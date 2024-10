Todos creían que su gobierno iba a caer, pero Netanyahu resistió y ahora se fortalece con la nueva escalada

Escuchar

WASHINGTON.- En los días y semanas que siguieron al ataque del 7 de octubre, el consenso de los expertos dentro y fuera de Israel parecía ser que los días políticos del primer ministro Benjamin Netanyahu estaban contados. El líder, en el poder durante mucho tiempo, había encabezado el colosal fracaso de seguridad que precedió a la masacre de Hamas en el sur de Israel, marcando el día más sangriento en la historia del pueblo judío desde el Holocausto. Sus índices de aprobación, ya bajos después de meses de payasadas polarizadoras de su coalición de extrema derecha, se desplomaron. Sus rivales parecían dispuestos a derrocarlo en el momento en que terminaran las hostilidades.

Mientras la guerra de castigo de Israel contra Hamas en Gaza se prolongaba, docenas de rehenes israelíes permanecían en cautiverio de Hamas y Netanyahu se encontró peleándose con sus generales sobre el camino a seguir. Los grupos de la sociedad civil y las familias de los rehenes salieron a las calles, convencidos de que Netanyahu estaba demorando las negociaciones de alto el fuego para apaciguar a sus aliados de extrema derecha y aferrarse al poder.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a una reunión del Gabinete de Seguridad luego del ataque con misiles emprendido por Irán, en Jerusalén, el 1 de octubre de 2024 Avi Ohayon/GPO - XinHua

La destrucción de Gaza, la asombrosa cifra de muertos causada por los bombardeos israelíes y la creciente calamidad humanitaria desencadenada por la guerra de Gaza pusieron a la opinión pública mundial en contra de Israel. Netanyahu es el objetivo de una posible orden de arresto de la Corte Penal Internacional, mientras que el propio Israel está siendo investigado por cargos de genocidio en la Corte Internacional de Justicia, el tribunal superior de las Naciones Unidas.

Pero los dramáticos e incendiarios acontecimientos de las últimas semanas llegan en un posible punto de inflexión para el astuto primer ministro de Israel -y para la región-. El martes cayeron misiles iraníes sobre Israel, obligando a gran parte del país a refugiarse en refugios antiaéreos. El bombardeo de casi 200 misiles -la mayoría de los cuales fueron interceptados- siguió a la intensificación de las operaciones israelíes en el Líbano, donde Israel estaba atacando al grupo terrorista Hezbollah, matando a cientos de personas.

La perspectiva de una guerra total en Medio Oriente se acercaba cada vez más, mientras Israel y los Estados Unidos preparaban su siguiente movimiento. “Son días trascendentales”, dijo Netanyahu el fin de semana, calificando el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el viernes pasado, como “un punto de inflexión” en la guerra. “Un año después, golpe tras golpe… sus esperanzas se han desvanecido. Israel tiene impulso; estamos ganando”.

Un manifestante en silla de ruedas observa cerca de una pancarta en el suelo que representa al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, descrito como un "criminal de guerra", en una vigilia en memoria de Hassan Nasrallah, el líder asesinado del grupo chií libanés Hezbollah, que murió en un ataque aéreo israelí en Beirut días antes, en la plaza Tahrir de Bagdad el 1 de octubre de 2024 AHMAD AL-RUBAYE - AFP

Se puede decir que Netanyahu está ganando, con sus propias reglas. Las encuestas realizadas tras dos semanas de ataques que mataron a los principales comandantes de Hezbollah, incluido Nasrallah (y a más de mil personas más en barrios densamente poblados de los suburbios de Beirut, según el Ministerio de Salud libanés) parecen favorables. Si se celebraran elecciones ahora, según una encuesta del Canal 14 de Israel esta semana, la coalición gobernante de Netanyahu volvería al poder. Otra encuesta publicada el domingo por N12 News encontró que el 43 por ciento de los encuestados calificó la conducción de la guerra por parte de Netanyahu como “buena”, no una mayoría, pero una marcada mejora con respecto a las evaluaciones anteriores.

Netanyahu también consolidó su posición al dar la bienvenida a su antiguo rival Gideon Saar, una maniobra que amplía ligeramente la mayoría del primer ministro y lo protege aún más contra los intentos de privarlo de un mandato parlamentario. Al igual que Netanyahu, Saar se opone a una solución de dos Estados con los palestinos; también ha pedido que Israel reduzca el tamaño de Gaza después de que termine la guerra. “La decisión de Saar, que abandonó la coalición de Netanyahu en marzo después de presionar para una acción más agresiva en Gaza, es un impulso político para Netanyahu”, informaron mis colegas.

La creciente rivalidad a Hezbollah y su patrocinador, Irán, le dio a Netanyahu la plataforma que siempre ha deseado. En el estrado de la Asamblea General de la ONU la semana pasada, trajo otro conjunto de mapas como accesorios: una imagen, titulada “La bendición”, resaltaba un arco de países desde Israel a través de las monarquías árabes del Golfo hasta la India que podrían vincularse entre sí en asociaciones y comercio más estrechos; el otro, titulado “La maldición”, destacaba Irán, Irak, Siria, Yemen y el sur del Líbano, dondequiera que operen los representantes de Irán.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre del 2024. (AP Foto/Richard Drew) Richard Drew - AP

“Atáquennos, y los atacaremos”, advirtió Netanyahu a Irán, el país contra el que lleva años despotricando. “No hay ningún lugar en Irán al que no pueda llegar el largo brazo de Israel, y eso es cierto en todo Medio Oriente”.

Después de su andanada del martes, los funcionarios del régimen iraní dijeron que su ataque estaba dirigido a objetivos militares israelíes, no civiles, y era una represalia por el asesinato de Nasrallah y el bombardeo de zonas del Líbano por parte de Israel. Sea como fuere, parece estar en marcha una escalada; los halcones de Estados Unidos e Israel pedían ataques directos contra objetivos iraníes, incluidas refinerías de petróleo. Algunos estaban entusiasmados con la perspectiva de “reestructurar” la región debilitando a Hezbollah y poniendo trabas a la República Islámica.

Debajo de esta guerra en expansión están las raíces no resueltas de la crisis. “Cuando Israel decida detener su campaña militar, lo que quedará serán millones de árabes traumatizados que han visto a sus hermanos y hermanas en Palestina y el Líbano ser masacrados con una impunidad espantosa. Estos sentimientos no se calmarán fácilmente”, escribió Fawaz Gerges, profesor de relaciones internacionales en la London School of Economics.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se apoya con un mapa para dar una conferencia de prensa en la Oficina de Prensa del Gobierno, el miércoles 4 de septiembre de 2024, en Jerusalén. (Abir Sultan/Foto compartida vía AP) Abir Sultan - EPA Pool

Netanyahu pasó gran parte de su carrera tapando las preocupaciones palestinas y sus demandas de un Estado, mientras se pavoneaba ante las amenazas a la seguridad que enfrenta su nación por parte de Irán y sus representantes. Promocionó los Acuerdos de Abraham -acuerdos de normalización con un puñado de monarquías árabes- como un modelo para la paz y la prosperidad en la región, al mismo tiempo que ha pateado aún más el proverbial problema palestino.

“Israel no conocerá una paz duradera hasta que reconozca que su seguridad a largo plazo depende de la reconciliación con los millones de palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este”, agregó Gerges. “Sus líderes deben encontrar un compromiso político que finalmente permita a Israel integrarse plenamente en la región. La normalización de las relaciones con los autócratas árabes desde arriba no es suficiente”. Ese fue el mensaje que se expresó también en las Naciones Unidas después del discurso de Netanyahu, donde el ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, denunció la falta de apoyo israelí a los derechos y la creación de un Estado palestino. “Si no quiere la solución de dos Estados”, dijo Safadi, “¿pueden preguntar a los funcionarios israelíes cuál es su objetivo final, aparte de guerras y guerras y guerras?” Por ahora, mientras la región amenaza con estallar en más violencia, esa parece una pregunta retórica.

