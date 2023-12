escuchar

El compositor Pablo Herrero, coautor de canciones como “Un beso y una flor” o “Como una ola”, falleció este martes a los 81 años de edad, según anunció la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) -entidad de la que fue vicepresidente- a través de un posteo en redes sociales. “Lamentamos comunicaros que ha fallecido nuestro querido Pablo Herrero. Socio de esta entidad como compositor y letrista, tenía registradas casi 800 obras”, precisó la entidad en X.

Paradigma del autor, tras formar parte de Los Relámpagos, junto a “su inseparable” José Luis Armenteros se dedicó a escribir para otros artistas que hicieron populares sus canciones: “ Un beso y una flor”, “Libre”, “Eva María”, “Libertad sin ira” o “Como una ola” -algunas de ellas popularizadas por Nino Bravo-. “Conformó un repertorio esencial de la música española. Su imprescindible legado nos acompañará siempre. Todo nuestro cariño para sus familiares y amigos”, concluyeron desde SGAE.

La causa de muerte de Herrero no fue revelada. Según El País de España, el letrista falleció tras pasar varios días hospitalizado en una unidad de cuidados paliativos.

En 1961, comenzó a gestarse en Madrid, España el nacimiento de un grupo de rock instrumental conocido como “Dick y los relámpagos”. De acuerdo con el mismo medio español, los trabajos de la banda encontraban cierta inspiración de grupos británicos como The Shadows o The Hurricanes o los estadounidenses Johnny and the Hurricanes. Más adelante, se hicieron sencillamente conocidos como “Los Relámpagos”.

Allí, Herrero conoció a José Luis Armenteros, con quien abandonaría la agrupación en 1968 y empezaría a coescribir múltiples melodías para otros artistas de las décadas de 1960, 1970 y 1980. Armenteros fallecería finalmente el 11 de junio de 2016 a sus 72 años, siete años antes que su compañero.

Tal y como se mencionó, entre sus trabajos más conocidos y recordados, se encuentran las canciones de Nino Bravo. Asimismo, el letrista escribió “Atrévete”, “Amar es algo más”, “Me vas a echar de menos”, y, entre otras, “Shalom”, composiciones interpretadas por “El Puma” Rodríguez.

En adición, junto a Armenteros confeccionó grandes éxitos que fueron parte del repertorio de Fórmula V, como “Tengo tu amor”, “Eva María” y “Cenicienta”. De acuerdo con la agencia EFE, también dieron vida a “Venezuela”, canción que se convirtió en un himno para el pueblo venezolano y versionaron un sin fin de artistas.

