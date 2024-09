El hitazo que nos puso a cantar en portugués y sacar los pasos del video y la increíble demanda millonaria que va de Brasil... a Disney

Escuchar

Antes del lanzamiento de “Ai se eu te pego”, el hitazo de Michel Teló incluido en el álbum Na Balada, pocas personas en Argentina habían escuchado al intérprete y compositor brasileño. Fue lanzado el 18 de julio de 2011 y el éxito fue inmediato. En pocos meses, la canción alcanzó el número uno en Brasil y España y, más tarde, encabezó las listas musicales de al menos 20 países de Europa y América Latina, entre ellos, la Argentina. Según datos publicados por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, se convirtió en el sexto sencillo más vendido de 2012, con cerca de 7.2 millones de copias a nivel mundial.

“Nossa, nossa / Assim você me mata / Ai se eu te pego / (Ai, ai, se eu te pego / Delicia, delicia / Assim você me mata / Ai, se eu te pego/ Ai, ai, se eu te pego”, cantaba Michel Teló, que inmediatamente saltó a la fama de la mano de este hit.

Muchos recordarán el video, dirigido por los también brasileños Fernando Hiro y Jacques Junier, grabado en el bar y discoteca Wood de Curitiba durante un concierto del cantante y rodeado de bellas mujeres. Hizo su primera aparición en las listas en septiembre de ese año y enseguida alcanzó la cima en el Billboard Hot Brasil 100 Airplay. Fue traducido al inglés, al ruso, al alemán y al griego, y su popularidad tocó también el corazón de algunas estrellas de fútbol. Como Neymar, que la popularizó bailando a su ritmo en el vestuario del Santos. Marcelo y Cristiano Ronaldo hicieron lo propio tras convertir un gol en el estadio La Rosaleda, de Málaga, y hasta los jugadores de Real Madrid le dedicaron un baile.

Si bien la canción se hizo mundialmente conocida en la voz de Michel Teló, en realidad la música fue compuesta por la banda Meninos de Seu Zeh, dirigida por Antonio Dygg, y la autora de la primera versión de la letra es Sharon Acioly.

Cuando la interpretó por primera vez, finales de 2008, en Porto Seguro, la letra era algo diferente. Por ejemplo, en lugar de decir “sábado na balada”, se cantaba ‘sábado na Kabana’, en referencia a un club nocturno en Feria de Santana: “Sábado na balada / A galera começou a dançar / E passou a menina mais linda / Tomei coragem e comecei a falar”.

A partir de entonces “Ai se eu te pego” se ganó tanto la simpatía del público como de los músicos brasileños. Primero fue un éxito regional que atrajo la atención de un grupo de música forró de Salvador, Cangaia de Jegue. Con el grupo Cangaia, “Ai se eu te pego” se popularizó en el estado de Bahía y atrajo la atención de otro grupo, Garota Safada, de Ceará. Recién entonces se grabó la tercera versión de la canción que fue un gran éxito en todo el Nordeste brasileño, especialmente en São João y no tardó en expandirse al resto de Brasil y a otros países.

Con el objetivo de proyectar su carrera internacional y exprimir al máximo el hitazo que tenía entre sus manos, Michel Teló grabó una nueva versión más pop y bailable en inglés, “If I Catch You”, ya sin el acordeón y con la guitarra más limpia al frente. También sumó algunos versos nuevos que fueron adaptados para la traducción de la letra en portugués: “Delicious, delicious, this way you’re gonna kill me / Oh, if I catch you / Oh my God, if I catch you”.

Al igual que en el original, en el nuevo video el cantante está rodeado de bellas mujeres que en esta nueva versión ensayan sus coreografías en traje de baño arriba de unas barcazas y a orillas del mar. Esta versión en inglés impulsó decididamente su éxito en los Estados Unidos, donde “If I Catch You” encabezó las listas de música latina de Billboard, Hot Latin Songs y Latin Pop Songs respectivamente y alcanzó el puesto número 81 en el Billboard Hot 100.

Una demanda millonaria

En medio del boom de la canción, las estudiantes universitarias Karine Vinagre, Amanda Cruz y Aline Medeiros aseguraron haber sido ellas quienes inventaron la frase “Ai se eu te pego” durante un viaje a Disney, en 2006, y hasta sostuvieron tener el registro en un video de sus vacaciones.

Así las cosas, la cantante brasileña Sharon Acioly accedió a firmar un acuerdo extrajudicial, donde admitía la participación de las estudiantes brasileñas en la composición del estribillo. “Sharon Acioly nunca omitió que ‘Ai se eu te pego’ surgió de un juego entre las estudiantes, con las que mantuvo contacto para la definición de las cuestiones legales de registro y edición del tema, que posee unos versos creados por ellas”, reconocieron los abogados de la cantante en una nota difundida tras la reunión.

Neymar le dio una ayuda enorme a Michel Teló pero el tiempo le trajo más complicaciones que alegrías

La deuda parecía estar saldada cuando dos años después, las tres amigas participaron en un concierto de Acioly en Porto Seguro y corearon el tema junto a la cantante brasileña.

Sin embargo, el conflicto judicial volvió a recrudecer meses más tarde, cuando tres colegas de las estudiantes del estado de Paraíba que ya habían logrado un acuerdo preliminar, Marcela Quirino Ramalho, Amanda Borba Cavalcanti y Maria Eduarda dos Santos, afirmaron haber creado la obra durante el mencionado viaje a Disney con otras seis compañeras de escuela.

La última decisión judicial estableció que la editora Musical Panttanal, Sharon Acioly y la empresa Teló Produções debían presentar, en un plazo de 60 días, un balance contable con lo recaudado hasta el momento. Si bien Teló nunca compró los derechos de la música, tiene una participación pequeña de la facturación por ser el intérprete y socio de Panttanal, por el que esperaba embolsar una cifra millonaria.

Las discográficas Som Livre y la filial brasileña de la multinacional Apple también fueron requeridas para informar judicialmente sobre todo lo recaudado con la venta nacional e internacional del tema. Así las cosas, una corte judicial de la ciudad brasileña de João Pessoa ordenó bloquear el acceso al dinero recaudado a través de la venta y distribución de la canción “Ai se eu te pego” hasta nuevo aviso.

