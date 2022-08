Rodolfo Yoia y su Delta Jazz Band, la agrupación que lleva más de 50 años recreando el sonido de Nueva Orleans

Tras la abolición de la esclavitud, hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, muchos afro descendientes se asentaron en la ciudad norteamericana de Nueva Orleans, a orillas del Mississippi, donde comenzaron a tocar y crear numerosas bandas que forjaron lo que más tarde se denominaría “la cuna del jazz”.

Inspirado en aquellas formaciones legendarias, hace 54 años Rodolfo Yoia, Fernando Peliche y Ricardo Esain crearon en Buenos Aires la Delta Jazz Band, que recrea los sonidos de las agrupaciones de antaño, un jazz más popular y bailable conocido como creole.

La Delta Jazz Band se presenta este viernes en Buenos Aires Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

“Nuestra idea es mantener el estilo, pero trasladarlo un poco a la época y el lugar donde tocamos, a miles de kilómetros de distancia de donde se fundó el jazz”, señala uno de sus fundadores, el trompetista Rodolfo Yoia, de 83 años.

La noticia es que este viernes la Delta saldrá una vez más al ruedo, una excusa perfecta para repasar la historia de la banda que desde 1968 mantiene vivo el sonido creole, la era dorada del jazz bailable, con la formación tradicional de 7 músicos: trompeta, clarinete y trombón al frente y la sección rítmica con piano, banjo, tuba (o contrabajo) y batería, a las que a veces se agrega un saxo alto, para aumentar la formación a 8 músicos. Vale aclarar que históricamente la Delta tocó con tuba, pero en estos días forma con contrabajo.

“El jazz me empezó a gustar a los 13 años, pero eso englobaba varios estilos como el dixieland o el de las grandes orquestas como la de Benny Goodman, hasta que descubrí el jazz de Nueva Orleans y me volqué de lleno, porque eso fue lo que más me entusiasmó. Lo que no hice estudiando la trompeta lo hice estudiando jazz, analizando muy bien junto con mis compañeros cómo se tocaba, y empezando a conseguir material. Todo eso nos fue gustando cada vez más y nos dimos cuenta de que era otra cosa a lo que estábamos acostumbrados a escuchar habitualmente”, recuerda Yoia con el mismo entusiasmo de entonces.

La Delta surgió como un desprendimiento de la Roseland Jazz Band, como se llamó la primera agrupación donde Yoia comenzó a tocar la trompeta mientras hacía el servicio militar, hasta que el director de la banda se fue a Europa y decidieron fundar otra junto a los músicos Ricardo Esain y Fernando Peliche.

El trompetista Rodolfo Yoia, fundador de la Delta Jazz Band Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Desde entonces, a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria, han pasado por la banda más de 100 músicos, siendo su formación actual Rodolfo Yoia (trompeta), Eduardo Manentti (trombón), Orlando Merli (clarinete), Lucas Ferrari (piano). Leandro Lozza (banjo), Leonardo Páez (contrabajo) y Luciano Esain (batería) .

“Mantener la banda por tantos años fue bastante difícil por la dificultad de convenir horarios para ensayar y porque había músicos que tenían entusiasmo, pero no tanto. Como sucedió en el 73, uno de esos momentos de flaqueza, cuando parte de los músicos se fueron para armar una orquesta grande con más músicos y con otro estilo. Pero yo dije, mientras haya un tipo que me haga el ritmo con la batería, yo voy a seguir tocando’. Y así fue. Nunca aflojé, y seguimos en esa trayectoria durante todos estos años”, recuerda Yoia.

Consultado sobre otras bandas de referencia en Buenos Aires, no duda en mencionar la Creole, la Caoba, la Porteña, la Antigua y la Fénix, todas con el “jazz band” completando sus nombres. “Es una música que está vigente permanentemente pero no tiene la difusión que tendría que tener. Nosotros tocamos en Junín, y cuando terminamos la gente nos aplaudía de pie. Lo que más me sorprendió es que había personas mayores, pero también mucha juventud, una satisfacción”, señala Yoia.

La Delta Jazz Band mantiene vivo el sonido creole Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

“Yo disfruto cuando toco, disfruto los ensayos. Creo que en estos 54 años solamente me reemplazaron una vez, o sea que es cuestión de voluntad, y eso a mí me sobra. Son la voluntad y el amor que tengo por esta música, no sólo cuando toco, también cuando escucho los discos de los grandes músicos”, comenta el trompetista.

A lo largo de su historia, la Delta ha grabado y editado 9 elepés en los que han quedado retratadas las distintas formaciones que la banda tuvo con el correr de los años, a la vez que ha participado de los festivales de jazz más importantes de todo el país en las ciudades de Santa Rosa, Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca y Mendoza.

“Lo importante de este estilo de Nueva Orleans es que uno toca el tema y después tiene libertad para improvisar y expresar lo que siente. Además, es muy linda la combinación de los instrumentos, los ensambles donde coinciden los tres instrumentos de viento y después el ritmo, que también tiene que acoplarse a esto”, apunta Yoia.

La formación actual de la Delta Jazz Band Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Así las cosas, en 1988 la Delta Jazz Band realizó su primera gira europea con actuaciones en las ciudades de Roma, Milán y Brescia (Italia) y la participación en los festivales “Swinging Hannover” (Alemania) y en el Oude Stijl Jazz Festival de Breda (Países Bajos). En 1990, regresó al Viejo Continente para presentarse en ciudades de Alemania y Países Bajos, donde actuó en la TV de Amsterdam y nuevamente en el festival de Breda. En su tercera gira europea, en 1992, la Delta se convirtió en la primera orquesta de jazz sudamericana que visitó Gran Bretaña.

Reactivándose tras la pandemia, la Delta Jazz Band vuelve a escena este viernes en Rondeman Abasto. “La nueva formación fue una sorpresa para mí, porque tardé mucho tiempo en rearmar la banda, no llegaba, y de golpe encontré un grupo de músicos que se conocían, uno convocó a otro y así se pudo armar el conjunto muy bien, con muy buena gente, y estoy inmensamente feliz de tocar con ellos. En octubre voy a cumplir 84 años, ya me están dando las horas de dar las hurras, pero mientras haya gente dispuesta a hacerlo seguiremos adelante, sin límite. Esperamos grabar algo cuanto antes”, concluye Yoia, feliz por volver a subir a un escenario.

Delta Jazz Band. Este viernes 12 a las 20.30, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada, $ 1650. En venta en TuEntrada.