Un investigador privado cuestionó a la joven que dice ser Madeleine McCann: “No creo que sea ella”

Después del giro en el caso Madeleine McCann y la aparición de una joven polaca que asegura ser la nena británica de la que se perdió rastro en 2007, un investigador contratado en su momento por la familia rompió el silencio y dio su parecer sobre este panorama. Según su opinión, es poco probable que su historia sea real.

La novedad se dio hace solo algunos días y revolucionó a buena parte del mundo, especialmente a quienes siguieron el caso de cerca. Después de mucho tiempo sin noticias, una joven de 21 años dice ser Maddie. Aunque, con la noticia, llegaron las dudas y la desconfianza sobre su versión.

A partir de una cuenta de Instagram con el usuario iammadeleinemccann (Yo soy Madeleine McCann) que juntó cientos de miles de seguidores, la muchacha polaca afirma que ella es la misma nena que desapareció en Portugal durante unas vacaciones familiares.

A través de la plataforma, mostró las supuestas coincidencias entre sus rasgos físicos y los que tenía Madeleine en las fotos que se conocen. Los más importantes son una mancha en un ojo y una marca en una pierna. A partir de esto, Julia Wandelt, el nombre de la joven que afirma que le robaron su identidad, pidió una prueba de ADN durante varios días y recientemente aseguró que pudo hablar con un miembro de la familia y que los padres de la nena le concedieron la posibilidad de realizar la prueba “pronto”. Esto, de momento, no fue confirmado oficialmente.

La joven polaca afirma ser Madeleine McCann y pidió una prueba de ADN

En ese contexto, hay mucha expectativa por saber lo que sucede y por conocer si efectivamente se trata de la niña británica que está desaparecida desde hace años. A pesar de la ilusión de muchos, Francisco Marco, uno de los detectives que estuvo a cargo de la investigación privada que impulsaron los McCann, no se muestra tan optimista.

En diálogo con el medio El Independiente, afirmó que no cree en las afirmaciones de la joven: “Sin conocer en profundidad los detalles, no me cuadra”. En esa misma línea y a pesar de no descartar la información completamente, ya que no pudo analizar en detalle la situación, arriesgó que Julia Wandelt no es Madeleine McCann. “No creo que sea ella”, sentenció.

Más allá de que todavía no hay resoluciones oficiales, desde que comenzó a circular la versión de la joven polaca aparecieron todo tipo de opiniones en las redes sociales. Por un lado, muchos creyeron en esto y se asombraron ante las similitudes en los rasgos físicos.

La marca en la mejilla al sonreír, uno de los rasgos principales en los que coinciden Madeleine Mccann y Julia, según ella Ig / @iammadeleinemccan

Sin embargo, otros fueron por el camino opuesto y cuestionaron a Julia. Dentro de las críticas principales, se esgrimen algunas diferencias en el rostro como el tamaño de los ojos y la forma de la barbilla. Sumado a esto, se menciona también la edad como un problema, ya que Madeleine tendría 19 en caso de estar viva y Wandelt tiene 21. Sin embargo, esta diferencia forma parte de la historia que contó la polaca en redes, ya que en sus posteos relató que su familia le mintió sobre su origen e infancia, por lo que los documentos podrían estar modificados o ser falsos.

