Seis muertos en un hotel en Tailandia: los turistas fueron envenenados con cianuro y uno de ellos cometió el crimen

BANGKOK.- Una habitación de lujo en un hotel de Bangkok, seis extranjeros muertos y restos de cianuro en tazas de té: la policía tailandesa investiga un crimen particular que, según sus sospechas, fue cometido por uno de los fallecidos motivado por una disputa por dinero.

“Uno de los seis muertos causó este incidente, utilizando cianuro”, declaró en una rueda de prensa Noppasil Poonsawas, el comandante adjunto de la policía de Bangkok encargado de investigaciones. “Estamos seguros de que uno de los seis cometió el crimen”, agregó.

La fachada del Grand Hyatt Erawan Bangkok Grand Hyatt Erawan Bangkok

El móvil del crimen está vinculado a una deuda de varios millones de bahts tailandeses (un millón de bahts equivale a unos 28.000 dólares), adelantó el responsable policial.

El caso estalló el martes con el hallazgo de los cadáveres de seis personas de origen vietnamita (tres hombres y tres mujeres de entre 37 y 56 años) en una “suite” del hotel Grand Hyatt Erawan Bangkok, en el corazón de la zona turística de la capital tailandesa.

Fueron vistos con vida por última vez cuando se entregó comida en la habitación el lunes por la tarde. El personal del hotel vio a una mujer recibir la comida, e imágenes de seguridad mostraban al resto llegando uno a uno poco después. No hubo otros visitantes, no se vio a nadie salir y la puerta estaba cerrada con llave. Una camarera los encontró el martes por la tarde después de que no abandonaran la habitación como estaba previsto.

Los fallecidos eran dos vietnamita-estadounidenses y cuatro vietnamitas, indicó el teniente general de la policía local Thiti Sangsawang, tres hombres y tres mujeres. Tenían entre 37 y 56 años, según Noppasin Punsawat, número dos de la policía de Bangkok.

Una ambulancia se sienta fuera del hotel Grand Hyatt Erawan al hospital Chulalongkorn en Bangkok, Tailandia, martes, 16 de julio de 2024. La policía dice que los cuerpos de seis personas fueron encontrados en el hotel de lujo en el centro de Bangkok. Chatkla Samnaingjam - AP

Dos de los fallecidos, un hombre y una mujer que estaban casados, habían invertido unos 10 millones de bahts (278.000 dólares) con dos de los otros, lo que apuntaba a una motivación económica, dijo Noppasin, que citó información obtenida de familiares de las víctimas. La inversión pretendía construir un hospital en Japón, y el grupo podría haberse reunido para resolver el asunto. La policía dijo que una persona había matado a los demás, sin identificar al sospechoso.

Noppasin dijo que una séptima persona cuyo nombre figuraba en la reserva del hotel era hermano de uno de los muertos y había salido de Tailandia el 10 de julio. La policía cree que la séptima persona no estuvo implicada en las muertes.

La escena del crimen

Las misteriosas circunstancias del caso alimentaron numerosos rumores. Varios medios evocaron en un principio un tiroteo que los investigadores después desmintieron.

Las fotografías difundidas por la policía de la escena del crimen muestran platos de comida tailandesa aparentemente intactos en una mesa y dos termos junto a tazas de té en las que los primeros exámenes detectaron la presencia de cianuro.

Esta sustancia es un veneno extremadamente tóxico que actúa muy rápido en el organismo.

En esta foto difundida por la Policía Real Tailandesa, se dejan comidas sin comer sobre una mesa en una habitación del hotel Grand Hyatt Erawan donde seis personas fueron halladas muertas por causas desconocidas, el martes 16 de julio de 2024. Royal Thai Police

Los investigadores revelaron que no se había registrado ningún movimiento alrededor de la habitación desde el lunes por la tarde, por lo que el envenenamiento podría haber ocurrido la víspera del hallazgo de los cadáveres.

El padre de una de las víctimas explicó a la prensa vietnamita que no había hablado con su hijo desde el sábado.

“No pensaba que iba a ser nuestra última conversación entre padre e hijo”, declaró Tran Dinh Dung según recoge el diario Thanh Nien.

Tanto el Departamento de Estado estadounidense como el Ministerio de Relaciones Exteriores vietnamita declararon seguir de cerca lo acontecido.

“Asunto privado”

Por la mañana, el primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, aseguró que el drama obedecía a un “asunto privado” y que no iba a afectar el turismo, un sector vital para la economía de este reino del sudeste asiático.

Después de desplomarse durante la pandemia del covid-19, el número de visitantes extranjeros en Tailandia creció a 28 millones en 2023 y este año la previsión es acercarse al récord de 2019 de unos 40 millones.

El teniente general Trairong Piwpan, en el centro, jefe de la división forense de la policía tailandesa, habla con los periodistas durante una rueda de prensa en la comisaría de Lumpini en Bangkok, Tailandia, el miércoles 17 de julio de 2024. Sakchai Lalit - AP

Conocido por sus playas, sus templos y sus reservas de elefantes, el reino también ha quedado a veces asociado a robos, inseguridad y algunos sucesos macabros.

El caso del asesino en serie francés Charles Sobhraj, vinculado a una veintena de homicidios en los años 1970, se popularizó recientemente por una serie de Netflix.

Y el año pasado, el asesinato y desmembramiento del médico colombiano Edwin Arrieta por parte de Daniel Sancho, hijo de un conocido actor en España, captó la atención de numerosos medios internacionales, especialmente del mundo hispano.

