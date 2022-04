Quilmes Rock: todo lo que tenés que saber del festival que llega este fin de semana a Tecnópolis

Entre los datos más sobresalientes de esta nueva edición del festival Quilmes Rock que comienza este sábado en Tecnópolis, se destaca la oportunidad de volver a ver a bandas internacionales de gran jerarquía, como Gorillaz, otra vez en nuestro país, y la posibilidad de recorrer la gran vidriera del rock vernáculo, que estará encabezada por grupos de larga trayectoria y nutrida por nuevas expresiones. También vale recordar que por contagio de Covid-19, Fito Páez debió cancelar su actuación, una de las más salientes de la primera jornada.

El sábado, entonces, el festival abrirá sus puertas a las 15 y se extenderá hasta pasada la medianoche, con la actuación de la banda que encabeza Damon Albarn. El domingo las puertas abrirán cerca del mediodía y tendrán una programación muy concentrada en las propuestas nacionales de distintas vertientes. El broche del festival serán los shows de Divididos y Catupecu Machu.

Habrá cinco escenarios: Quilmes, Geiser, Claro, Enigma y Rock. Estos son los días y horarios de cada show. Durante la tarde de hoy se podrían realizar algunos ajustes en el escenario Rock, ya que quedó libre el horario en el que actuaría Páez.

Grilla del Dia 1 del Quilmes Rock 2022

Grilla del Dia 2 del Quilmes Rock 2022

Si bien hay mucha expectativa por la actuación de la banda británica, en la noche de apertura, la segunda jornada tiene varias perlitas.

Una de ellas es la actuación de Catupecu Machu. El concierto fue pensado como un show tributo a Gabriel Ruiz Díaz , uno de los fundadores de la banda, que murió el 23 de enero del año pasado, luego de convivir con profundas secuelas de un traumatismo creneoencefálico grave que sufrió por un accidente automovilístico.

Su hermano Fernando, cantante y líder de la banda, contó durante una entrevista con LA NACION, como resolvió esta vuelta de Catupecu al escenario: “Me lo propusieron muchas veces y dije que no. Pero se dio una situación particular. Cuando me dijeron Quilmes Rock a mí me pegó un montón, porque nosotros tocamos en todos, desde el primero. Significaba un montón para mí. Pensá que hubo un Quilmes Rock en River que fue la primera vez que Gaby fue a ver un show después del accidente. Me acuerdo que dije ‘está Gaby’ y explotó el estadio. Entonces dije: ‘No, pero déjenme pensarlo’; y después dije: ‘El homenaje a Gabriel Ruiz Díaz; que se junte Catupecu para eso’”.

Los accesos y el transporte

El estacionamiento será gratuito hasta agotar su capacidad. También habrá espacio disponible para motos y bicicletas. El acceso será por la colectora de la Avenida General Paz (Juan Bautista de la Salle al 4600). Los que lleguen en colectivos tendrán, cerca del acceso de la Avenida General Paz, a las líneas 21, 28 y 117; un poco más lejos, por la Avenida de los Constituyentes, las líneas 111, 140, 110, 175, 127, 175 y 176.

Los que llegue en tren deberán tener en cuenta que los puntos más cercanos son la estación Migueletes del Ferrocarril Mitre (Ramal José Suarez), la Estación Padilla del Belgrano, y la Estación Juan B. Justo del ramal Mitre, pero luego deberán combinar con colectivos.

Tarjetas cashless

Todos los consumos que se realicen dentro del festival (merchandising o gastronomía) se harán a través de una tarjeta que se podrá obtener únicamente los días del evento una vez dentro del predio. Habrá puestos de carga y validación donde se podrá ingresar dinero en efectivo, tarjeta o mediante Mercado Pago. Las tarjetas cashless serán válidas para los dos días del festival.

Entradas disponibles

Las últimas entradas disponibles pueden ser adquiridas a través de www.areaticket.com.ar. Los precios actuales son los siguientes. Abono para los dos días: Campo (11.000 + 1.000 por gastos administrativos), Campo Fan (18.000 + 2000). Solo para el Día 1: Campo (8000+800) Campo Fan 13.500 + 1500). Día 2: Campo (5000 + 500) y Campo Fan (8000 + 800).

En cada escenario

Día 1:

Rock

Fermín, de 15:00 a 15:30

Manu Martínez, de 16:00 a 16:30

Rayos Laser, de 17:00 a 17:40

Virus, de 20:05 a 20:45

Trueno, de 21:35 a 22:25

Gorillaz, de 23:30 a 01:00

Quilmes

Wiranda Johansen, de 15:30 a 16:00

Florián, de 16:30 a 17:00

Estelares, de 17:45 a 18:25

Conociendo a Rusia, de 19:25 a 20:05

Cuarteto de Nos, de 20:50 a 21:35

Las pelotas, de 22:25 a 23:25

Germán Daffunchio, de Las Pelotas. La banda cordobesa se presentará este sábado, en el Quilmes Rock Rodrigo Alonso

Claro

Mery Granados, de 15:00 a 15:30

Silvestre y La Naranja, de 15:45 a 16:15

Malena Villa, de 16:30 a 17:00

Valdes, de 17:15 a 17:45

Clara Cava, de 18:00 a 18:30

Feli Colina, de 18:45 a 19:25

Sara Hebe, de 19:40 a 20:15

Vicentico, de 20:35 a 21:15

Eruca Sativa, de 21:40 a 22:20

Los Pericos, de 22:50 a 23:30

Enigma

Crash, de 15:15 a 15:35

Vic Mirallas, de 16:25 a 16:50

Melanie Williams, de 17:05 a 17:35

Marki, de 17:50 a 18:15

Agos Nisi, de 18:30 a 18:55

La Valenti, de 19:10 a 19:40

Lupe, de 19:55 a 20:25

Benito Cerati, de 20:40 a 21:10

Weste, de 21:25 a 21:55

Los besos, de 22:10 a 22:40

Poncho, de 23:00 a 23:30

Benito Cerati cantará en la primera jornada del festival Quilmes Rock Gerardo Viercovich - LA NACION

Geiser

Jacinta Fischer, de 15:05 a 15:25

Lisa, de 15:40 a 16:00

Mia Z, de 16:15 a 16:35

Uma, de 16:50 a 17:10

La Femme D´argent, de 17:25 a 17:50

Juana Aguirre, de 18:05 a 18:30

Anyi, de 18:45 a 19:10

Nicolás De Sanctis, de 19:25 a 19:55

El príncipe idiota, de 20:10 a 20:45

Chechi De Marcos, de 21:05 a 21:35

Francisca y los exploradores, de 21:55 a 22:35

1915, de 22:55 a 23:30

Día 2:

Rock

Joystick, de 13:45 a 14:15

Soy Rada, de 14:50 a 15:20

Los tipitos, de 15:55 a 16:35

Turf, de 17:15 a 17:55

Lit Killah, de 19:00 a 19:50

Divididos, de 21:00 a 22:50

Divididos dirá presente en la última jornada del festival

Quilmes

iva elástico, de 14:15 a 14:50

Dante Spinetta, 15:20 a 15:55

Juan Ingaramo, de 16:35 a 17:!5

Los auténticos decadentes, de 18:00 a 19:00

Nathy Peluso, de 19:50 a 21:00

Catupecu Machu, de 22:50 a 01:40

Claro

Suena Eh, de 13:30 a 14:00

Duna, de 14:15 a 14:50

Enjambre, de 15:05 a 15:40

La franela, de 15:55 a 16:35

Kapanga, de 15:05 a 17:45

Barbi Recanati, de 18:05 a 18:45

Bandalos Chinos, de 19:10 a 19:55

Guasones, de 20:25 a 21:10

Sr. Flavio, de 21:30 a 22:10

Richard Coleman & TSE, de 22:30 a 23:05

Lara91K, de 23:25 a 00:05

Massacre, de 00:35 a 01:15

La banda de indie pop Bandalos Chinos tocará en el escenario Claro del Quilmes Rock

Enigma

Afilados, de 14:00 a 14:25

Luceros, el ojo daltónico, de 14:45 a 15:05

Chucky de Ipola, de 15:20 a 15:40

Cabezones, de 15:55 a 16:20

Sonic Diamonds, de 16:35 a 17:00

Hombres bien, de 17:15 a 17:45

La chancha muda, de 18:50 a 19:30

La burrita cumbión, de 19:45 a a 20:10

Onoff, de 20:25 a 20:55

Súper ratones, de 21:10 a 21:40

Coral Campopiano, de 21:55 a 22:15

Celeste Carballo, de 22:30 a 23:10

Ella es tan cargosa, de 23:25 a 00:00

Sarcófago, de 00:15 a 00:45

Pier, de 01:00 a 01:35

Escenario Geiser

Superido, de 13:25 a 13:45

Divina Argentina, de 14:00 a 14:20

Daraa, de14:35 a 15:00

Altocamet, de 15:15 a 15:35

Placer, de 15:50 a 16:15

Pels, de 16:30 a 16:55

Marce Pelleriti, de 17:15 a 17:35

Rey Hindu, de 17:50 a 18:15

Paz Carrara, de 18:25 a 18:50

Potra, de 19:05 a 19:35

Bruno Albano, de 19:50 a 20:20

Limón, de 20:35 a 21:05

Los brujos, de 21:20 a 21:50

Barco, de 22:00 a 22:30

Joaquín Vitola, de 22:45 a 23:30

Ibiza Pareo, de 23:35 a 00:10

Faraonika, de 00:25 a 01:00