Los Tipitos: la gran noche de la banda, los 20 años de su emblemático disco y todos los invitados

Artista: Los Tipitos. Músicos: Raúl Ruffino (guitarra y voz), Federico Bugallo (bajo y coros), Walter Piancioli (piano, guitarra y voz), Martin Gonzalez Puig (batería y coros), Adrian Charras(teclados) y Agustina Fernández Tomassone (guitarra y coros). Invitados: León Gieco, Juan Carlos Baglietto, Benjamín Amadeo, Gloria Carra y El Cabra. Lugar: teatro Gran Rex. Nuestra opinión: Muy bueno.

“¿Ustedes ensayan?” preguntó inquieto Pablo Guyot durante los primeros encuentros previos a la grabación de Armando Camaleón, en 2004. Más cerca de la preocupación que de la ironía, quien se convertiría en el productor artístico del álbum consagratorio de Los Tipitos advertía así que tenía mucho trabajo por delante. Pero a la vez intuía que en el seno de ese grupo de entusiastas músicos callejeros que solía presentarse todos los veranos a la gorra en Villa Gesell había muy buena materia prima; algo así como un diamante en bruto que debía pulirse al máximo para decantar en un puñado de canciones que pronto darían que hablar y alcanzarían la categoría de hits.

Los Tipitos tocaron todas las canciones de Armando camaleón María Bessone

A veinte años de esa significativa anécdota relatada por el propio exguitarrista de GIT en el flamante documental De la calle al Gran Rex, Los Tipitos se adueñaron de dicha sala porteña no sólo para recordar un nuevo aniversario de su icónico disco sino también para celebrar sus primeras tres décadas como banda ante sus fanáticos.

Secundada por una sobria puesta en escena basada en un tríptico de pantallas LED dispuestas de manera vertical y en las que se proyectaron tanto imágenes en vivo como visuales aleatorias, la agrupación surgida en Mar del Plata sobrevoló gran parte de su rica discografía aunque haciendo foco de manera completa en el atractivo repertorio de Armando Camaleón. Sin necesidad de apelar a la nostalgia y mediante frescas y remozadas versiones, en escena Los Tipitos lucieron vistosos y elegantes trajes con estampados de vivos colores mientras que musicalmente se mostraron sólidos, compactos y muy actuales.

Benja Amadeo, uno de los invitados de la noche María Bessone

Tras la proyección de un breve video retrospectivo, “Porque” y “Sábados blancos” se encargaron de inaugurar una velada por demás festiva, dividida en tres bloques bien diferenciados y en la que ya desde el inicio dejó muy en claro cuál sería la carta que utilizaría el grupo para colocarse rápidamente al público en el bolsillo. Y esa fue la de una propuesta simple que navegando cómoda por las aguas del pop y el rock ha sabido cautivar (y continúa haciéndolo) gracias a logradas melodías, historias sencillas (algunas agradables, otras un tanto más sombrías) y a un estilo plenamente identificado con la mejor tradición del rock argentino.

Efectivamente, en la mayoría de las canciones de Los Tipitos resulta muy sencillo reconocer ese ADN musical tan propio, tan nuestro y que puede incluir tanto la impronta de Litto Nebbia, Charly García, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, entre otros artistas de renombre, como así también la de bandas como Los Enanitos Verdes, Estelares e incluso Conociendo Rusia. Todo ese ilustre linaje aparece en notables creaciones como “Mil intentos”, “En el cielo”, “Silencio” (con un guiño a “Flaca”, de Andrés Calamaro) y “Campanas en la noche”, que desataron una euforia total y generalizada en un público que colmó las instalaciones del Gran Rex.

Raúl Ruffino con Gloria Carrá María Bessone

Eso también quedó reflejado en el prolijo y aplicado desempeño instrumental desarrollado por los exultantes Walter Piancioli (piano, guitarra y voz), Raúl Ruffino (guitarra y voz) y Federico Bugallo (bajo y coros), más el inestimable apoyo de Martín González Puig (batería), Adrián Charras (teclados) y Agustina Fernández Tomassone (guitarra y coros). No obstante, la marca de fábrica, el sello particular que desde siempre distinguió a la banda descansó fundamentalmente en sus personales arreglos y juegos vocales, que durante el concierto alcanzaron su máximo brillo y esplendor en “Qué importa”, “Flor negra” y en la sorpresiva y lograda versión de “Take on Me”, el clásico de A-ha que hizo despegar al público de sus butacas.

“Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en el festejo del disco que nos cambió la vida”, expresó Willi Piancioli al promediar una celebración que, como no podía ser de otra manera, contó con una infinidad de globos de colores flotando por todos los rincones del teatro y la presencia de grandes invitados. El primero en decir presente fue un ovacionado León Gieco, quien sumó su voz y su armónica a la bellísima “Sólo figuras”; los poderosos acordes de “Camaleón” dieron la bienvenida tanto a Hernán de Vega, más conocido como El Cabra de Las Manos de Filippi, como a su feroz rapeo que incluyó fragmentos de la volcánica “Sr. Cobranza”. “Brujería”, por su parte, contagió a todos con la enérgica performance de Benjamín Amadeo, mientras que Gloria Carrá fue pura dulzura y encanto a través de “Algo”. Finalmente, “De este lado de la noche” elevó la temperatura del show gracias al contundente y siempre temperamental aporte vocal de Juan Carlos Baglietto.

Fede Bugallo María Bessone

El tercer y último segmento aglutinó material del resto de sus álbumes, evidenciando la versatilidad y los variados climas que la banda logra manejar con autoridad y aplomo, como en el caso de “El mudo”, “Se te nota” y “La ley de la ferocidad”. Aunque también hubo espacio para la distensión y el costado lúdico cuando Ruffino, Piancioli y Bugallo improvisaron una risueña coreografía para acompañar los sones de “Ex”.

“Flasheadito”, “Apostar al amor”, “Basta para mí” y “El poli” (fuera de programa pero agregada a último momento como bonus track por insistencia de sus fans) marcaron la despedida de 120 minutos de puro agasajo en los que Los Tipitos revalidaron sus credenciales de auténticos orfebres de la canción, de ese tipo de canciones que dejan una huella eterna e indeleble.