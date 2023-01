La alianza entre The Weekend y Mercedes Benz que redundó en la canción más reproducida en la historia de Spotify

escuchar

“Estuve solo por mucho tiempo. Tal vez puedas mostrarme cómo amar (...) Ni siquiera tenés que hacer demasiado. Podés encenderme con solo un toque”. Eso dicen los primeros versos de “Blinding Lights”, la canción del canadiense The Weeknd que, hasta hoy, es la más escuchada desde que existe Spotify: 3.000 millones de reproducciones.

Se sabe que para ser un éxito de semejantes dimensiones es necesario que la creación no esté destinada a un gueto sino que tenga llegada a la mayor cantidad de público posible. Del resto, sobre todo para conquistar miles de millones de reproducciones, se encarga la estrategia de venta del producto. Porque “Blinding Lights” tuvo importantes canales de difusión que le permitieron llegar a tantos oídos. Sus aptitudes de hit hicieron que luego esos oídos quisieran volver a escucharla, una y otra vez.

¿La clave está en lo que dice? Seguramente no, pero sus versos ayudaron, sin duda, para que lo demás quedara absolutamente allanado. Las “luces cegadoras” de su canción refieren a un corazón roto que anda deambulando por la ciudad del pecado. Y que lo único que buscan es la reconciliación. Esa es la única salida a su desazón. La historia más universal, al menos la más universal que se cuenta en las canciones. Lo demás es una música muy pegadiza, con un motivo que es digno de un corto publicitario (de hecho, lo fue, y de más de uno) que hará que su melodía quede rebotando en los cerebros por un buen rato.

En el video la cosa se explica mejor, en caso de que alguien no la haya comprendido. Con estilo cinematográfico, la primera imagen, de un The Weeknd con la nariz rota y sangre que baja y le tiñe hasta los dientes, cuenta el final de la secuencia. Luego la historia se posa en el comienzo. Esa noche, la ciudad del pecado está desierta y parece ideal para que el protagonista la recorra a toda velocidad en un auto súper deportivo (de la marca de la estrella de tres astas). Embriagado o alucinado, va en busca de esa mujer que es capaz de encenderlo con apenas tocarlo. Para buscar musas eligieron a la modelo japonesa Miki Hamano, que el año anterior al estreno del tema había tenido un pequeño papel en la película Perfect, además de haber recorrido varias pasarelas. En el relato onírico que está en la cabeza del persistente muchacho, su mapa del tesoro indica que “la percanta que lo amuró” canta en un club nocturno. A pesar de que el local está desolado, mientras ella está sobre el escenario frente al micrófono es imposible llegar hasta allí. Los patovicas se encargarán de que eso no suceda y de que la historia termine en la primera imagen del video. Mientras deambula por Fremont Street, de Las Vegas, no puede creer su mala suerte y el rechazo.

Ni la historia que se cuenta ni su video son originales. La clave del suceso realmente está en la melodía, en ese teclado que domina toda la canción y que se mueve cómodo sobre una base neo-ochentosa (un claro signo de estos tiempos). La canción se estrenó el 19 de noviembre de 2019 y su video el 21 de enero de 2020. Desde entonces cuenta con mas de 665 millones de visualizaciones en YouTube (cifra nada despreciable aunque está lejos de la reproducción de audio que se convirtió en récord de Spotify).

Rosalía colaboró por primera vez con The Weeknd en 2020, en un remix del tema "Blinding Lights" Captura de video/Youtube: The Weeknd

“Blinding Light” fue el segundo single del cuarto disco de The Weeknd. Fue compuesta por el cantante junto a Max Martin y Oscar Cibrian y cuenta con créditos adicionales de Belly y Jason Quenneville. A finales de 2020 se realizó un remix de la canción que tuvo la colaboración de la multipremiada cantante española Rosalía. Uno de los grandes espaldarazos de difusión lo consiguió gracias a que el cantante canadiense la interpretó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV, el 7 de febrero de 2021. Semanas después batió un récord. Para marzo de ese año era la primera canción de la historia en mantenerse más de un año entero (fueron 52 semanas) en el top 10 del Billboard Hot 100.

La estrategia que se utilizó para dar a conocer el single fue a través de una publicidad de Mercedes Benz. La automotriz alemana lo eligió para promocionar uno de sus modelos, que es totalmente eléctrico. Y la canción, ochentosa y rutera, vino como anillo al dedo para que la marca pudiera hacer un paseo por todo su historial hasta llegar a este modelo que no utiliza combustibles líquidos. Es un videoclip musical en si mismo. Y, por supuesto, en el video “oficial” de la canción, publicado un par de meses después de su estreno, el cantante volvió a recurrir a la misma marca para pasear desenfrenadamente por Las Vegas.