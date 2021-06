Legado pionero: se estrenan los últimos e imperdibles capítulos dedicados al jazz en la Argentina

El último sábado se estrenó un nuevo capítulo de Legado pionero, un ciclo que tendrá un total de 15 emisiones subidas semanalmente al Canal de YouTube de Armusa, archivo visual y sonoro que contiene piezas incunables para los fanáticos de la música. Este año le tocó al jazz, con una secuencia de documentales dedicados a los personajes que le dieron un nombre propio al género en nuestro país, hace varias décadas. Ya está disponible el capítulo dedicado a Pocho Lapouble y esta noche se conocerá el protagonizado por Américo Bellotto. En las próximas semanas, cada sábado se subirán los especiales que cuentan la vida de Jorge Anders, Jorge Navarro y Baby López Furst, con entrevistas, testimonios de colegas y secuencias de conciertos.

La serie comenzó en enero. El primer capítulo estuvo dedicado a Horacio Larumbe. El ciclo tiene un buen inventario, con músicos de una generación que instaló y sostuvo el jazz en la Argentina. Jorge López Ruiz, Jorge “Negro” González, Néstor Astarita, Alfredo Remus, Jorge Anders y Horacio Malvicino, entre muchos otros que vienen siendo retratados en este espacio.

Desde que se desempeñó como productor del programa Badía y Compañía, a mediados de la década del ochenta, Claudio Koremblit se convirtió en uno de los grandes custodios de materiales audiovisuales publicados o inéditos, que, en muchos casos a partir de entrevistas, edita en formato de documental y publica en redes y plataformas. Uno de esos casos fue el documental Cuchi Leguizamón, creando la tierra, que estrenó el 27 de septiembre de 2020, al cumplirse dos décadas de la partida del genial compositor del folklore argentino.

Ahora es el turno del jazz. “Tenía sólo dos capítulos hechos, pero mi compromiso fue terminar quince. Me dediqué a un trabajo semanal. Es mi compromiso con el cierre por esta pandemia. Vamos a ver qué se nos ocurre hacer desde casa, sin otro técnico que me ayude a tapar los defectos. Eso pensé -explica Koremblit-. Y tuvo un efecto. Creo que también se debió a la repercusión que tuvo el documental del Cuchi, que se liberó el acceso para verlo, del 27 al 29 de septiembre, y solamente desde el canal del Archivo Armusa, tuvo 28 mil espectadores. Porque yo me busco trabajo con otras cosas para poder financiar este proyecto. Este tiempo nos está pidiendo cosas nuevas. Las bocas de financiación son muy pocas y no interesa la buena música. Pero lo hicimos y ni siquiera pensamos que tendría tanta difusión como la tuvo. Con el Cuchi ocurrió. Por eso pienso que no necesito el aval oficial o la financiación del Incaa [Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales] para mostrar mis cosas.”

Fats Fernández y Pocho Lapouble Archivo Armusa

Legado pionero es una historia del jazz local contada a través de los personajes que fueron baluartes de esta expresión en la Argentina. Si bien hoy el jazz es una música universal porque tiene un lenguaje propio y un sistema de comunicación (con elementos tan arraigados a su historia, como la improvisación) se puede hablar de una etapa emergente de un jazz argentino no tanto por su mixtura con colores locales (eso ya es fusión) sino por el desarrollo que los músicos argentinos le dieron en nuestro país.

“Todo esto nació con la idea de un libro. Pero cuando llegué a la mitad empecé a pensar en lo audiovisual de este trabajo. Siempre voy con una cámara a las entrevistas, porque soy productor de televisión desde niño, por eso muchas de esas que ahora vemos, fueron en realidad para un libro. La cámara es mi micrófono. Y trato de pensar como un productor que no está resignado a trabajar para un solo soporte. De hecho, ahora todo es así.”

Cada capítulo tiene a un personaje protagónico y, en general, hay una entrevista que sirve de hilo conductor. “En cuarenta años hice varias entrevistas con Gustavo Bergalli, por ejemplo. Pero lo que aparece es una que hicimos en 2016, en la plaza que está a una cuadra de Cabildo y Juramento. El centro del capítulo es eso. Porque en realidad, nunca lo presenté como una serie documental sino como una serie de entrevistas ilustradas con fragmentos audiovisuales . Produje muchos especiales de jazz para televisión”.

