Daniela Mori, de su debut en Las Primas a protagonizar un musical de Broadway y el recuerdo de su romance con Milei

Escuchar

Hace cuatro décadas que está en el mundo de la música, pero recién ahora va a protagonizar una comedia musical al estilo Broadway. El 14 de agosto Daniela Mori, o simplemente Daniela como la llaman todos, estrena Rock of Ages en el Teatro Lola Membrives, en donde estará durante seis miércoles, a las 20. Y está emocionada . Desde hace algunas semanas ensaya hasta 14 horas diarias, pero se hizo un ratito para conversar con LA NACIÓN y contar que se trata de un sueño que acaricia desde hace tiempo y es el resultado del amor, el esfuerzo y el talento de familia y amigos. También recuerda sus comienzos en el grupo Las Primas y el romance que vivió con Javier Milei, el presidente de la Nación. “Con Javier estuvimos juntos casi dos años, en 2018 y 2019. Nos conocimos por Instagram, él me puso un like, yo a él”, precisa.

-¿Qué sabor te quedó de esa relación?

-Tengo un muy buen recuerdo de él, quedamos amigos...

-Cuando se separó de Fátima Florez se especuló con una reconciliación con vos, ¿qué pensás?

-No, creo que los dos estamos en otro momento.

Daniela, ex de Javier Milei, asegura que con el Presidente quedaron "amigos" después de haber tenido durante dos años un noviazgo Rodrigo Néspolo

-¿Cuándo hablaron por última vez?

-Hablamos en el verano, en enero o febrero. Fue un encuentro de mucha alegría, lo felicité, me dijo que tenía razón y que los sueños se cumplen. Porque cuando estábamos juntos hablábamos mucho de eso. Le dije que lo quería mucho y él a mí. Sentimos que fuimos novios en la adolescencia y nos volvimos a encontrar. Quedó mucho cariño. Me dijo que sentía que había sido su primera novia y a mí me pasa lo mismo. Con él me vinculé de una manera muy sana.

-¿Te imaginabas que iba a ser Presidente?

-Conociéndolo a Javier sí porque es una persona que tiene la capacidad para hacer todo lo que quiera. Es muy inteligente, tiene mucho carisma y puede lograr lo que quiere.

-¿Y qué pensás de la actualidad política y social?

-Amo mi país. Viví en muchos lugares y siempre quería volver. Seguimos viajando con mis hijas, pero no hay como la Argentina. Cuando salimos bicampeones de la Copa América lloré como una loca. Creo que vamos a salir adelante con el Presidente que nos toque. Hoy está Javier.

-¿Volviste a enamorarte?

-Estoy con alguien, pero todavía no lo blanqueé. No es del medio, no lo conocen. Soy enamoradiza y ese estado me hace escribir canciones. Estar feliz me hace escribir canciones y por eso digo que mis dos mejores canciones son mis hijas, Daniela y Linda, y la otra era mi mamá, Alicia, y va a seguir siéndolo. Entonces necesito un amor para poder seguir escribiendo... (risas).

"Estoy con alguien, pero todavía no lo blanqueé. No es del medio, no lo conocen. Soy enamoradiza", señala Daniela Rodrigo Néspolo

-¿Por qué decidieron comprar los derechos de Rock of ages y traer este musical a Buenos Aires?

-Porque es música de los 80 y esos años me marcaron mucho. Empecé en los 80 en el grupo Las Primas, soy de la primera camada. Fue un momento fuerte en mi vida porque de un día para el otro éramos famosas y había mucho trabajo detrás y para hacer. Aprendí mucho y me enseñó que podía cumplir sueños.

-¿Cómo llegaste a Las primas?

-Llegué porque una chica me contó que estaban audicionando para formar un grupo de chicas. Tenía 19 años y ya había nacido mi hija Daniela, que era muy chiquita. Fui porque mi sueño siempre fue cantar y quedé elegida; fue la última porque ya estaban las otras cuatro.

-Estuviste un par de años y te fuiste del grupo, ¿por qué?

-Porque me contrataron de Televisa y me fui a México. Tengo los mejores recuerdos de esa época y hace unos años nos juntamos con Las primas e hicimos una gira, en 2013. Tengo el más lindo de los recuerdos. Viví muchos años en México, me casé con un mexicano y nació Linda. Después nos separamos en buenos términos y volví a mi país porque extrañaba y ahí fue, en donde grabé el álbum que tiene las canciones “Vermelho”, “Balanza balanza”, “Endúlzame que soy café”. Necesitaba estar otra vez en mi país. Viví en México, en España, en Brasil, en Miami y como la Argentina no hay. Siempre con mis hijas, pero no considero que soy mamá y papá al mismo tiempo, sino una supermamá. Y siempre tuve a alguien muy especial en mi vida que fue mi mano derecha, mi mano izquierda y todo, y fue mi madre Alicia (se emociona), que falleció por Covid en pandemia.

-Decías que fuiste famosa de la noche a la mañana, ¿cómo lo viviste?

-Por suerte no fue difícil porque éramos un grupo. No sé qué hubiera pasado si hubiese estado sola y también creo que no fui consciente de lo que estaba viviendo en ese momento y me di cuenta cuando fui madurando. Después seguí mi carrera como solista y fue diferente porque tenía ya muchos años de experiencia. Entendí que la fama es puro cuento y que, en realidad, el éxito es la felicidad. Ser artista es un trabajo como cualquier otro. Creo que tuve suerte, aunque sé que las oportunidades se buscan. Siempre hago hincapié en que hay que hacer lo que a uno lo hace feliz y que se puede dar. Hay que intentar, nada es fácil ni nada es tan imposible. Los años me hicieron mejor artista.

-¿Cómo te estás preparando para Rock of Ages?

-Estamos a full. Amo esta comedia musical porque los 80 me marcaron, en esa década nació mi primera hija, amo la música de los 80, mis primeros éxitos fueron ese año. Es una apuesta importante, como un regalo del cielo, porque trabajo con mi hija Linda, que es mi mano derecha. Y mi hija Daniela también trabaja conmigo; además, las dos son maquilladoras. Somos cuatro los productores de Rock of Ages: Daniela, mi hija; Gabriel López que además es el director; Lucas Moyano y yo. Hacer un musical era mi asignatura pendiente y un día Daniela me contó que su amigo Gabriel López también tenía ese sueño. Nos juntamos los cuatro en mi casa y empezamos a soñar y acá estamos. Esto es producto del amor y la amistad, compramos los derechos de la obra y vamos a hacer seis funciones en el teatro Lola Membrives; estrenamos el 14 de agosto y vamos a estar los siguientes miércoles de agosto y septiembre. Me emociona porque es muy fuerte poder trabajar con mis hijas y en una comedia musical con amigos. Tenemos un elenco maravilloso con 20 artistas en el escenario y una banda de músicos en vivo. Hay ensambles, canciones en inglés, en español. Ensayamos entre 12 y 14 horas por día y estoy muy entusiasmada porque, aunque trabajo desde muy joven, este es mi primer musical.

"Con él me vinculé de una manera muy sana", asegurá la cantante sobre su noviazgo con Milei Instagram

-¿Te asusta la competencia de las obras de la avenida Corrientes?

-No soy competitiva, tengo mucha empatía con mis colegas y quiero que nos vaya bien a todos. Esta es una apuesta hermosa porque la hago con mis hijas y con amigos. La idea es seguir con funciones y hacer alguna temporada el próximo verano. En algún momento vamos a ir a Paraguay. Soy una kamikaze porque me juego mucho en este show, pero toda mi vida fue así, no me quedo sentada esperando a que me llamen. Fui yo la que primero creí en mí y sigo creyendo.

-¿Cómo es trabajar en familia?

-Hermoso. Se fue armando el grupo y nos juntamos sin pensar en el negocio, sino en las ganas de crear y seguir apostando al arte. Es un gran desafío. Trabajamos codo a codo y en un contexto que no es nada fácil. Rompimos los chanchitos de alcancía y nos animamos. Además, esta obra está dedicada a mi mamá que estudió teatro y nunca pudo hacerlo a nivel comercial. Me acuerdo de que una vez dijo que actuaba a través de mis ojos, de mi hija. Fue muy fuerte.

Temas Entrevistas