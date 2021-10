Dalma y Gianinna recordaron a Diego Maradona en su cumpleaños y compartieron el pedido de Justicia de “un verdadero amigo” del Diez

Dalma y Gianinna recordaron a su padre, Diego Maradona, el día en el que el Diez hubiera cumplido 61 años, tal como lo hizo también Claudia Villafañe.

La hija mayor del futbolista publicó, en sus historias de Instagram, una foto del astro con su familia, y compartió -junto a esta imagen- un tierno recuerdo: “En un cumple tuyo, hace muchos, nos pediste que siempre siempre siempre el 30 de octubre sea una fiesta, estés o no estés vos. Ese día te dijimos que te callaras, que vos ibas a estar siempre”.

El tierno diálogo con Diego Maradona que recordó Dalma en el día del cumpleaños del Diez Instagram @dalmaradona

Tras ello, la actriz reflexionó: “Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar. Si no estás vos, no tiene sentido. Estás conmigo todos los días, pero qué difícil es no pelearme con la negra para ver quién te saluda primero. Es mentira que el tiempo cura todo, para mí cada vez es más difícil”. Y cerró el mensaje diciendo: “Feliz cumple al cielo. Te extraño y te amo para siempre”, junto a los corazones azul y amarillo, de Boca Juniors.

La historia que compartió Dalma pidiendo Justicia por su padre Instagram @dalmaradona

Una hora más tarde, Dalma se hizo eco de la historia que subió “un verdadero amigo” de su padre, aunque sin aclarar quién fue. “El mejor regalo que le podemos dar es que se haga justicia y paguen todos los que nos lo robaron. Justicia por Diego. Ya”, se lee en la imagen. “Yo pienso igual”, añadió ella.

El mensaje de Gianinna a Diego

En tanto, la menor compartió una imagen de Diego, Claudia Villafañe, Dalma y ella, cuando las hijas del matrimonio del jugador y la empresaria eran pequeñas. “La vida por abrazarte así de nuevo”, escribió.

El emotivo posteo de Claudia Villafañe dedicado a Maradona, que habría cumplido 61 años este 30 de octubre (Crédito: Instagram/@ClaudiaVillafañeOk)

Por su parte su exesposa y la madre de Dalma y Giannina, Claudia Villafañe, también le dedicó sentidas palabras a Diego: “Donde estoy ya es 30 de octubre. ¡Feliz cumple al cielo! ¡Sé que todo lo ves!”.