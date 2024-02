El tercer single del álbum debut de la banda de Seattle, Ten, se basó en el caso real de un joven que se quitó la vida frente a sus compañeros de colegio; el video del tema suscitó una gran controversia sobre la que Eddie Vedder debió pronunciarse

Milagros Amondaray PARA LA NACION

escuchar

Para la familia de Jeremy Wade Delle se trataba de un día normal. El 8 de enero de 1991, el joven de 15 años se preparaba para ir al colegio . Un paso más de la rutina cotidiana. Sin embargo, tan solo unas horas más tarde, todo dio un vuelco cuando Jeremy ingresó a la clase de literatura de la escuela secundaria Richardson de Texas y se quitó la vida frente a sus compañeros, a quienes les dejó una carta explicándoles los motivos de una decisión que devastó a su familia. El contenido de su descargo epistolar se preservó.

La noticia del suicidio del adolescente apareció en diferentes periódicos, entre ellos, el Dallas Morning News, la publicación que un día como cualquier otro el artista Eddie Vedder se puso a leer. Los datos del caso lo impactaron. Jeremy había llegado tarde a la clase, por lo que su maestra le pidió que fuera a buscar un permiso para asistir a la misma. El joven regresó, sacó el arma que había llevado al colegio, miró a su profesora y le dijo: “Señorita, ya tengo lo que usted me pidió”. Esas fueron sus últimas palabras antes de suicidarse.

Vedder quedó impactado por lo que había leído y escribió, en plena gira con Alice in Chains, la letra de “Jeremy” (la música fue compuesta por el bajista Jeff Ament), el tercer single del álbum debut de Pearl Jam , Ten, editado en agosto de 1991 . “Hubo un párrafo de la nota que decía que cuando te quitás la vida, estás haciendo una especie de sacrificio y pensé en cómo todos eventualmente nos vamos a convertir en eso: en un párrafo dentro de un diario. Nada va a cambiar, el mundo va a seguir y vos ya no vas a estar. La mejor venganza es seguir viviendo y demostrarte a vos mismo que podés, que sos más fuerte que todas esas personas, y que vas a poder volver de lo que te sucedió”, manifestó el vocalista de la banda de Seattle, en clara alusión a episodios de bullying que habría sufrido Jeremy, episodios que varios de sus compañeros salieron a desmentir cuando la canción salió a la luz y generó una verdadera onda expansiva. Al momento de escribir el tema, Vedder también evocó una situación personal a la que entrelazó con la muerte de Delle.

"Cuando interpreto el tema en vivo, siempre pienso en Jeremy", declaró Eddie Vedder EFE

“En un momento quise saber bien quién era el niño, pero me pareció invasivo”, declaró el músico en diálogo con la revista Billboard. “Entonces lo relacioné con algo que viví, me hizo acordar a un compañero de séptimo grado que una vez llevó un arma al colegio y le disparó a una pecera . Realmente el pibe se quebró, todo su mundo se desmoronó. Creo que entre nuestra canción “Why Go” y “Jeremy” hay un hilo conductor que sería la falta de atención de los padres”, manifestó el artista respecto a la simbiosis que podemos notar entre dos de las mejores composiciones de Ten.

“La canción trata un poco sobre Jeremy y un poco sobre ese chico que me golpeaba, Brian. Creo que es un tema que habla por sí solo, pero que a la vez puede ser interpretado de diferentes formas. Me encuentro hablando de esa canción en muchas oportunidades intentando clarificar el origen de mis palabras”, añadió Vedder, quien también se mostró consciente de lo que suscitó su composición, sobre todo en la familia de Jeremy. “Espero que nadie se ofenda y espero que me crean cuando digo que, cada vez que la interpreto en vivo, pienso en él”, aseguró el artista.

“La banda no sabe lo que pasó”: la polémica que generó la canción

La madre de Jeremy prefirió no escuchar nunca el tema de la banda WFAA

Al tomar un caso real como punto de partida para una composición, que Vedder interpreta con una mezcla de angustia y rabia en su voz, podía preverse que el efecto dominó se convirtiera en algo indetenible. En una entrevista concedida para la señal WFAA de los Estados Unidos, Wanda Crane, madre de Jeremy y Britttany King, una de sus compañeras, se pronunciaron sobre el tema , pero sin perder foco en lo que buscaban con esa única entrevista que brindaron: recordar al joven . “Ese día en que murió no es el día que definió su vida”, declaró la madre del adolescente. “Él era mucho más que eso que pasó. Era un hijo, un hermano, un sobrino, un primo, un nieto. Era un amigo. Tenía talento. Ganó el primer premio en la Feria Estatal de Texas por sus dibujos”, expresó Crane, quien aseguró que el dolor por la partida de Jeremy la entumeció producto de cómo todo se desarrolló de manera tan súbita.

"Espero que nadie se ofenda por el tema y espero que me crean cuando digo que, cada vez que lo interpreto en vivo, pienso en él" Eddie Vedder

“Cuando me dieron la noticia, yo estaba en el trabajo”, recordó la mujer. “Y no creí lo que me estaban diciendo. Estaba en shock. Sentía que no era mi hijo del que estaban hablando, pensaba que después tenía que ir a buscarlo a la tarde a la escuela. Luego de eso, entré en una especie de neblina”, amplió Wanda. En la actualidad, la mujer ayuda a otras madres que perdieron a sus hijos y mantiene en su hogar los dibujos que realizó Jeremy en su niñez y adolescencia. En cuanto al tema de Pearl Jam, Crane prefirió no hacer alusión a este, asegurando que no lo había escuchado y que nunca contempló la posibilidad de demandar al grupo porque sus prioridades yacían en otro lugar.

La noticia del suicidio de Jeremy que inspiró el tema de Pearl Jam WFAA

La postura de la compañera de clase de Jeremy, Brittany King, fue mucho más intransigente. La joven acusó a la banda de inventar situaciones que no habían ocurrido. “Me enojé mucho con ellos por escribir ese tema porque ellos no saben lo que pasó, no estuvieron en el lugar de los hechos, no hay una exactitud en lo que dicen”, declaró King , quien recordó ese fatídico día con mucha entereza: “Yo tenía 16 años cuando fui testigo de algo semejante y fue como crecer de golpe. Cuando apareció Jeremy nos fuimos todos hacia el fondo del aula y nos pusimos en cuclillas, dudé de si debía mirar o no y, no sé bien por qué, lo hice. Ahora esa imagen no podré olvidarla nunca. Todo fue shock, todo fue miedo, mi vida nunca fue la misma. Ahora intento disfrutarla mucho más porque todo es efímero”, relató Brittany, en relación al instante en el que su compañero puso el arma en su boca.

La madre de Jeremy se mantiene firme en su decisión de no escuchar el tema y en esa entrevista explicó su propósito. “Yo pienso mucho en las hermanas de las personas que se quitan la vida, en si sus historias van a ser escuchadas. Pienso en ellas y pienso en las madres y solo quiero abrazarlas y decirles que con el tiempo van a estar mejor”, declaró Crane.

El videoclip que volvió a sacudir el avispero

Pearl Jam presentó una nueva versión del video en la fecha en la que en Estados Unidos se realizó el Día Nacional de Concientización sobre la Violencia Armada

Un joven recorre un bosque. Un joven dibuja. Un joven se encuentra con los rostros impertérritos de sus compañeros de colegio, a los que observa detrás de un vidrio. Un joven toma una drástica decisión que no se muestra. El acompañamiento audiovisual de “Jeremy”, dirigido por Mark Pellington, no pasó inadvertido y ganó en la categoría Video del Año en los MTV Video Music Awards de 1993. “Cuando me pasaron el tema para que me inspire para la creación del video, no me sentí cautivado por lo que escuchaba”, se sinceró el realizador. “Pero luego lo escuché muchas veces, y después hablé con Eddie y me contó el origen de la composición, me habló de este chico, de esta historia real y me metí de lleno en eso”, añadió.

En el denominado “Director’s Cut” del video, Pellington incluyó la imagen de un adolescente (interpretado por el fallecido actor Trevor Wilson) poniéndose un arma en la boca. Al momento del lanzamiento, en 1992, MTV se rehusó a pasar ese fotograma en pantalla . “Nos hicieron editarlo”, recordó Pellington tiempo después y aludió a cómo eso terminó siendo contraproducente para la banda y para la familia de Jeremy. “Al no mostrar el suicidio se creó la imagen de este chico que mirna el aula y que iba a matar a sus compañeros, y por mucho tiempo se mencionaba el tema cuando se hablaba de las masacres en las escuelas; se malinterpretó todo”, declaró el director.

"Jeremy", una canción tan memorable como su acompañamiento audiovisual WFAA

En junio de 2020, Pearl Jam decidió subir a sus redes el video original de “Jeremy”, en el marco del Día Nacional de Concientización sobre la Violencia Armada. “El crecimiento de la violencia con armas desde el debut de ‘Jeremy’ es alarmante. Hemos editado esta versión sin censura que no había estado disponible en 1992 debido a las leyes de censura de la TV”, comunicó la banda.

“Podemos prevenir las muertes por armas, ya sea en tiroteos masivos, por desesperación, por aplicación de la ley o accidentales”, se podía leer en el texto que acompañaba el videoclip original en el que se muestra cómo la intención de Jeremy nunca fue la de herir a sus compañeros. La confusión que despertó la primera versión de la obra de Pellington hizo que la banda se niegue, al menos por unos años, a hacer un video de cada uno de sus singles. “No quiero que cuando piensen en nuestras canciones piensen en los videos”, declaró Jeff Ament . Con “Jeremy”, la aspiración del músico no parece destinada a llevarse a cabo. Escuchar el tema conduce, de manera indefectible, a recordar su representación visual. La imagen de ese adolescente quebrado que se refugiaba en el arte permanece latente 32 años después de su emisión, y será imposible revertir ese impacto.