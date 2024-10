Un meteorólogo advirtió al borde del llanto sobre la devastación que puede causar el huracán Milton: “Es horrendo”

Escuchar

En las últimas horas, el huracán Milton alcanzó la categoría cinco durante su paso por el Golfo de México y se dirigía convertido en categoría cuatro hacia Tampa, Florida, Estados Unidos. Ese lunes, la amenaza latente de una peligrosa marejada ciclónica en esa misma ciudad costera provocó la emisión de órdenes de evacuación y aceleró la limpieza de los daños causados por Helene, que azotó esa zona hace poco menos de dos semanas.

En medio de las intensas lluvias, las advertencias de las autoridades y los pronósticos de los meteorólogos, hubo un especialista en huracanes que protagonizó un momento televisivo al verse visiblemente afectado ante la potencia del huracán. Con la voz quebrada, John Morales, un histórico meteorólogo de la cadena de noticias estadounidense NBC 6 South Florida, advirtió sobre los daños que podría provocar Milton y su reacción se viralizó en las redes sociales.

Pese a su experiencia en ese campo, el graduado de la Universidad de Cornell y columnista de Bulletin of the Atomic Scientists no pudo evitar emocionarse durante una salida al aire. “ Es un huracán increíble ”, dijo y señaló: “Ha bajado 50 milibares en 10 horas ”.

Los milibares se utilizan para medir el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre y, en este caso, para saber la presión que ejerce el huracán. Al perder milibares en tan pocas horas, menor es la presión y por lo tanto, mayor se vuelve la intensidad de los vientos, lo que significa que peor pueden ser los destrozos ocasionados. “Esto es horrendo”, analizó Morales, quien pidió disculpas a los televidentes por su reacción.

Tras ello, continuó con su análisis del recorrido de Milton en el que hizo hincapié en que los efectos del cambio climático y el calentamiento global directamente potencian los huracanes. “Los vientos máximos sostenidos son de 160 millas (257 kilómetros) por hora y están ganando fuerza en el Golfo de México, donde los mares están increíblemente calientes”. “No necesito decir que el calentamiento global y el cambio climático conducen a esto y ahora se convierte en una amenaza creciente para Yucatán, incluyendo Mérida y Progreso y otras áreas allí. Se mueve hacia el sureste a nueve millas por hora y en esa trayectoria se sentirá que este sistema estará muy cerca de Yucatán”, explicó Morales.

En ese sentido, advirtió que en algunas de las zonas alcanzadas por el huracán hay comunidades que, muchas de ellas, son muy precarias y podrían verse muy perjudicadas por los vientos huracanados de más de 270 kilómetros por hora. “ Va a ser muy duro ”, vaticinó.

En México, el gobernador del estado de Yucatán, Joaquín Díaz, ordenó la cancelación de todas las actividades no esenciales, excepto los negocios de comidas, hospitales, farmacias y estaciones de servicio a partir del lunes, y funcionarios mexicanos organizaron colectivos para evacuar a los habitantes de la ciudad costera de Progreso.

¿Por qué Milton se intensificó tan rápido?

La velocidad de los vientos de Milton se incrementó en 148 km/h en 24 horas, un ritmo que sólo está por detrás del huracán Wilma en 2005 y del huracán Félix en 2007. “Una razón por la que Milton se fortaleció con tanta rapidez es su pequeño ojo”, dijo Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

“La tormenta pasará previsiblemente por lo que se le llama ciclo de sustitución de la pared del ojo, un proceso natural que forma un nuevo ojo y amplía el tamaño de la tormenta, pero debilita la velocidad de sus vientos”, señaló Klotzbach.

El Golfo de México está inusualmente cálido ahora, por lo que “el combustible está allí”, y probablemente Milton pasó sobre una zona muy caliente que ayudó a acelerarlo más, indicó Kristen Corbosiero, científica de huracanes de la Universidad de Albany. El último huracán que tuvo categoría cinco al momento de tocar tierra en el territorio continental de Estados Unidos fue Michael en 2018.

Milton se intensificó rápidamente el lunes sobre el este del Golfo de México. Tenía vientos máximos sostenidos de 270 km/h, informó el NHC. Por la noche, el ojo de la tormenta se ubicaba a unos 1015 kilómetros al suroeste de Tampa, y se desplazaba con dirección este a 15 km/h.

