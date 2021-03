Tensión: Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón

Corea del Norte disparó dos misiles balísticos al Mar de Japón la madrugada de este jueves, según aseguran Estados Unidos y Japón. Se trata de la primera prueba de este tipo desde que Joe Biden se convirtió en presidente de Estados Unidos.

Pyongyang tiene prohibido probar misiles balísticos, considerados armas amenazantes, según las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Tanto Japón como Corea del Sur condenaron esta prueba que se produce apenas días después de que se informara que Corea del Norte había lanzado dos misiles no balísticos en el mar Amarillo, ubicado en la parte norte del mar de China oriental.

Japón dijo que no habían caído escombros dentro de sus aguas territoriales.

El Comando del Pacífico de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas militares en la región de Asia y el Pacífico, dijo este jueves que la prueba destacó “la amenaza que el programa de armas ilícitas de Corea del Norte representa para sus vecinos y para la comunidad internacional”.

Sin contacto con la Casa Blanca

La Casa Blanca no hizo ningún comentario inmediato tras conocerse la noticia del lanzamiento de estos misiles balísticos. El martes, Biden restó importancia al lanzamiento de un misil no balístico que tuvo lugar durante el fin de semana y dijo que Estados Unidos no lo consideraba una provocación.

Se pensaba que esos misiles de corto alcance eran de artillería o de crucero, que no están prohibidos por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte.

Mun es un hombre de negocios acusado de lavar dinero a través del sistema financiero estadounidense para proporcionar artículos de lujo a Corea del Norte.

Su extradición enfureció tanto a Pyongyang que cortó las relaciones diplomáticas con Malasia.

Análisis de Laura Bicker, corresponsal de la BBC en Seúl

Este es un asunto más serio para Estados Unidos y sus aliados. La prueba del fin de semana con misiles de artillería o cruceros se pueden ignorar. Pero el lanzamiento de misiles balísticos claramente es una violación de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Aún así, el antecesor de Biden, Donald Trump, hizo caso omiso de los cuestionamientos en torno a pruebas de armamento similares en 2019. El acuerdo al que Trump y Kim Jong-un llegaron en 2018 fue que Pyongyang no haría pruebas de misiles balísticos de largo alcance ni de armas nucleares.

Agencia AFP

En ese entonces, la Casa Blanca no se preocupó de ensayos menores. Pero el equipo de Biden acaba de regresar de Japón y Corea del Sur, y prometió que “EE.UU. estaba de vuelta” apoyando a sus aliados.

Entonces, tal vez el gobierno estadounidense tendrá que decir algo sobre las pruebas armamentistas que amenazan a sus amigos en el Noreste Asiático. Washington también estará consciente de que Pyongyang tiene armas más potentes en su arsenal que no ha ensayado desde finales de 2017.

Corea del Norte estuvo más de un año en aislamiento. Incluso cortó la mayoría de su comercio con China, su aliado más cercano, en medio de la pandemia de covid-19 y se estima que su economía está en pésimo estado. Ahora que parece que las pruebas armamentistas están de regreso, muchos se preguntan qué tan lejos está dispuesto a ir Kim Jong-un para que la Casa Blanca le preste atención.

Funcionarios japoneses dijeron que Corea del Norte disparó los dos misiles después de las 07:00 hora local del jueves (20:00 GMT del miércoles). Volaron 420 km y 430 km respectivamente antes de aterrizar en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Japón. No se infligieron daños a barcos ni a aviones.

El gobierno de Biden dijo que intentó sin éxito establecer contacto diplomático con Corea del Norte. Pyongyang aún tiene que reconocer que Biden está ahora en el cargo y los dos países siguen en desacuerdo sobre los programas de misiles nucleares y balísticos de Corea del Norte.

