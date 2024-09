Un ministro de Lula da Silva es denunciado por acoso sexual por varias mujeres: una ministra sería una de las víctimas

Escuchar

BRASILIA.- El ministro de Derechos Humanos y de la Ciudadanía de Brasil, Silvio Almeida, fue acusado ayer de acoso sexual por varias mujeres a través de la organización Me Too, un movimiento global que lucha contra el acoso y la violencia sexual al dar voz a las víctimas y denunciar públicamente estos delitos. El caso sacudió al gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Entre las víctimas podría estar la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, según denuncias recibidas por la organización Me Too Brasil, que reveló que varios incidentes, incluyendo contactos físicos inapropiados y comentarios ofensivos de tono sexual, habrían ocurrido el año pasado y son de conocimiento público entre miembros del gobierno. Anielle Franco declinó hacer comentarios.

Por su parte, Almeida negó las acusaciones, que consideró “mentiras” de una “campaña” para afectar su “imagen como hombre negro en una posición destacada en el sector público”.

El ministro brasileño de Derechos Humanos, Silvio Almeida, habla durante una marcha silenciosa en memoria de las víctimas de la violencia de Estado durante la dictadura brasileña de 1964 en San Pablo, Brasil. MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El gobierno de Lula reconoció la “gravedad” de las acusaciones y ordenó una investigación a través de la Comisión de Ética de la Presidencia. Además, convocó a Almeida para una reunión esta tarde, junto con Franco, quien también estaría implicada en los señalamientos.

“El caso se está tratando con el rigor y la celeridad que exigen las situaciones de posible violencia contra las mujeres”, indicó en un comunicado.

Me Too Brasil reveló este jueves haber recibido “denuncias de acoso sexual” contra Almeida, en el cargo desde que comenzó el tercer gobierno de Lula, en enero de 2023.

“La organización que defiende a las mujeres víctimas de violencia sexual, Me Too Brasil, confirma, con el consentimiento de las víctimas, que ha recibido denuncias de acoso sexual contra el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida. Fueron atendidas a través de los canales de atención de la organización y recibieron apoyo psicológico y jurídico”, afirmó Me Too en un comunicado.

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, se presenta en la sesión de inicio de un foro sobre la transición energética en Brasilia. Eraldo Peres - AP

La organización, que lucha contra el acoso, sostuvo en una nota que las mujeres tuvieron dificultades para “obtener apoyo institucional para la validación de sus denuncias”.

Debido a estos escollos, considerados frecuentes por Me Too en casos de violencia sexual que involucran a agresores en posiciones de poder, las denunciantes aprobaron la divulgación del asunto en la prensa.

Almeida, un abogado y profesor universitario de 48 años, repudió “con absoluta vehemencia” las acusaciones, exigió las supuestas pruebas en su contra y afirmó que pedirá al Ministerio de Justicia, a la Contraloría General de la Unión (CGU) y a la fiscalía que investiguen.

“Cualquier denuncia debe ser investigada con todo el rigor de la ley, pero los hechos deben ser expuestos para poder ser investigados y enjuiciados”, dijo el funcionario en un comunicado.

El ministro fue llamado la noche de este jueves por el contralor general, Vinícius Carvalho, y el abogado general de la Unión, Jorge Messias, para dar explicaciones, según el gobierno.

Agencias AFP y DPA, y diario O Globo/GDA

