De Brigitte Bardot y Claudia Cardinale a Emmanuel Macron, toda Francia llora la muerte de Alain Delon

Escuchar

PARÍS. -“Melancólico, popular, secreto... era mucho más que una estrella: era un monumento francés”, dijo de él esta mañana Emmanuel Macron. El presidente francés no podría haber resumido mejor a Alain Delon, fallecido en la madrugada de este domingo 18 de agosto, a los 88 años, en su residencia de Douchy, en las afueras de París.

“Alain, Anouchka, Anthony, así como Loubo (su perro), tienen la inmensa tristeza de anunciar la partida de su padre”, indicó el lacónico comunicado de sus tres hijos recibido por la agencia AFP.

Aunque esperada, la muerte de uno de los últimos monstruos sagrados del cine sumió en la consternación y la tristeza a 68 millones de franceses. Y las reacciones no se hicieron esperar: radios, canales de televisión y sitios de internet modificaron de inmediato sus programaciones para consagrarlas a ese ícono universal del cine. Un homenaje intenso e inhabitual que se prolongará durante toda la semana.

Poco antes del mensaje personal de Emmanuel Macron, el palacio del Elíseo había afirmado en un comunicado que el presidente de la República y su esposa saludaban “la memoria de uno de los actores más admirados y célebres de su época, que sabía ser de todas las épocas, irregular, libre, intemporal y siempre francés”. Macron y su esposa Brigitte agregaron en ese comunicado sus sentidas condolencias a los hijos del actor y “a todos aquellos que lo querían y admiraban”.

Después el país escuchó o leyó a todos aquellos que lo habían conocido.

“El baile terminó. Tancredi se ha ido a bailar con las estrellas. Per sempre tua, Angelica”, escribió Claudia Cardinale, que actuó junto a Delon en uno de sus primeros films, El Gatopardo, en 1963, y por el cual su director, Luchino Visconti, recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes. Demasiado conmovida para hablar con la prensa, la actriz italiana radicada en Francia prefirió dejar ese mensaje en Instagram, junto a una foto de ambos durante aquella filmación: “Me piden que hable… pero la tristeza es demasiado intensa”, agregó.

Amigos durante más de seis décadas, Brigitte Bardot y Alain Delon atravesaron juntos buenos y malos momentos en su calidad de ídolos del cine francés. La octogenaria, que vive recluida en su mansión de Saint-Tropez, lamentó la partida de “un embajador de la elegancia, el talento y la belleza”. “Alain representó lo mejor del cine de prestigio de Francia. Su desaparición deja un vacío abismal que nada ni nadie podrá llenar. Hoy pierdo un amigo, un álter ego, un cómplice”, agregó.

Costa Gravas nunca consiguió hacer actuar a Delon en uno de sus filmes. Sin embargo, para el realizador griego, “hubo un antes, pero no habrá un después. Delon seguirá siendo Delon en la vida del cine. No habrá imitación y no habrá otro actor que se le parezca, porque eso es imposible”.

“Era como una pantera negra”, afirmó el escritor y director francés Eric-Emmanuel Schmitt, que lo dirigió en el teatro. “Cuando entraba en escena, uno tenía la impresión de que era una pantera negra, un felino que había llegado a la sala. Pero Alain no era víctima de su belleza, no estaba paralizado en ella. Era capaz de expresar otras mil cosas”, agregó.

En plenas vacaciones de verano en Europa, el mundo de la política también se hizo presente. Después de Emmanuel Macron, fue el turno del primer ministro Gabriel Attal, quien rindió homenaje al actor de El Gatopardo.

“Estrella de cine. Estrella popular. Estrella visceralmente francesa. Alain Delon trasciende todas las generaciones. Una figura, una cara, unos ojos en los cuales se reconocen todos nuestros compatriotas. La emoción que entristece nuestro país está a la altura del hombre, de su talento y de su herencia, que quedarán para siempre inscriptos en el patrimonio francés”, escribió en X.

Según Fabien Roussel, líder del Partido Comunista Francés (PCF,) Alain Delon, “fue a reunirse con (Jean) Gabin y Bebel (Jean-Paul Belmondo)”. “Con su desaparición, es un ícono del cine que se va y que el mundo llora esta mañana”, dijo con pesar Roussel, a pesar de que el actor nunca ocultó sus convicciones ultra-conservadoras. Tampoco faltó la reacción del otro extremo de la política. Después de Roussel, fue Marine Le Pen, líder de la Reunión Nacional (RN) de extrema derecha quien afirmó que era “una pequeña parte de la Francia que amamos y que se va” con Alain Delon.

“Lo creíamos inmortal”, dijo a su vez la ministra de la Cultura, Rachida Dati. “Pierdo un querido amigo, que contó mucho para mi y para mi familia”, confió la funcionaria en X.

Según sus últimas voluntades, Delon será enterrado en su residencia de Douchy, en las más estricta intimidad. Y un homenaje (no nacional) para la profesión, se realizará en una iglesia parisina a finales de septiembre.