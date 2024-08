El aplaudido discurso de Ricardo Darín en los Premios Sur: “El arte es uno de los grandes aportes para nuestra economía y necesita inversión”

Escuchar

Los Premios Sur, como se anticipaba, serían el marco de importantes discursos vinculados al presente de la industria cinematográfica argentina. Los galardones otorgados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina reconocieron a los mejores nombres y obras realizadas en la Argentina, y muchos discursos de los ganadores pusieron el acento en la actualidad de la industria.

Leonardo Sbaraglia en los Premios Sur Gerardo Viercovich - LA NACION

En ese sentido, Leonardo Sbaraglia fue el encargado de romper el hielo cuando ganó en la categoría a Mejor actor de reparto por Puán y expresó: “Esta película es muy hermosa y muy importante, que está sorprendiendo y sigue sorprendiendo a todos. Benja y María (los directores), gracias por todo lo que hacen por el cine, fue hermoso trabajar con ustedes. Estaba muy nervioso cuando hacía la película, porque es un personaje muy difícil, y ustedes me ayudaron un montón. Y quiero dedicar este premio a todos los docentes de la educación pública, que la pelean y gracias a ellos la educación pública se sostiene en este país de forma ejemplar”.

Ricardo Darín recibió el Premio honor 2024, y al momento de tomar la palabra destacó: “Me cae muy bien que este no sea un homenaje post mortem. Agradezco a la Academia este reconocimiento, y me gustaría compartirlo con todos mis colegas, porque ponen su esfuerzo y energía al servicio de este oficio. Pensé en aprovechar esta oportunidad para reflexionar juntos sobre temas que son comunes a todos. Nuestra actividad y la cultura en general está atravesando un momento de crisis, yo sé que el tiempo se va a encargar de corregir, el tiempo y nosotros. Por lo menos eso espero, pero se va a corregir. De la mano de cierto desdén hacia nuestro trabajo, nada flotando la idea de que la cultura en general no merece ni necesita incentivo ni aportes económicos y estructurales. Nuestra gente se ganó a fuerza de talento la admiración del mundo entero. Ese valor agregado logró que de todas partes del mundo vengan a realizar sus producciones acá, seguros de que se va a hacer bien”.

Ricardo Darín Gerardo Viercovich - LA NACION

Más adelante, y en referencia a la importancia de la industria cinematográfica nacional, Darín agregó: “Nuestra actividad genera miles de puestos de trabajo, y el ingreso de grandes divisas. Todos nosotros sabemos que se puede gestionar mejor, con idoneidad, compromiso y transparencia. El arte es uno de los grandes aportes para nuestra economía, y necesita inversión. Esta es una gran oportunidad, no la dejemos pasar, tal vez sea la última. Menos cultura, menos arte, menos cine, menos educación, no es una buena ecuación a futuro. Eso ya lo vimos”.

Otro de los discursos más importantes de la velada, lo brindó Hernán Findling, presidente de la Academia, quien comentó: “En este contexto es muy importante la conciencia de continuidad, y comunidad. Son épocas complejas para la cultura, pero tenemos la fuerza para salir de pie con las cámaras andando. Los Premios Sur tienen un significado especial, es un premio entregado por los pares. Creemos que es esencial enfrentar el presente mostrándonos, como en esta gala, unidos y decididos a seguir adelante. Es crucial fomentar el futuro del cine. Muchas veces nuestras palabras son tildadas de repetitivas, pero es necesario repetir hasta el hartazgo que nosotros creamos cultura con nuestro cine, con nuestras obras, en el pasado, en el presente y obviamente lo vamos a hacer en el futuro. Sin cultura un país indefectiblemente pierde el rumbo, así que a seguir creando siempre”.

En uno de los últimos momentos de la noche, y cuando Sbaraglia subió nuevamente al escenario, el actor concluyó: “La vamos a seguir luchando siempre, vamos a ir encontrando por dónde seguir sosteniéndonos porque el arte siempre nos va a sostener”.

