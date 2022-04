Palito Ortega hizo vibrar a un Luna Park repleto en su despedida de los escenarios

Hace cinco décadas que ocupa un lugar privilegiado en el universo de la música popular argentina, y decidió que ya era hora de despedirse de los escenarios. Su tour despedida llamado Gracias arrancó a mediados de diciembre en el Luna Park. Este viernes, Palito Ortega se despidió de ese auditorio haciendo vibrar a su público con sus canciones más queridas y con la presencia de tres invitados muy especiales.

Palito en el escenario del Luna Park Gerardo Viercovich

El primero en compartir escenario con el creador de “La felicidad” fue Ricardo Montaner. El flamante abuelo de Índigo cantó junto a Ortega “Sabor a nada”, el bolero más conocido y versionado del cantautor argentino.

Palito Ortega y Ricardo Montaner cantaron juntos Sabor a nada Gerardo Viercovich

Axel fue otro de los invitados especiales de la gran noche de Ortega Gerardo Viercovich

Luego llegó el turno de Axel, que le puso más ritmo al show, entonando junto a Palito uno de sus clásicos: “Se parece a mi mamá”. El tercero de los invitados fue, quizá, el más especial. Su nieto Dante, hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdes, cantó junto a su abuelo “Muchacha de luna”, y se ganó los aplausos y la ovación del público.

Palito y su nieto Dante compartieron escenario Gerardo Viercovich

Como siempre, Evangelina Salazar, la esposa del músico, lo acompañó en esta noche tan especial. También estuvieron presentes sus otros nietos, Bautista e India, hijos de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil; y Benito, hijo de Julieta Ortega con Iván Noble; su hijo Martín y su nuera, Julieta Prandi.

Julieta Prandi no quiso perderse el show de su suegro Gerardo Viercovich

Entre los famosos que no quisieron perderse este momento histórico para la música popular, estuvieron Alfredo y Diego Leuco y Juanse.

Los nietos del cantante, Bautista, India, Benito y Dante Gerardo Viercovich

“Quiero despedirme de la gente, fueron muchos años, y me parece que tengo como ese sentimiento de gratitud, me dieron mucho más de lo que soñé. Todo lo que alcancé fue gracias al apoyo de la gente”, señaló el cantante en 2021, cuando anunció su gira despedida en diálogo con su viejo amigo Juan Alberto Mateyko.

Alfredo y Diego Leuco Gerardo Viercovich

Y añadió: “Pensaba hacerlo por todo el país y despedirme, y también lo consulté con gente que tengo en México y quedaron entusiasmados para hacer algo allá, también Los Ángeles y otros países como Chile, Colombia, entre otros. Fui un privilegiado: lugar al que fui, lugar que me encontraba con un abrazo de gente amiga. Y cuando subía a un escenario encontraba el cariño de la gente. Tengo muy buenos recuerdos de todos estos años”.

Palito Ortega y Evangelina Salazar, siempre juntos Gerardo Viercovich

“Uno siente una cosa muy particular con esto de la despedida, pero sin egoísmo. Siempre estoy tratando de aportar. Es así el curso de la vida, hay muy buenos artistas nuevos, pero yo no sé si todos son compositores. Por suerte, más allá de cantar, pude escribir mis canciones, y no todos tienen esa posibilidad. Viajé por el mundo cantando mis canciones y también tuve la satisfacción de que muchas de mis canciones se difundieron a través de otros intérpretes”, concluyó.