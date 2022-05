Regresa la reina de las comedias románticas: Meg Ryan vuelve a apostar al amor con un compañero inesperado

Algunos años antes de que Julia Roberts cautivara a todos con su sonrisa y de que Jennifer Aniston se convirtiera en la preferida del público, Meg Ryan lucía orgullosa su corona de reina de la comedia y se paseaba de éxito en éxito con la soltura de saber que era considerada “la novia de América”. Ahora, vuelve por la revancha.

Meg Ryan y Billy Crystal en Cuando Harry conoció a Sally

Su mandato comenzó en 1989, con el éxito de Cuando Harry conoció a Sally. Allí le prestó el cuerpo a Sally Albright, una mujer que comienza un romance con su mejor amigo, Harry (Billy Crystal), y se pregunta si vale la pena poner en riesgo la relación que vienen manteniendo desde hace años, llega de camaradería y complicidad. La escena en la que finge tener un orgasmo mientras almuerza con Harry en un bar se volvió icónica y ayudó a catapultarla al estrellato.

Meg Ryan, en la célebre escena de Cuando Harry conoció a Sally, en la que finge un orgasmo frente a Billy Cristal Archivo

Luego seguirían Joe contra el volcán (1990) y Sintonía de amor (1993), en las que compartió cartel con Tom Hanks; Hechizo de un beso (1992), Cuando un hombre ama a una mujer (1994), Fórmula para amar (1994), Quiero decirte que te amo (1995), Adictos al amor (1997) y Tienes un e-mail (1998). Y después, probaría -con suerte dispar- en otros géneros, como los films de acción (Prueba de vida, de 2000) y el thriller (En carne viva, de 2003). Sin embargo, poco a poco, su estrella se fue apagando.

Ryan junto a Tom Hanks en una escena de Sintonía de amor

Hoy en día, Meg Ryan apenas aparece de tanto en tanto en alguna alfombra roja o filma pequeñas participaciones en series como Curb Your Enthusiasm, de Larry David, en 2009. Es más: ya no es tan fácil encontrar sus películas en las principales plataformas de streaming, una deuda incomprensible teniendo en cuenta el brillo que la actriz irradió sobre la industria de aquel entonces.

Pero Ryan decidió volver a su primer amor. Según se informó este martes, la actriz retornará a la comedia romántica con el film What Happens Later, cuyo estreno está previsto para 2023. La película, basada en la obra Shooting Star de Steven Dietz -quien coescribió el guión junto con el también dramaturgo y novelista Kirk Lynn y la propia Ryan-, se anuncia como una “versión evolucionada y nostálgica de la comedia romántica”. Además, el proyecto marcará su regreso a la dirección, después de su ópera prima, Ithaca, de 2015.

La trama sigue a los ex amantes Willa y Bill, desde el momento en el que vuelven a cruzarse, años después de haberse separado. El encuentro se produce cuando una tormenta de nieve los obliga a permanecer durante toda una noche en un aeropuerto. Y mientras Willa sigue siendo el espíritu obstinado e independiente que alguna vez fue, libre de ataduras, Bill, recientemente separado, está revaluando su vida y la relación con su exesposa y su hija.

En ese contexto, en el que los dos quieren volver a sus hogares lo antes posible, se encuentran y a lo largo de una noche se ven obligados, de mala gana, a revisar su pasado en común. Y así, se descubren pensando qué hubiese pasado si la historia hubiese sido distinta. Sin embargo, sus versiones sobre determinados hechos no cuadran, y eso trae al presente viejos conflictos.

Ryan, claro, le prestará el cuerpo a Willa y Bill será interpretado por David Duchovny. Según informó Variety, la distribuidora Bleecker Street adquirió los derechos del guión y HanWay Films se incorporó al proyecto para manejar las ventas y la distribución internacionales, que comenzarán el 17 de mayo en la próxima edición del Festival de Cannes.

David Duchovny, el nuevo compañero de elenco de Meg Ryan Archivo

La actriz parece así decidida a retomar su carrera dentro de Hollywood luego de un largo receso que tuvo mucho de autodescubrimiento. “¡He tenido como un respiro de diez años! Me encantó. No era un plan ni nada por el estilo, pero realmente me descubrí más como artista en estos últimos diez años que cuando era actriz. Y solo tiene que ver con sentir que mis manos están en el volante. Pase lo que pase, asumo toda la responsabilidad por ello. Para bien o para mal, eso me gusta”, explicaba en 2015, en referencia a su debut como directora.