Robert Winnett no asumirá la dirección de The Washington Post y se queda en The Telegraph

WASHINGTON.- Robert Winnett, el periodista británico recientemente seleccionado para convertirse en editor de The Washington Post a finales de este año, no asumirá el cargo y permanecerá en The Daily Telegraph en Londres, según un memo obtenido por The Post este viernes.

“Me complace informar que Rob Winnett ha decidido quedarse con nosotros”, escribió el editor de The Telegraph, Chris Evans, en un memo al personal. “Como todos saben, es un tipo talentoso y su pérdida es nuestra ganancia”.

Winnett, subdirector de The Telegraph Media Group de Londres, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El CEO y editor de The Post, Will Lewis, confirmó que Winnett se había retirado del puesto, transmitiendo la noticia “con pesar” en una nota al personal. “Rob tiene mi mayor respeto y es un editor y periodista increíblemente talentoso”, escribió Lewis. “Los líderes del Telegraph Media Group están reafirmando su rol continuo como subdirector”.

El anuncio se produjo después de días de agitación en The Post, provocada por la salida abrupta de la editora ejecutiva Sally Buzbee, así como por preguntas sobre las prácticas pasadas tanto de Winnett como de Lewis, veteranos de las salas de redacción de Londres que operan con reglas diferentes a las de sus contrapartes estadounidenses.

Lewis anunció la contratación de Winnett hace solo dos semanas y media. Anteriormente trabajaron juntos tanto en el Telegraph como en el Sunday Times.

Un vocero del Telegraph dijo que el periódico no comentaría más allá de la nota al personal de Evans del viernes.

En su correo electrónico al personal el viernes por la mañana, Lewis dijo que The Washington Post comenzaría de inmediato la búsqueda de un reemplazo. “Pronto anunciaremos tanto la firma de reclutamiento como el proceso que utilizaremos para garantizar una búsqueda oportuna pero exhaustiva para este importante rol de liderazgo”, escribió.

Winnett ha pasado toda su carrera en el periodismo británico y era prácticamente desconocido en los círculos mediáticos norteamericanos. Lewis había anunciado que Winnett se uniría a The Washington Post después de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre para supervisar la división de noticias tradicional.

Desde entonces, han surgido informes que plantean preguntas sobre los métodos de reporteo utilizados por Winnett, así como por Lewis cuando trabajaba como periodista en Gran Bretaña.

Una investigación de The Post publicada el domingo reveló las conexiones de Winnett con un estafador confeso convertido en denunciante que ha admitido usar métodos ilegales para obtener información para historias en el Sunday Times de Gran Bretaña, un periódico donde Winnett trabajó antes de unirse al Telegraph.

The New York Times también informó que Winnett y Lewis basaron algunas historias en registros robados y plantearon nuevas preguntas sobre un pago realizado para obtener información que condujo a una investigación de 2009 sobre corrupción gubernamental que sacudió el establecimiento político británico y llevó a la renuncia de varios funcionarios.

Pagar a las fuentes por información está prohibido en la mayoría de las salas de redacción norteamericanas. También lo está hacerse pasar por algo diferente a un periodista para obtener información confidencial como parte de la recopilación de noticias, una práctica conocida como “blagging”. Si bien es ilegal en el Reino Unido, The Washington Post informó que los expertos legales han dicho que es defendible si la información obtenida es de interés público.

En una reunión de la sala de redacción a principios de este mes, Lewis calificó a Winnett como “un editor de clase mundial” y “un brillante periodista de investigación”, a quien prometió “restaurará un grado aún mayor de rigor investigativo a nuestra organización”.

Cambio de rumbo

La interrupción en la cima de la sala de redacción de The Post se produce en medio de los planes de Lewis para crear una nueva división de la sala de redacción, un “Tercer Newsroom”, para enfocarse en servir a audiencias que actualmente no consumen The Washington Post.

El exeditor ejecutivo del Wall Street Journal Matt Murray -otro antiguo colaborador de Lewis- fue contratado recientemente para sustituir temporalmente a Buzbee y dirigir la “Tercera Redacción” después de las elecciones de 2024. Permanecerá como editor ejecutivo después de las elecciones de noviembre.

A principios de este mes, los medios de comunicación describieron los intentos de Lewis por disuadir a los periodistas de cubrir su implicación en un prolongado pleito británico de pirateo telefónico. Lewis ha negado haber intentado disuadir a los periodistas del diario The Post de cubrir la historia. El periodista de NPR David Folkenflik también compartió su relato de que Lewis trató de persuadirle para que abandonara una historia sobre el caso a cambio de un reportaje exclusivo sobre los planes de The Washington Post; en este marco Lewis calificó a Folkenflik de “activista, no periodista”.

“El Washington Post establece y modela las normas éticas más elevadas en el periodismo, a las que se espera que se adhieran todos los empleados de The Post”, declaró un vocero de The Washington Post.

Lewis trabajó para News International, propiedad de Rupert Murdoch, para ayudar en la limpieza de la empresa tras el escándalo de las escuchas telefónicas y los sobornos a la policía, que llevó al cierre del tabloide News of the World. Posteriormente, Lewis fue editor del Wall Street Journal y consejero delegado de Dow Jones, también propiedad de Murdoch.

Un caso civil en curso relacionado con la limpieza no nombra a Lewis como acusado, pero un juez ha permitido a los demandantes airear alegaciones de que Lewis y otros intentaron suprimir información sobre el pirateo. Lewis ha negado haber actuado mal, y ha dicho anteriormente que su papel en la limpieza del hackeo telefónico era salvaguardar los valores y las prácticas periodísticas, como la protección de las fuentes.

