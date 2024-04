A poco de cumplir 90: un almuerzo al sol y una ronda de martinis, así pasó Shirley MacLaine su domingo

Escuchar

Entre amigos y con una copa de martini entre las manos, así se la vio a Shirley MacLaine el fin de semana en Malibú, California La aclamada actriz, quien se prepara para festejar su cumpleaños número 90 el próximo 24 de abril, se dejó ver espléndida sentada en una mesa al aire libre de un restaurante de la zona y disfrutando de un grato momento al sol.

La edad no impidió que Shirley MacLaine tomara un Martini clásico con el almuerzo mientras disfrutaba del aire libre en Malibú Backgrid/The Grosby Group

La leyenda de la actuación decidió pasar la tarde del domingo fuera de su casa. En compañía de su asistenta, llegó hasta un lugar llamado Kristy’s Village Café. Allí no solo pidió algo para almorzar, sino que, además, decidió que lo mejor era coronar el momento con uno de sus cócteles favoritos. En el momento de retirarse, agarró con fuerza la muñeca de su acompañante y salió del lugar. Luego continuó la marcha tomada de su brazo.

Para la ocasión, y según se pudo ver en las fotos que captaron los paparazzi, la estrella de La fuerza del cariño y Flores de acero lució una remera de mangas largas con rayas rojas, violetas y amarillas, un pantalón de algodón azul y zapatillas rojas. Además, se cuidó del sol con una visera y en ningún momento se sacó los anteojos de sol. MacLaine mantiene una vida activa con salidas en la ciudad costera y Kristy’s parece ser su lugar favorito para relajarse.

Una carrera intachable

Shirley MacLaine, en La señora y sus maridos Archivo

Shirley MacLaine se convirtió en una de las leyendas más queridas de Hollywood gracias a su extensa carrera. Su debut en el cine se produjo en 1955, cuando logró quedarse con uno de los papeles principales de la comedia negra de Alfred Hitchcock Pero... ¿quién mató a Harry? Sin embargo, su figura ya era conocida: su nombre había alcanzado el éxito sobre las tablas por su trabajo en Oklahoma! y El juego del pijama, dos obras de Broadway.

“Yo era un pequeño duendecillo del coro que no sabía lo que estaba haciendo”, confió MacLaine sobre aquella experiencia con el aclamado director de cine de terror en una entrevista que le brindó en 2017 a la revista W Magazine. Además de alcanzar la fama, el personaje de Jennifer Rogers significó para la actriz su primer premio en la industria: se alzó con el Globo de Oro a la nueva estrella del año.

Luego de participar de películas que se convirtieron en éxitos del momento y en varios clásicos del cine en el 50 y 60 como La vuelta al mundo en 80 días (1956), La casamentera (1958), Todas las mujeres quieren casarse (1959), El apartamento (1960), Irma la dulce (1963) y Noches en la ciudad (1969), llegó el primer y único Oscar de su vida: fue el de mejor actriz por su actuación en la recordada comedia dramática La fuerza del cariño (1983), donde compartió cartel con Debra Winger y Jack Nicholson. La exitosa película también ganó las estatuillas a mejor película, mejor director -James L. Brooks-, mejor guion adaptado y mejor actor de reparto (Nicholson).

Jack Nicholson y Shirley MacLaine posan con sus estatuillas en los premios Oscar 1984 Fotos International - Archive Photos

Si bien la actriz se mantuvo activa hasta hace algunos años y en ningún momento habló de retiro, lo cierto es que sus participaciones son cada vez más espaciadas. Entre sus trabajos más recientes, resaltan una invitación a participar de dos capítulos de la comedia de Star+ Only Murders In The Building y un personaje en American Dreamers, la comedia negra dirigida por Paul Dektor y escrita por Theodore Melfi que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en 2022, pero que llegó al público masivo el mes pasado.

Planes para los 90

Consultada por Billy Bush en el programa Extra, la actriz habló de los planes que tiene para cuando llegue el gran momento: su cumpleaños número 90. En lugar de ofrecer una gran fiesta, la artista confesó que estará “en un set” en Atlantic City trabajando en su próximo proyecto. Además, aseguró que ama actuar tanto como el día que comenzó su carrera, aunque aclaró que Hollywood cambió de manera significativa a lo largo de los años, puntualmente con la llegada de las plataformas. “Me temo que ya no tiene glamour. Creo que es completamente diferente”, dijo MacLaine. “Es 100% diferente”, remarcó.

Si bien la mayor parte del tiempo MacLaine está en Malibú, también suele pasar temporadas en su rancho en Abiquiu, Nuevo México.

MacLaine el mes pasado en una salida junto a su sobrino Backgrid/The Grosby Group

