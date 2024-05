Festival de Cannes: estalló la polémica por la película que muestra a un joven Donald Trump abusando de su esposa Ivana

Escuchar

El estreno mundial de The Apprentice (El aprendiz) en el Festival de Cannes acaba de poner en marcha una polémica que se extenderá por lo menos hasta el 5 de noviembre próximo, fecha prevista para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. La película muestra a un muy joven Donald Trump (personificado por Sebastian Stan) en los comienzos de su carrera como empresario inmobiliario, mucho antes de convertirse primero en magnate y luego en presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021.

The Apprentice, con Sebastian Stan como Donald Trump y Jeremy Strong (Succession) como Roy Cohn

El primer foco de atención de la crítica internacional y de la opinión pública está puesto en la escena más impactante de The Apprentice, del director iraní radicado en Dinamarca Ali Abbasi, en la que se muestra cómo el joven Trump empuja violentamente contra el suelo a su esposa Ivana (interpretada por Maria Bakalova) y mantiene relaciones sexuales con ella sin consentimiento.

A través del vocero principal de su campaña presidencial, Steven Cheung, Trump anticipó que llevará a la Justicia a los autores de la película, a la que calificó de “basura” y “pura ficción que sensacionaliza mentiras que ya fueron desacreditadas desde hace mucho tiempo”. Cheung, en nombre del magnate y expresidente, calificó a The Apprentice como una “interferencia electoral” practicada por las élites de Hollywood.

De izquierda a derecha, el guionista Gabriel Sherman, Maria Bakalova, el director Ali Abbasi y los actores Sebastian Stan y Martin Donovan, en la alfombra roja de Cannes Scott A Garfitt - Invision

“Esta película es pura difamación maliciosa, no debería ver la luz del día y ni siquiera merece un lugar en la sección de estrenos directos en DVD en una tienda de películas baratas que pronto va a cerrar. Pertenece a un contenedor de basura a punto de incendiarse”, agregó el vocero de Trump.

Abbasi no tardó en responder. “Creo que llegó el momento de volver a hacer películas políticas”, comentó el director de Holy Spider luego de la primera proyección dentro de la competencia oficial por la Palma de Oro en Cannes 2024. “Todo el mundo comenta que Trump demandó a mucha gente, pero nadie habla de su tasa de éxito. Me ofrezco a reunirme con él donde quiera para hablar sobre el contexto de mi película. No necesariamente creo que no vaya a gustarle. Creo en cambio que se sorprendería”, agregó, y dijo que se sentiría muy feliz si logra proyectar la película frente a Trump y discutirla luego con él.

“Gran evento promocional”

The Apprentice todavía no tiene asegurada la distribución en los cines de los Estados Unidos, por lo que hasta ahora no se sabe cuál será su fecha de estreno allí. Pero Abbasi dijo que cuenta con un “gran evento promocional que nos ayudará en la película: las elecciones presidenciales”. Y consideró que el 15 de septiembre, fecha prevista para el segundo debate por TV entre Trump y el actual presidente Joe Biden, sería un buen momento para estrenarla.

Stan, que ganó popularidad gracias a su papel de Bucky Barnes (el Soldado del Invierno) en el universo cinematográfico de Marvel, encarna a Trump durante el tiempo en el que todavía era un tímido agente inmobiliario, hasta que su carrera empieza a tomar vuelo cuando el abogado Roy Cohn (Jeremy Strong, el Kendall Roy de Succession) se transforma en su mentor, consejero y principal asesor.

Ali Abbasi, antes del estreno en Cannes de The Apprentice, su película sobre los primeros pasos de Donald Trump en la vida pública LOIC VENANCE - AFP

Los hechos narrados en la película comienzan en la década de 1970 y siguen hasta avanzada la siguiente década en el momento en que Cohn, un furibundo conservador y enemigo público de los derechos de los homosexuales, aunque en su vida personal era gay, agoniza víctima del Sida. Frente a esa situación, el film muestra a Trump en actitud indiferente y hasta despreciativa hacia el hombre que lo encumbró y lo hizo millonario cuando nadie lo conocía. Conocido por su fobia a los gérmenes, Trump ordena en una escena la fumigación de su casa después de una visita de su asesor.

Eso no es todo. Además de escenificar una violación, The Apprentice muestra a Trump consumiendo anfetaminas, haciéndose una liposucción y sometiéndose a una cirugía capilar para disimular su calvicie. Pero la escena de la relación sexual violenta es la más fuerte de toda la película. Según describe Variety, comienza cuando Ivana le muestra en broma a su marido un libro sobre las ventajas del orgasmo femenino. El diálogo entre los dos empieza a hacerse cada vez más incómodo y oscuro, hasta que Trump le dice a Ivana que ya no se siente atraído por ella. La discusión sube de tono hasta que Ivana es arrojada al piso con fuerza por Trump, que se lanza hacia ella preguntándole: “¡Este es tu punto G? ¿Lo encontré? En la vida real, Trump e Ivana (fallecida en julio de 2002, a los 73 años) tuvieron tres hijos.

Jeremy Strong como el abogado del magnate, Roy Cohn, y Sebastian Stan como Donald Trump en The Apprentice

El más alterado por el tenor de la película es el empresario Dan Snyder, un multimillonario seguidor de Trump que aportó dinero para la producción de la película convencido de que Abbasi iba a hacer un retrato simpático y favorable del magnate y expresidente. Todo ocurrió en la realidad exactamente al revés. Según reveló la prensa de Hollywood en las últimas horas, Snyder reaccionó con furia después de ver la película en febrero pasado y exigió cambios en el montaje final a través de sus abogados. Ni ellos ni Abbasi hablaron sobre el tema. La película también se hizo a partir de fondos aportados por los entes cinematográficos oficiales de Canadá, Irlanda y Dinamarca.

The Apprentice, título del reality show televisivo a través del cual Trump ensayó su primer acercamiento a la opinión pública como plataforma de su futura carrera política, no habla ni de esa experiencia mediática ni de los años en que el magnate ocupó la Casa Blanca. Se presenta, en cambio, como “la profunda exploración del ascenso de una dinastía estadounidense, traza meticulosamente la génesis de una cultura de suma cero que acentúa la dicotomía entre ganadores y perdedores, la dinámica entre los poderosos y los vulnerables”.

Una toma panorámica del momento de alfombra roja previo al estreno mundial de The Apprentice en el Festival de Cannes ANTONIN THUILLIER - AFP

Stan admitió que en un momento llegó a sumergirse por completo en el personaje. “Donde quiera que fuera, hiciera lo que hiciera, en el baño, en la cocina, con los auriculares o el teléfono, lo escuchaba. Estaba viviendo hasta cierto punto con él. Trump es un ser un humano como todos los demás. Como actores tenemos que asumir cosas de las que es arriesgado e incómodo hablar. Interpretar a una persona que provoca tantas divisiones es un desafío del que siempre aprendemos algo ”, precisó el actor.

Strong, que no viajó a Cannes por sus compromisos teatrales en Nueva York (protagoniza una nueva versión de Un enemigo del pueblo, de Ibsen), envió un mensaje leído en voz alta por Abbasi durante el encuentro con la prensa: “Vivimos en un mundo donde la verdad no está resuelta. Y ese ataque a la verdad, en muchos sentidos, comenzó con el aprendizaje de Trump bajo la dirección de Roy Cohn, nombrado por el National Law Journal como un especialista en agresiones. Estamos experimentando la presencia de la larga y oscura sombra de Roy Cohn: su legado de mentiras, de absoluto negacionismo, de manipulación y un gran desprecio por la verdad”.

The Apprentice se estrenó en Cannes con críticas dispares, después de recibir en la gala inaugural una ovación de ocho minutos con el público de pie.