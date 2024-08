Ayelén Paleo: por qué se alejó de los medios, su radical cambio de vida y la única persona que la apoyó

Escuchar

Estuvo escándalos, peleas mediáticas, romances prohibidos, teatro de revistas y hasta fue estrella de Bailando por un sueño con Marcelo Tinelli. Se hizo famosa por ser “la tercera en discordia entre Carmen Barbieri y Santiago Bal” y su vida en la tele fue un torbellino . Pero, de golpe, todo cambió rotundamente. Hace tres años, Ayelén Paleo se alejó de la farándula , se dedicó a entrenar, a dar clases y ahora acaba de estrenar su nuevo emprendimiento: una inmobiliaria de lujo. A los 33 años, la bailarina se cansó de la exposición y, junto a su hermano, puso todas las fichas en la venta de propiedades en la zona de Puerto Madero.

-¿Cómo es tu vida lejos de los medios?

-En este momento estoy enfocando mi carrera hacia el mundo del real estate . Me apasiona ayudar a las personas a encontrar el lugar perfecto para vivir o invertir. Es un área dinámica y en constante crecimiento, y me motiva mucho poder ser parte de eso. Cada día aprendo algo nuevo, disfruto mucho viendo cómo las ideas y sueños se convierten en realidad.

-¿Dejaste la danza?

-¡No! Tengo mi propia escuela de baile, hace muchos años ya. La danza es una de mis grandes pasiones, y a través de la escuela pude compartirla con mucha gente. Es un espacio donde las personas pueden expresarse, aprender y disfrutar del arte del baile. Me encanta poder combinar mis dos pasiones: el real estate y la danza.

Ayelen Paleo: "Soy muy creyente y siempre lo digo: el de arriba lo ve todo, y la justicia divina existe"

-¿Cómo fue que empezaron con tu hermano a dedicarse a eso?

-Antes de este cambio tan radical, me dedicaba a ser entrenadora online y presencial de gimnasia, ya que soy personal trainer certificada. Aunque me fue bien y logré muchos contactos a raíz de eso, sentía que no me llenaba completamente. Era un trabajo muy rutinario, y a veces sentía que tenía que vivir de mi cuerpo para dar el ejemplo, lo cual no era lo que realmente me apasionaba. Gracias a esos contactos, se me abrió la mente para empezar de cero en el mundo del real estate. Ahora, me encanta poder conectar con las personas, que confíen en nosotros, y ayudarlas a encontrar lo que realmente necesitan. Por supuesto, sin la ayuda de mi hermano, nada de esto sería posible, ya que me apoyó desde el día cero. A mí me gusta vivir tranquila, ya no me engancho en ninguna...

-¿No extrañás el mundo del espectáculo?

-No extraño la televisión porque hoy, con 33 años y muchísima humildad, logré revertir una situación donde parecía que todo el país estaba en mi contra . Ahora la gente me quiere mucho y siento que me lo gané. Mi objetivo jamás fue entrar a un Bailando... Por supuesto que me lo ofrecieron y lo acepté. Marcelo Tinelli me ha invitado a volver o al menos a ir a la tribuna, pero no me interesa porque me duele mucho la gente que opina , sinceramente, me afecta. Y ya está. Fue una etapa. Sí, me encantan este tipo de notas, o que me inviten a lugares y me respeten. Solo quiero ser feliz y trabajar en paz. Aunque a veces me dan ganas de salir y responder a comentarios totalmente fuera de lugar y de poca educación, prefiero enfocarme en lo que me hace bien. Y quién sabe, el día de mañana quizás monte mi propio espectáculo... ¡Acordate de eso! Pero eso va a ser más adelante.

-¿Te quedó algún recuerdo lindo de tu paso por los medios?

-Obvio, ¡muchos!

-¿Cuáles?

-El teatro de revista, la gente esperándome para sacarse una foto, caminar por la calle y que me digan que me quieren mucho... Esas son las cosas que me llenan. Las palabras de la gente hacia mí y esta nota que estás haciendo con tanto respeto significan mucho para mí. Soy muy creyente y siempre lo digo: el de arriba lo ve todo, y la justicia divina existe.

-¿Y la justicia terrenal?

-También. Sólo hay que entender que todo tiene su tiempo porque lo justo es justo y yo no olvido nada.

-Leí que tenés un comedor solidario...

-Colaboro con el comedor Caritas Felices, en Hurlingham. Lo hacemos con una amiga, como si fuera nuestro. Ayudamos mucho a los chicos para que puedan tener algo para comer. Cada semana nos aseguramos de que reciban una merienda. Hay mucha gente que me conoce y colabora con nosotros en esta causa. Es un esfuerzo colectivo para que estos niños puedan tener un poco más de tranquilidad en sus vidas.

-¿Estás en pareja?

-Estaba, Pero tomé la decisión de separarme y puedo decirte que nunca me equivoco con mis elecciones. Creo firmemente en lo que decido y en lo que es mejor para mí en cada momento de mi vida. Fue una linda etapa, pero me desenamoré por completo. Para mí, el diálogo es fundamental. Si estoy en pareja es con alguien que apoye mis sueños, proyectos y no compita conmigo. A mí me hace feliz la felicidad del otro, no soy envidiosa, me mantengo sola y no dependo de nadie. Ya llegará mi príncipe azul.

-¿Y cómo ves a la distancia tu momento mediático?

-Hoy no serviría para estar contestando porque no tengo filtro y me censurarían.

-¿Hay alguna propuesta por la que volverías a trabajar en el teatro o la tele?

-¿Sabes que me gustaría? Hacer radio, opinar... Mi mamá dice que tengo que ser psicóloga.

-¿Te pondrías a estudiar?

-¿Para psicóloga? No, no me interesa eso.

-¿Cuál es el peor recuerdo que tenés de tu paso por la farándula?

-¿El peor? No quiero decirlo porque es grave y serio. Una cosa son las palabras de unos contra los otros y otra cosa es la intimidad de una expuesta sin consentimiento y premeditado. Fueron malos momentos, pero de lo malo siempre se saca lo bueno y Dios lo ve todo. Toda la gente que habló mal de mí, mis compañeras, las mismas que me votaron como la mejor amiga, salían a decir cosas que yo no podía creer. Yo lloraba... Matías Alé fue la única persona que dijo la verdad y siempre me respetó. Y no necesitaba quedar bien con nadie. Eso es tener valores. Igual, les deseo lo mejor, y aún hoy siguen hablando y todo lo que se dijo y se hizo está expuesto en Internet.

-¿Cómo reacciona la gente cuando te ve en tu nuevo rol?

-Y... suena poco humilde, pero me felicitan.

-¿Sos buena vendiendo casas?

-Me considero buena en el servicio de asesoramiento y en guiar a las personas durante el proceso de elección de lo que buscan. Disfruto ayudando a encontrar las mejores opciones y asegurarme de que cada decisión sea la adecuada para cada persona.

-¿Te quedaron amigos del medio?

-Me quedaron amigos y una de las más cercanas es Charlotte Caniggia, es una de mis mejores amigas . Nos divertimos muchísimo juntas, somos dos locas acuarianas. Y aunque tengo muchos conocidos, no suelo regalar mi amistad muy fácilmente.