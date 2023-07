Tras la inhabilitación de su marido, Michelle Bolsonaro insinúa que buscará la presidencia

escuchar

BRASILIA.- La ex primera dama de Brasil Michelle Bolsonaro aseguró que desea “llegar a la presidencia” del país luego de que su esposo, el expresidente Jair Bolsonaro, fue inhabilitado políticamente hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Pude ver con mis propios ojos la realidad de las personas que más lo necesitan. Dios me forjó en ese momento para poder ocuparme de esas personas. Y el deseo en mi corazón para llegar a la presidencia”, aseguró la referente de las mujeres del Partido Liberal (PL), espacio por el que Bolsonaro compitió en las elecciones de octubre.

Michelle Bolsonaro, esposa el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, saluda a simpatizantes desde la sede del Partido Liberal en Brasilia el 30 de marzo de 2023 EVARISTO JULIANO DE SA - AFP

Las expresiones tuvieron lugar durante un acto partidario el sábado, pero el video trascendió el lunes por la controversia que generó su pedido a una diputada federal que intervino en el evento para que se quitara su prótesis ocular, la que luego se guardó en el bolsillo.

Durante la reunión, la ex primera dama se dirigió a la parlamentaria y vicepresidenta de PL Mujeres, Amalia Barros, con quien mantiene una relación de amistad.

“Una mujer que lo hace posible es mi vicepresidenta Amalia Barros (...) pero te quiero sin prótesis. Yo amo verla sin prótesis, gente. Sé que es tu trabajo, amiga, pero sácatela”, pidió Michelle.

Amalia Barros obedeció a la ex primera dama y le entregó la prótesis.

“Déjame sostenerte el ojo”, dijo, y luego colocó la prótesis en su bolsillo, según se pudo ver en el video replicado en redes sociales y medios brasileños.

“Siempre me hace esto y todavía no he aprendido a venir sin prótesis”, afirmó luego la diputada, quien se refirió a Michelle Bolsonaro como su amiga.

Otra ocasión en la que Michelle hizo la misma petición fue en su toma de posesión como presidenta de PL Mulher, en marzo de este año, informó el diario brasileño O Globo.

El episodio tuvo repercusiones negativas en las redes sociales, donde fue criticada por su petición así como por considerar que era antihigiénico haber guardado el objeto en el bolsillo.

El encuentro del PL Mujeres se realizó en João Pessoa, capital del estado de Paraíba, en el nordeste de Brasil.

Presidencia 2026

Con su marido inelegible por ocho años por determinación del tribunal electoral, el nombre de la ex primera dama se ha rumoreado para la carrera presidencial de 2026.

La esposa de Bolsonaro inició este fin de semana en João Pessoa, capital del estado de Paraíba, una gira por la región noreste, tradicional feudo electoral del actual presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

El expresidente brasileño Bolsonaro (2019-2022) fue condenado el mes pasado a la inhabilitación para participar de las elecciones hasta 2030, cuando tendrá 75 años, por haber cometido abuso del poder del Estado y diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral durante un acto oficial realizado ante embajadores extranjeros.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro escucha a la ex primera dama Michelle Bolsonaro hablar durante el evento Marcha por Jesucristo en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de agosto de 2022. MAURO PIMENTEL - AFP

El fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), por cinco votos a favor y dos en contra, deja a Bolsonaro fuera de los comicios presidenciales de 2026 y de las elecciones municipales de 2024 y 2028, lo que puede abrir una carrera por la sucesión en el liderazgo de la derecha brasileña. La defensa del expresidente anticipó no obstante que iba a apelar la decisión.

Con Bolsonaro fuera de la carrera electoral, también surgieron los nombres del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y del gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, como posibles candidatos de la derecha.

“Me apuñalaron por la espalda. En 2018 me apuñalaron de frente para matarme, pero hoy por la espalda. Alguien ganará en 2026, pero esto no es democracia, no abandonaré la lucha por Brasil”, aseguró indignado Bolsonaro ante la decisión del TSE.

El propio Bolsonaro, en tanto, estaría cada vez más convencido del potencial que representa la candidatura de su esposa, según la prensa.

