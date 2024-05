Clint Eastwood se vio involucrado en un escándalo y tuvo que desmentir una extraña información que lo tenía como protagonista

Escuchar

Hace apenas unas semanas, un clip que mostraba a Robert De Niro en medio de manifestantes casi desencadena un problema con aristas internacionales, cuando desde las redes comenzaron a atribuirle a aquellas imágenes un contexto y un contenido, al menos, equivocado. Esta semana le tocó el turno a Clint Eastwood, quien al igual que su colega se vio obligado a salir a desmentir un hecho que convirtió su nombre en tendencia.

En su caso, no fueron imágenes utilizadas con dudosa intención, sino un meme que comenzó a circular por Facebook y fue tomado literalmente por muchos usuarios.

En aquel meme, se afirma que Eastwood devolvió a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas todos los premios Oscar que cosechó a lo largo de su carrera como actor y director, porque no quería que se lo asocie a “ninguna de las tonterías del despertar de Hollywood”, una institución que “está moralmente en quiebra”.

Después de días de que aquella versión circulara e incluso fuera replicada por algunos medios, el actor y cineasta de 93 años desmintió, a través de su representante, que eso fuera cierto. Según confirmó People, uno de los managers de Eastwood indicó que nada de eso era verdad y que el artista ni siquiera maneja las redes sociales.

El meme surgió en la cuenta “The America’s Last Last of Defense”, que genera y comparte una variedad de publicaciones de humor, con tintes satíricos y paródicos. En la misma página se aclara que nada de lo que se comparte allí es real, pero a pesar del descargo, el meme, que fue publicado el miércoles 15 de mayo, tiene 42 likes y la mayoría de los comentaristas parecen haber tomado literalmente la información.

Eastwood se alzó con varias estatuillas otorgadas por la Academia a lo largo de los años: Los imperdonables, en 1993, se impuso como mejor película y él como mejor director. Lo mismo ocurriría en 2005, con Millon Dollar Baby. En 1994, además, obtuvo el premio Irvin G. Thalberg, que también entrega la misma entidad.

Esta no es la primera vez que se utiliza el nombre y la identidad de Eastwood en un equívoco surgido en Internet. El mes pasado, los representantes del actor también sirvieron de voceros y aclararon que las opiniones y los comentarios vertidos por el usuario de X -la aplicación antes conocida como Twitter- que utiliza el nombre del actor, no es él.

Más allá de las redes, en los últimos años Eastwood mantiene también en la vida real un muy bajo perfil. Su última aparición pública se produjo hace algunos meses en la conferencia Reasons for Hope, que brindó en California la doctora Jane Goodfall, una reconocida primatóloga y antropóloga inglesa que aboga por el cuidado del medio ambiente y la conservación de la fauna autóctona.

En las imágenes que circularon por redes sociales de aquel evento, se pudo ver a Eastwood sentado en primera fila y en la mitad del Centro Cultural Sunset local, luciendo una camisa a cuadros azul, pantalones grises y zapatillas deportivas. Aunque estuvo acompañado en todo momento de su asistente, Clint tuvo fuerzas suficientes para subir al escenario por su propia cuenta.

