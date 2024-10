El regreso de Ricardo Arjona: la operación que casi lo retira y el emotivo nuevo disco dedicado a su padre y a su infancia

Escuchar

Ni bien terminó la gira de Blanco y negro, Ricardo Arjona, aquejado por fuertes dolores en su espalda, se dirigió a sus redes sociales para dejarle un mensaje a sus fans que sonó a despedida. “La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó (…) Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”.

Muchos hablaron de despedida de los escenarios, sus fans más acérrimos prefirieron aferrarse a que se trataba de un prolongado parate y este miércoles 9 de octubre en el que John Lennon hubiera cumplido 84 años, la incertidumbre llega a su fin. Ricardo Arjona está de vuelta con un nuevo álbum, Seco, tal el apodo con el que lo llaman sus cercanos desde su niñez. “Para los que me conocen, siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el Seco”, señala el músico en el comunicado de prensa difundido este miércoles.

Portada del nuevo álbum de Ricardo Arjona JeffEast - iStockphoto

Su nuevo disco es un homenaje a sus padres, “una profunda reflexión de su vida, el amor y la música”, como sostiene el comunicado. “Después de dos cirugías de columna, un par de tornillos y de mucha incertidumbre, dar este primer paso fue como pintar una línea en el viento”, adelantó Arjona en sus redes sociales. “Mi padre, aventurero maravilloso, empacaba aquella casa de campaña y detenía el autobús en el lugar que le pareciera hermoso. Esta vez fue en un río a la mitad del camino. Justo una semana antes, jugando al doctor, me había caído en una banqueta y me abrí la ceja izquierda. Mi madre, en transporte urbano me llevó a la Cruz Roja y me pondrían 14 puntos que hoy adornan la portada del disco que bien podría ser el más importante de mi vida. El Seco, con pocos años, y sin sospechar a donde me llevaría la vida. Después, la guitarra que lo sabe todo, la que volví a tomar después de tantos años de abandono para darle forma a las canciones de este Seco aventurero como su padre, que se detiene a la orilla de este río inmenso que es la vida y se anima a recordar para vivir”, escribió el propio Arjona días atrás en su cuenta de Instagram para explicar el origen de la foto de su infancia que ilustra la portada del álbum.

La foto de su infancia con su padre utilizada para la tapa de Seco

Delicada rehabilitación

Tras finalizar el tour mundial con fuertes dolores en su espalda, Arjona comenzó un tratamiento en Barcelona tras realizarse dos operaciones. “Seco, este viaje que empecé en silla de ruedas y salas de hospital durante los primeros meses, y terminé caminando, casi corriendo. Me fui para adentro cuando escribí este proyecto, celebré la vida y la lloré. Todo está puesto en el, las cosas del corazón, las de la vida y las del tiempo”, afirmó el guatemalteco.

