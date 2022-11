Buenos Aires Jazz 2022: todo lo que hay que saber del festival y cómo conseguir las entradas gratuitas

escuchar

Del 23 a 27 de este mes se realizará una nueva edición de Buenos Aires Jazz. El festival anual tiene completa la grilla que podrá comenzar a disfrutarse la próxima semana, con una gran oferta de actividades. Cinco días de conciertos, charlas, clases magistrales y actividades complementarias, que se desarrollarán en once sedes, con la Usina del Arte como punto central de encuentro. Además, el festival también será parte de La Noche de los Anticuarios, que se realizará el 24.

Antonio Hart se presentará en el Festival Buenos Aires Jazz

Además de artistas locales, habría invitados extranjeros, como Antonio Hart (Estados Unidos), Sebastián Jordán Quinteto (Chile), Giulia Valle (España), Simona Premazzi (Italia), Nik Bärtsch (Suiza), la agrupación Slowfox (Alemania / Argentina), Gina Savino (Colombia) y Moritz Weiss Klezmer Trio (Austria). “Esperamos con mucho entusiasmo esta nueva edición de BA Jazz, nuevamente con visitas internacionales después de los últimos 3 años, para poder volver a compartir música en vivo, a intercambiar con lo que está sucediendo en otras ciudades del mundo, y también con muchísimos espacios para la vasta y diversa escena local”, explicó Julia Moscardini, directora artística del festival, que ya va por la edición número quince.

Los escenarios de estas visitas serán los de la Usina del arte. La apertura del festival, el 23 a las 20, será con Sebastián Jordán Quinteto, agrupación chilena de hard-bop, liderada por este trompetista, junto a Agustin Moya (saxo), Sebastian Castro (piano), Rodrigo Espinoza (contrabajo) y Carlos Cortés (batería). Para los que prefieran otro plan, pueden optar por una excelente banda local, que no se mueve en los terrenos del jazz pero si por vecindarios contiguos (el funk, el soul y el R&B). También a las 20, pero en el anfiteatro del Parque Centenario, se presentará Palta and The Mood.

Volvamos a la Usina. El jueves 24, a las 20, Antonio Hart dirigirá y será parte de un concierto de la Big Band del Conservatorio Manuel de Falla. Hart tiene un muy buen currículum gracias a su labor con el saxo alto. Tocó en proyectos de Dizzy Gillespie, Nancy Wilson, Nat Adderley, McCoy Tyner y Dave Holland. Y, sobre todo, se destacó en su trabajo junto a uno de sus contemporáneos, que lamentablemente ya no está, Roy Hardgrove.

Al día siguiente será el turno de la contrabajista española Giulia Valle (viernes 25, a las 20.30). Se presentará con Ernesto Jodos en piano y Sergio Verdinelli en batería. El sábado 26, a las 19.30, el suizo Nik Bärtsch ofrecerá un concierto de piano solo. Ese mismo día, a las 20.30, estará Slowfox. La agrupación proveniente de Alemania está formada por comité multinacional: Hyden Chisolm de Nueva Zelanda en saxo; Sebastian Gramss de Alemania en contrabajo; Philip Zoubek de Austria en piano y los argentinos Valentín Garvie en trompeta y Martín De Lassaletta en contrabajo.

El domingo 27, a las 18, estará la agrupación austríaca Moritz Weiss Klezmer Trio, formada por Moritz Weiss en clarinete, clarinete bajo y voz; Niki Waltersdorfer en guitarra, percusión y voz, y Maximilian Kreuzer en contrabajo y voz. Y como concierto de cierre, a las 19.30, la pianista italiana Simona Premazzi presentará Andrew!!, homenaje al pianista y compositor Andrew Hill. Lo hará en formato de trío, acompañada por los músicos argentinos Jerónimo Carmona en contrabajo y Carto Brandán en batería.

En julio pasado se realizó una selección de grupos y solistas (a cargo de Romina Fuchs, Cirilo Fernández y Pablo Ledesma) para darle forma a la programación nacional del festival.

Conciertos y homenajes

En el Centro Cultural San Martín se realizarán cuatro conciertos con el perfil clásico del Ciclo Jazzología: Perata-Penovi Pulent Four, Guadalupe Raventos Quinteto, Marengo-Falcón-Varela Trío y Julieta Kitman Grupo. El Centro Cultural 25 de Mayo tendrá una noche de gala el sábado 26 con la “Big Band Regional”, formada por artistas de diferentes pueblos de la Provincia de Buenos Aires. La Scala de San Telmo será sede de cuatro conciertos: Nut Trío, Juan “Pollo” Raffo grupo, Santiago Lacabe Quinteto y Juan Bayón Quinteto. Se suman también diferentes clubes de la ciudad: Bebop, Thelonious, Virasoro, Prez y Jazz Voyeur.

Alfredo Remus: el festival Buenos Aires Jazz le hará un homenaje

Además, habrá homenajes a un par de figuras recientemente fallecidas: el contrabajista Alfredo Remus y el trompetista Enrique Norris. En la Usina del Arte se realizarán sendos tributos: el 24, a las 19, se realizará un tributo a Alfredo Remus. El 27, a las 19.30, se ofrecerá un espectáculo titulado Universo Enrique Norris. Participarán del homenaje Carlos Lastra en saxos, Bárbara Togander en voz, Maximiliano Kirszner en contrabajo, Mariano Moreira en batería y percusión, y Paula Shocrón en piano. Repasarán composiciones originales y material inédito del trompetista cordobés.

Jazz y asociados

La segunda jornada del festival coincidirá con La Noche de los Anticuarios y, como en la edición anterior, habrá un cruce. En este caso estará ligado al hot jazz, con shows, artistas callejeros y clases de baile. Por otro lado, regresa El Aula, espacio para compartir conocimientos, en este caso del jazz. Seis de los invitados extranjeros darán clases: Gina Savino (workshop vocal), Giulia Valle (contrabajo), Simona Premazzi (piano), Nik Bärtsch (piano), Sebastian Jordan Quinteto, Moritz Weiss Klezmer Trio y los artistas de Slowfox.

Como parte de la programación se presentarán dos funciones del ciclo de documentales “Jazz de Acá”, realizado por la organización de músicos de jazz AMUJ, con el apoyo del programa Mecenazgo de la plataforma Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Tendrá conciertos y entrevistas con algunos de los más importantes artistas del género de la escena local. Los seis episodios, de cuarenta minutos cada uno, fueron grabados en el Estudio Insigno.

Toda la programación del festival se enuentra aquí. Para los espectáculos que requieren reserva previa, las entradas se reservarán 48 horas antes desde la misma web.

Las sedes

Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1; Anfiteatro del Parque Centenario, Leopoldo Marechal 832; Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551; Centro Cultural 25 de Mayo, Avenida Triunvirato 4444; Bebop Club, Uriarte 1658; La Scala de San Telmo, Pasaje Giuffra 371; Jazz Voyeur Club, Posadas 1557; Prez / Jazz & Music Club, Anchorena 1347; Thelonious Club, Nicaragua 5549; Virasoro Bar, Guatemala 4328: Conservatorio de música Astor Piazzolla, Sarmiento 3401, Embajada de Chile, Tagle 2772 .

LA NACION