El presidente del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal, asistirá a la toma de posesión de Javier Milei, que asumirá el próximo 10 de diciembre. Ambos comparten una colaboración constante debido a la cercanía ideológica entre Vox y La Libertad Avanza. El año pasado el presidente electo fue a un acto del partido español en Madrid. Fue el propio Milei quien invitó al líder de Vox a asistir a la ceremonia, una cita a la que todavía no se sabe quién acudirá en representación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según confirmó el diario español ABC, el líder de Vox asistirá a la asunción de Milei en el Congreso de la Nación. Abascal incluyó a la Argentina en su agenda internacional; hace un par de semanas Abascal visitó Estrasburgo (Francia) para denunciar un “asalto institucional” por parte de separatistas, el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y la coalición izquierdista Sumar.

Santiago Abascal, presidente de Vox. Photo: A. Pérez Meca/EUROPA PRESS/dpa A. Pérez Meca - EUROPA PRESS

No es la primera vez que Milei y Abascal se encuentran. De hecho, Vox y La Libertad Avanza mantienen un fuerte vínculo por su ideología. Abascal ha recorrido España para promocionar el manifiesto nacionalista, antifeminista, euroescéptico, socialmente conservador y económicamente liberal de su partido. El año pasado, el presidente electo viajó a Madrid para compartir un acto con Vox. “Esto no es para tibios. Acá no valen las soluciones intermedias porque son funcionales a más socialismo, al comunismo”, afirmó Milei durante su alocución en el evento Viva22. Este año, Vox logró ser la tercera fuerza en España.

Después del balotaje del 19 de noviembre, Abascal felicitó al presidente electo, que le ganó por 11 puntos a Sergio Massa. “Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría. ¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!”, escribió el español en su cuenta de X (antes Twitter).

Esta semana, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ya adelantó que su partido estaría presente en este día “tan importante” ya que la victoria de Milei supuso “un zarpazo al socialismo” y “se abrió una etapa de libertad y de prosperidad para Argentina”, según pudo saber el diario La Vanguardia “Por tanto, sin duda, Vox va a estar ahí en un día tan importante como es el de la toma de posesión del señor Milei”, añadió. Aún no se ha confirmado quién acudirá en representación del gobierno de Pedro Sánchez.

Quién es Santiago Abascal

Abascal es la tercera generación de políticos en su familia, ya que su padre y su abuelo también han ocupado cargos en gobiernos regionales o locales.

Licenciado en Sociología en el País Vasco, Abascal se afilió al PP a los 18 años, fue elegido concejal a los 23 y llegó a ser diputado del PP en el Parlamento Vasco.

Se distanció del PP en 2013 por su gestión de la corrupción, el grupo militante ETA y otros desafíos separatistas.

Fundó Vox para hacer campaña a favor de la abolición de la autonomía y los parlamentos regionales, un tema que tocó la fibra sensible de muchos tras el fallido intento de independencia de Cataluña en 2017.

