudó a Minneapolis en busca de un empleo estable y una vida normal. Floyd manejaba un camión para Salvation Army y trabajaba como portero en un bar. Su maestra de segundo grado, Waynel Sexton, dijo a la agencia AFP que Floyd soñaba con convertirse en juez de la Suprema Corte, según un texto que escribió cuando tenía unos 7 años.

LA NACION