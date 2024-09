Tifón Yagi en Vietnam | Videos: el momento en el que un puente se derrumba y provoca que una decena de vehículos caiga al vacío

Escuchar

Un puente se derrumbó en medio de las lluvias que azotan el norte de Vietnam, asociadas al paso del tifón Yagi. Las precipitaciones causaron además aludes, apagones y al menos 21 muertos. El transitado puente de acero sobre el crecido río Rojo, en la provincia de Phu Tho, colapsó este lunes por la mañana: diez camiones y autos cayeron al vacío junto a dos motos. Tres personas fueron sacadas del agua durante las operaciones de rescate y al menos diez más siguen desaparecidas.

Nguyen Minh Hai, que cayó al agua, contó a la televisión estatal de Vietnam: “Estaba muy asustado cuando me caí. No sé nadar y pensé que iba a morir”. Pham Truong Son, de 50 años, dijo que circulaba por el puente en su moto cuando oyó un fuerte estruendo. Antes de comprender lo que estaba ocurriendo se vio cayendo al río. “Sentí como si me hundiera al fondo”, dijo Son al medio, quien logró nadar y aferrarse a un árbol.

Hasta este lunes, 64 personas murieron por el tifón y las fuertes lluvias posteriores que también dañaron fábricas en los centros industriales del norte centrados en las exportaciones, reportaron medios estatales. En paralelo con el derrumbe del puente, un autobús de pasajeros que llevaba 20 personas fue arrastrado a un arroyo crecido por un alud de tierra en la montañosa provincia de Cao Bang. Se recuperaron cuatro cuerpos y una persona con vida. El resto permanece desaparecido.

Docenas de negocios en la provincia de Haiphong no habían reanudado la producción el lunes debido a los fuertes daños registrados en sus fábricas, según el diario estatal Lao Dong. El reporte indicó que el viento había arrancado los tejados de varias fábricas y que había entrado agua en complejos industriales, lo que dañó productos terminados y equipamiento costoso. Algunas compañías indicaron que seguían sin electricidad y que les tomará un mes retomar sus operaciones.

Algunas zonas de las provincias de Haiphong y Quang Ninh seguían sin luz el lunes. Las dos provincias son núcleos industriales donde se encuentran muchas fábricas para exportación de bienes, como el fabricante de autos eléctricos VinFast y los proveedores de Apple Pegatrong y USI. Las autoridades seguían evaluando los daños a instalaciones industriales, aunque las estimaciones iniciales muestran que casi 100 empresas resultaron dañadas, lo que supone pérdidas de millones de dólares. El primer ministro Pham Minh Chinh visitó la ciudad de Haiphong el domingo y aprobó un paquete de 4,62 millones de dólares para ayudar a la ciudad portuaria.

El tifón Yagi fue el más fuerte que golpeó Vietnam en décadas cuando tocó tierra el sábado con vientos de hasta 149 kilómetros por hora. Se debilitó a depresión tropical el domingo, aunque la agencia meteorológica del país advirtió que las lluvias puede causar inundaciones y aludes. El cielo estaba nublado hoy en la capital, Hanoi, con lluvias ocasionales el lunes por la mañana cuando trabajadores retiraban árboles, carteles publicitarios y tendidos eléctricos derribados. La lluvia intensa continuaba en el noroeste de Vietnam, y según los meteorólogos podría superar los 40 centímetros en algunos puntos.

Antes de golpear Vietnam, el tifón mató al menos 20 personas en Filipinas la semana pasada y a otras cuatro en el sur de China. Las autoridades chinas dijeron que las pérdidas de infraestructura en la provincia insular de Hainan ascendían a 102 millones dólares, con 57.000 casas dañadas o derruidas, cortes de agua y electricidad y carreteras afectadas o impracticables por árboles caídos. Yagi tocó tierra por segunda vez el viernes en Guangdong, una provincia de China.

Las tormentas como el tifón Yagi “se están volviendo más fuertes debido al cambio climático”. “Las aguas más cálidas del océano proporcionan más energía para alimentarlas, lo que lleva a un incremento de la velocidad del viento y lluvias más intensas”, dijo Benjamin Horton, director del Observatorio Terrestre de Singapur.

Con información de AP y AFP

LA NACION