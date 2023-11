escuchar

En medio de los rumores de distanciamiento, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, respondió a la decisión del nuevo presidente, Daniel Noboa, de enviarla a Israel por tiempo indefinido como mediadora de paz y aceptó la función encomendada, sin antes confirmar la existencia de un conflicto con el mandatario y una campaña de desprestigio en su contra: “No se puede tapar el sol con un dedo. Está claro que el señor Presidente me quiere lejos”, sentenció.

En una conferencia de prensa desde el hall de la Vicepresidencia de la República en Quito, Abad mencionó la “traición” que sufrió dentro de su partido Acción Democrática Nacional (ADN), incluso desde la campaña electoral, que abarcó desde una campaña para desprestigiar su imagen hasta mantenerla fuera de los eventos oficiales.

La vicepresidenta electa de Ecuador, Verónica Abad, hace gestos a sus seguidores desde un balcón del Teatro Sucre en Quito después de que ella y el presidente electo Daniel Noboa recibieron sus credenciales presidenciales el 15 de noviembre de 2023. RODRIGO BUENDIA - AFP

“Cuando hay controversias hay que oír las dos partes (...) Siempre me han pedido desde el equipo del presidente que no hable frente a ustedes”, dijo a periodistas. “No tengo miedo, porque tengo a la verdad de mi lado”.

Si bien la vicepresidenta aceptó trasladarse a Israel para contribuir en la búsqueda paz en Medio Oriente, señaló que “ni Estados Unidos” ha tenido éxito en solucionar el conflicto, pero que la misión “dejará el nombre de Ecuador en lo alto”.

“Por beneficio del pueblo y para que no se me interponga un abandono del cargo, solicité en horas de la mañana todo lo necesario para cumplir esta delegación con el mayor de los agrados”, afirmó, justificando el retraso de cuarenta minutos del inicio de su conferencia.

Abad apuntó además contra las burlas de miembros de su propio partido, como la nueva Ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca, que ante la noticia de su traslado a Israel posteó en X: “Mambrú se fue a la guerra”.

“Ahora inicia curiosamente una nueva campaña de desprestigio hacia la vicepresidenta”, señaló al respecto.

También cuestionó los acuerdos articulados en el Congreso entre Noboa y el correísmo: “En ningún momento el acuerdo fue sentarnos con partidos políticos que hayan sido adversos a nosotros”.

Se trata de las primeras declaraciones oficiales de la vicepresidenta luego del polémico decreto del presidente, Daniel Noboa, en el que le asignó como una “única función” instalarse en Tel Aviv para desempeñarse como mediadora de paz en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas que se desató tras el brutal ataque del 7 de octubre.

Además, el nuevo mandatario ecuatoriano dispuso a través del Decreto Ejecutivo, publicado el pasado 24 de noviembre, la reestructuración de la vicepresidencia en manos del Ministerio del Trabajo y la Secretaría Nacional de Planificación. Medios locales informaron que la medida implicaría un recorte presupuestario del puesto.

“Se ha dicho que rechacé ir a Olón, a la toma de la foto oficial o al almuerzo de posesión. No es cierto. Me hubiese encantado ser parte de esos eventos, pero no fui invitada ni yo ni mi equipo”, aseguró Abad. “De lo que me correspondía como binomio, apenas se me citaron a nueve de los espacios”.

Los rumores de alejamiento con el mandatario se reforzaron por estas cuestiones, que vienen desde la campaña, dado que Abad no recibió los resultados que confirmaron su triunfo con Noboa, ni estuvo presente en la fotografía oficial del Gabinete de Ministros, ni el almuerzo tras la toma de posesión la semana pasada.

La decisión del Ejecutivo generó revuelo en Ecuador, entre críticas al presidente y comentarios positivos de quienes dieron el visto bueno a la medida, como las Embajadas de Israel y de Estados Unidos en el país andino.

En una aparente primera reacción, Abad aprovechó el sábado pasado la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer para lanzar un fuerte mensaje contra la iniciativa del presidente.

“La violencia no es solo matar a otros. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante. Cuando hacemos gestos para despreciar a otras personas. Cuando con malas acciones intimidan a tus hijos y te obligan a callar las injusticias. Cuando obedecemos por miedo. Cuando, abusando del poder, te minimizan y te envían a morir a la guerra”, dijo Abad en un discurso grabado, difundido en X. “Intentarán alejarnos, pero el eco de nuestra voz nos liberará”.

“Los Estados Unidos apoya el compromiso del Ecuador para forjar un futuro más pacífico y estable en el mundo. La asignación de la Vicepresidenta como enviada especial a Israel eleva el nivel de las relaciones bilaterales. Deseamos el mayor de los éxitos a la Vicepresidenta Verónica Abad representando al Ecuador en esta importante labor”, celebró por su parte el embajador estadounidense en el país, Mike Fitzpatrick.

La embajada de Israel en Quito también agradeció el gesto del presidente ecuatoriano. “Agradecemos al gobierno de Ecuador el esfuerzo y el interés de mediar por la paz del pueblo de Israel”, indicó la legación por la red social X.

La Constitución de Ecuador y el Código de Democracia establecen que en caso de ausencia del presidente o ante una eventual carrera a la reelección, quien ocupe la vicepresidencia deberá asumir temporalmente la presidencia. Es decir, en caso de que Daniel Noboa, que gobernará apenas 18 meses hasta finalizar el mandato del expresidente Guillermo Lasso, desee presentarse a la reelección inmediata - como ya ha señalado en la campaña electoral- deberá hacer uso de licencia sin remuneración y Verónica Abad tendrá que ocupar su cargo.

Se espera que Noboa se pronuncie sobre el discurso de Abad en la tarde de hoy.

