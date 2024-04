Tragedia en Italia por una explosión en una central hidroeléctrica: cuatro muertos y tres desaparecidos

Escuchar

ROMA.- Cuatro muertos, tres desaparecidos y cinco heridos graves es el primer balance de una explosión ocurrida este martes en una central hidroeléctrica ubicada en un lago artificial del centro-norte de Italia, en un accidente que conmovió al país.

Según la edición online del Corriere della Sera, un incendio se desencadenó a 30 metros de profundidad en el lago de Suviana, en la zona de los Apeninos al sur de la ciudad de Bolonia, en la región de Emilia Romagna. Allí, en medio de grandes dificultades, bomberos y helicópteros intentaban entender lo sucedido y trabajar para el rescate de los heridos.

“Estamos tratando de alcanzar el nivel en el que se verificó el accidente y acceder a los ambientes, todavía no sabemos bien qué pasó”, dijo Luca Cari, vocero del comando central de los bomberos, que precisó que ya habían rescatado a tres personas quemadas. “Los testigos nos dijeron que al momento no se conoce el paradero de siete personas, pero no sabemos exactamente si quedaron involucrados en el accidente o si lograron escapar”, agregó Cari, que detalló que había empleados trabajando en el interior de la planta para reparar una bomba.

Esta captura de video distribuida por los bomberos los Bomberos, el 9 de abril de 2024, muestra una vista aérea tras una explosión en una central hidroeléctrica de Enel Green Power en el lago Suviana, en el centro de Italia, cerca de Bolonia.

Marco Masinara, alcalde de Camugnano, la comuna donde se encuentra la central hidroeléctrica, confirmó esta versión, aunque habló de obras para arreglar turbinas. “Parece que hubo un derrumbe de un techo y los rescates son difíciles porque entró mucha agua”, aseguró Masinara, que habló de un accidente gravísimo. “Es un accidente de de trabajo terrible, un dolor enorme: ha sido golpeada una comunidad entera”, lamentó.

Otras fuentes indicaron que el accidente, que se registró cerca de las 15 (hora local), había ocurrido en la planta -9, donde se encuentran los transformadores.

Vehículos de los bomberos en el sitio de la explosión en la represa hidroeléctrica de Suviana, al sur de Bolonia.

Enel Green Power, empresa del grupo Enel, informó que, si bien se vio obligada a detener la producción, la central hidroeléctrica del dique de Bargi no había registrado daños y estaba bajo control. El accidente tampoco generó desperfectos en el suministro del servicio eléctrico a nivel local y nacional y la empresa estaba siguiendo los protocolos previstos en estos casos para evacuar el personal.

“Seguimos con extrema preocupación las noticias que llegan de Suviana”, escribió en X el presidente de la región Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, que aseguró que estaba en contacto con el alcalde de Camugnano y que había activado a la Protección Civil, cuyos efectivos se encontraban a disposición tanto de los Bomberos como de las fuerzas del orden.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a través de sus redes sociales aseguró que estaba siguiendo “con detenimiento” la “terrible noticia” de la explosión de la central hidroeléctrica y manifestó toda su cercanía y la del gobierno a los familiares de la víctimas y a los heridos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

La premier agradeció asimismo la labor de los bomberos que intervinieron rápidamente y de los demás socorristas que se encuentran trabajando “en estas horas”.