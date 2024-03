A 20 años del brutal atentado del 11 de marzo de 2004 en España, la historia que inspiró la canción de La Oreja de Van Gogh, dedicada a las víctimas de las explosiones producidas en la red de trenes de las cercanías de Madrid

Alejandro Rapetti PARA LA NACION

Para muchos, “Jueves” es la canción más popular de La Oreja de Van Gogh, pero sobre todo, la canción más triste de la banda de pop originaria de San Sebastián. Basada en hechos reales, cuenta la historia de una mujer que tomaba el tren regularmente de lunes a viernes y se había enamorado de un pasajero que viajaba frecuentemente en su misma línea, hasta que el 11 de marzo de 2004 encontró el coraje para hablarle y confesarle sus sentimientos, que para su sorpresa eran compartidos, cuando el lamentable atentado dejó trunca su historia. Como señala el último verso de la canción: “Y yo te regalo el último soplo de mi corazón”.

Era hora pico en Madrid, entre las 07.36 y las 07.40 am del jueves 11 de marzo, cuando ocurrieron las explosiones casi simultáneas en cuatro trenes metropolitanos que ocasionaron 192 muertes y 2000 heridos. Faltaban apenas tres días para las elecciones generales de ese año, que disputaban el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La estación de Atocha fue uno de los lugares en los que explotaron las bombas, junto con la estación de El Pozo y la estación de Santa Eugenia.

El atentado produjo una ruptura en la vida cotidiana de los españoles, importantes movilizaciones sociales y un inesperado giro en la política local, como consecuencia de la gestión realizada por el gobierno de José María Aznar tras la descomunal matanza, que sorpresivamente llevaría al PSOE al poder.

Luego del atentado, rápidamente una parte de la opinión pública española se volcó a la idea de que la participación de España bajo el gobierno de José María Aznar en el conflicto de la Guerra de Irak, iniciada el 20 de marzo de 2003 por Estados Unidos bajo el gobierno de George W. Bush, puso al país europeo en la mira de los terroristas. Así las cosas, finalmente el PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero se impuso al PP de Mariano Rajoy, con una ventaja del 4,9 por ciento.

Además de las explosiones, ese día la policía detonó de forma controlada dos artefactos que no habían estallado y posteriormente desactivó un tercero que resultó clave para la investigación. Durante las labores de rescate y recuento de los daños se encontraron también los restos de un diario personal de una pasajera que tomaba frecuentemente uno de los trenes. La última nota estaba sin terminar, lo que dio a entender que ese mismo jueves estaba escribiendo esa entrada en su diario. Entre sus páginas, ella había escrito que se había enamorado de un chico al que se encontraba todos los días en la línea del tren, pero hasta entonces no se había animado a acercarse.

“Si fuera más guapa y un poco más lista / Si fuera especial, si fuera de revista / Tendría el valor de cruzar el vagón / Y preguntarte: ¿quién eres? / Te sientas en frente y ni te imaginas / Que llevo, por ti, mi falda más bonita / Y al verte lanzar un bostezo al cristal / Se inundan mis pupilas”, comienza “Jueves”, la canción escrita por Xavier San Martín, tecladista y compositor de la banda y estrenada en 2008, en la misma conferencia de prensa donde se presentó oficialmente a la nueva vocalista del grupo, Leire Martínez.

Todos los días, la protagonista anónima de la canción tomaba el tren con la esperanza de que algo ocurriera con aquel desconocido. Así las cosas, aquella mañana trágica del 11 de marzo de 2004 se subió al vagón esperando encontrárselo de nuevo, y una vez que se vieron, por fin se animó a hablarle y presentarse. “Y entonces ocurre, despiertan mis labios / Pronuncian tu nombre tartamudeando / Supongo que piensas: qué chica más tonta / Y me quiero morir / Pero el tiempo se para y te acercas diciendo / ‘Yo aún no te conozco y ya te echaba de menos’ / Cada mañana rechazo el directo / Y elijo este tren”.

El desenlace de la historia es la estrofa más triste: “Un día especial este 11 de marzo / Me tomas la mano, llegamos a un túnel / Que apaga la luz / Te encuentro la cara, gracias a mis manos / Me vuelvo valiente y te beso en los labios / Dices que me quieres y yo te regalo / El último soplo de mi corazón”.

El video es un homenaje a las víctimas del atentado. Rodado en blanco y negro, muestra a personas de diferentes edades que interpretan los versos de la canción, con fondo negro, mientras son iluminados a intervalos por luces a modo de vagón de tren y que poco a poco se van esfumando.

Pese a que los atentados del jueves 11 de marzo ocurrieron en 2004, el grupo español decidió esperar algunos años para el lanzamiento de la canción y así respetar el luto y evitar el morbo. Cuando consideraron que ya había pasado un tiempo aceptable para abordar el tema, la publicaron en el álbum A las cinco en el Astoria, de 2008. Las ganancias fueron donadas a una ONG de apoyo a las víctimas.

“Jueves es una historia de amor sobre la que nunca hubiéramos querido escribir. Es una canción especial, quizá la más especial de toda nuestra carrera. Es una de las pequeñas grandes historias que demasiadas veces las estadísticas terminan eclipsando. Por una vez y durante apenas cinco minutos de música, aquel 11 de marzo de 2004 vuelve a ser sencillamente ‘Jueves’”, señaló por entonces la banda, a través de un comunicado.

Si bien el juicio del 11 de marzo que se llevó adelante en 2007 no estableció una conclusión definitiva sobre el autor intelectual del atentado, el documental de Netflix, 11M, dirigido por José Gómez, desentraña algunas claves del ataque. Además de la participación de varios periodistas de la BBC, el testimonio de supervivientes y expertos que analizan el atentado terrorista, desde la crisis política que desencadenó hasta la búsqueda de los culpables, el film se basa en el libro 11-M. La venganza de Al Qaeda, una investigación del experto en terrorismo global Fernando Reinares, que pone el foco en Amer Azizi, un ciudadano de origen marroquí que, según la CIA, llegó a ser mano derecha de Abu Hamza Raia, jefe de operaciones externas de Al Qaeda.

La historia es que antes de alistarse en Al Qaeda, Azizi había residido en España, donde fue lugarteniente de Abu Dahdah, líder de una célula terrorista radicada en Madrid, creada en los años 90. Y a partir de ese punto, establece la conexión entre Azizi y los ataques del 11M.

En noviembre de 2009, La Oreja de Van Gogh viajó a Israel para grabar un documental y un concierto. El primer concierto fue en el Cráter Ramón cerca del Mar Muerto y el segundo en la Sala Reading de Tel Aviv. En ambas oportunidades estuvieron acompañados por el hispano-israelí David Broza, que interpretó partes de “Jueves” en hebreo y también por la cantante y actriz árabe Mira Awad, quien interpretó partes del tema en árabe.

