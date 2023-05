Wos, entre la ansiedad y el “vértigo” por el estreno de su nueva canción: “Descartable”

escuchar

“Este jueves 4/5 salimos con ‘Descartable’, primer tema de lo nuevo, con toda la manija y el vértigo”, escribió Wos, días atrás y cumplió: ayer, a las 21, estaba en redes el tema con el que pone primera, de cara a una nueva producción de novedades.

El tema tiene una intro rockera pero a la usanza de esas canciones de los ochenta con una sonoridad sintetizada y pop. Algo así como aquellos hits de Billy Idol. Luego toma un camino que es inconfundible cuando aparece la voz de Wos: “Voy a verrrrr -dice- si hay algo nuevo que buscar en tus ojos. Si hay algo viejo que me saque el enojo. O si insisto con la misma manera. Búsqueda inútil de atrapar lo fugaz. Voy a cambiar los pies de este lugar. Casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial. Con los tics de moda y tips para enamorar”

El estreno se produce apenas una semana después de que se lanzara la colaboración de Wos con la banda mexicana Molotov. Se trata de “Money in the Bank”, sencillo que forma parte de Solo D’Lira, la nueva producción discográfica que acaba de lanzar la banda. La canción -que hace pensar dos veces antes de volver a entrar a un banco- cuenta con un videoclip dirigido por Carlos Huerta.

Wos y un 2023 muy movido

Wos cantó para la Selección Argentina de Fútbol -cuando los jugadores regresaron a nuestro país, para los partidos de homenaje- y salió de gira con las canciones de su último disco. Su 2023 viene movido , con actuaciones que dio en febrero, en España (en el WiZink Center de Madrid, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona) y con fechas en varias ciudades de países de América Latina.

Cerró un 2022 inmejorable (hasta ahora) porque en agosto se llevó la estatuilla dorada de los premios Gardel a la música y en octubre ofreció dos excelentes recitales en el estadio de Argentinos Juniors. “Creo que no se trata de buscar más sino de qué otros matices hay. No de un qué más premios y qué más números sino de la búsqueda interna, personal -decía hace menos de un año, en su gran noche de los premios Gardel. Qué se va sintiendo con lo que uno hace y para dónde se transforma. Puede ser algo muy distinto a lo que hago ahora y eso me mantiene entusiasmado. Saber que lo que estoy haciendo ahora puede terminar en cualquier otro lado es un vértigo que me copa bastante”. Las estatuillas asociadas a Oscuro éxtasis fueron: álbum del año, álbum rock alternativo, colaboración de música urbana (“Cambiando la piel”, feat. Nicki Nicole), canción de rock (“Que se mejoren”), productor del año (Facundo Yalve) e ingeniería de grabación.

Y ahora, por lo que cuenta en sus redes, vuelve a colar la palabra vértigo para dar vuelta la página y seguir produciendo música en nuevas direcciones o, como él mismo decía, con otros matices. Quien quiera hilar más fino, algo de lo que se puede escuchar en “Descartable” tiene que ver con lo que dijo aquella noche de Cenicienta en los premios Gardel: “En esta época de tanta adrenalina, mucha información y cosas increíbles que están pasando con la música argentina, con esta sensación de nuevo movimiento, hay que aprovechar para confiar en lo que hacemos. En lo propio, en lo que uno tiene para mostrar. Y no comprar cosas que te ponen adelante como el único camino, la única opción, cuando hay mil maneras de hacer música. Hay cosas que son distractivas y llamativas”.

En “Descartable” Wos habla del final de una relación con tono de funeral, pero también, en las primeras estrofas, de la uniformidad de un relato musical del que, en definitiva, toma distancia (”Otra coreografía que sale desafinada, entre pantomimas y risas plastificadas, posando en las vitrinas hay guillotinas afiladas, Pa poner la cabeza de princesas congeladas”).

La letra completa

Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos

Si hay algo viejo que me saque el enojo

O si insisto con la misma manera

Búsqueda inútil de atrapar lo fugaz

Voy a cambiar los pies de este lugar

Casi me convencen de que importa ser igual

Me vendieron gratis ese kit ultra especial

Con los tics de moda y tips para enamorar

Otra coreografía que sale desafinada

Entre pantomimas y risas plastificadas

Posando en las vitrinas hay guillotinas afiladas

Pa poner la cabeza de princesas congeladas

Otro hueco...

Tu recuerdo grabado es un balazo en el pecho

Un cóctel de plomo y de sueños deshechos

De ángeles negros que preguntan por vos

Y cantan recordando quien soy

No hay más aburrido que ser

El que tiene miedo a perder

Hay algo más que mirar sin mirar

Que correr para atrás y pensar en después

Dónde estás

Nena, decí dónde estás

Y gritás

En ese mar no me vas a olvidar

Te olvidás de la sed que te da naufragar

Luzco otro hueco,

Tu recuerdo grabado es un balazo en el pecho

Un cóctel de plomo y de sueños deshechos

De ángeles negros que preguntan por vos

Y cantan recordando quien soy

Otro hueco…

Tu recuerdo grabado es un balazo en el pecho

Un cóctel de plomo y de sueños deshechos

De ángeles negros que preguntan por vos

Y cantan recordando quien soy.

