Una araña gigante se le trepó por la pierna en plena conferencia de prensa a una funcionaria

Una enorme araña apareció en la pierna de la responsable de Sanidad del estado australiano de Queenland, Yvette D’ath, mientras brindaba la habitual conferencia de prensa en la que actualiza los datos de la pandemia del coronavirus en el país. El impresionante insecto se llevó todas las miradas y generó un gran susto entre los presentes.

Australia es un país donde suelen avistarse especímenes fabulosos de la familia de los arácnidos y de otras especies que intrigan a la ciencia. Si bien en su mayoría son animales inofensivos si no se sienten atacados, muchas personas entran en pánico al observar insectos de gran tamaño.

A diferencia de otros individuos que podrían haberse espantado por la aparición de la impresionante araña, la responsable de Sanidad controló la situación sin desesperarse. En medio de su conferencia de prensa al aire libre, un periodista vio que el increíble insecto subía por la pierna de la funcionaria sin que ella lo advirtiera.

Viral: una araña gigante interrumpe rueda de prensa sobre Covid en Australia

En ese momento, le avisó y D’ath mantuvo la calma y le pidió ayuda a sus asistentes para quitarla. En el video que se viralizó en las redes sociales se observó cómo un hombre se acerca y se agacha cerca de ella para espantar a la araña. Si bien la toma no se centra en el insecto, cuando este se baja de la pierna de la funcionaria, su rostro volvió a relajarse y sonrió para los periodista.

“Por favor, avísenme si llega cerca de mi cara”, bromeó la dirigente, que continuó con su informe.

Luego del tenso momento, se conoció que se trataba de una araña huntsman que puede alcanzar los 15 centímetros de tamaño y se destaca por sus largas patas y un intenso color negro y azul. Son un espécimen peludo que salen de caza por la noche y pueden encontrarse en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Sudeste de Asia, Europa y parte de Norte y Sur América.

La araña huntsman pude alcanzar los 15 centímetros y posee un intenso veneno que sirve para inmovilizar a sus presas EFE/Robert Raven

Según los especialistas, la picadura de la araña huntsman no pone en riesgo la salud de las personas pero contiene un intenso veneno que sirve para inmovilizar a sus presas que, por lo general, son otros insectos o salamandras.

“Esto demuestra como puedo mantener el control. No me gustan las huntsman, pero voy a continuar y voy a pretender que no tengo una huntsman sobre mi ahora mismo y dejar que alguien se encargue de ello”, señaló luego del incidente Yvette D’ath.

“Ella está deambulando. Eso fue un momento interesante, ¿verdad?”, concluyó entre risas la funcionaria para después terminar con su conferencia y abrirse a las preguntas de los periodistas presentes.