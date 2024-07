El hijo de Nicolas Cage, Weston Coppola Cage, fue arrestado por haber agredido con un arma letal a su madre, Christina Fulton

Escuchar

El hijo de Nicolas Cage, Weston Coppola Cage, fue arrestado este miércoles, acusado de haber agredido a su madre, Christina Fulton, con un arma letal y recuperó el mismo día la libertada luego de pagar una fianza de 150 mil dólares.

La noticia fue confirmada por el Departamento de Policía de Los Ángeles a People. Según informa aquel medio, el hombre de 33 años fue arrestado después de haberse reportado en la estación de policía, en cumplimiento de una orden judicial derivada de un accidente ocurrido en 2017, cuando conducía bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, una hora y media después de su arresto, que se llevó a cabo antes de las 8 de la mañana, fue liberado previo pago de una fianza.

Las autoridades también confirmaron que el arresto estaba directamente relacionado con un confuso y violento incidente que Coppola Cage protagonizó el 28 de abril. Ese día, según los informes policiales, Weston tuvo una fuerte pelea verbal con su madre en su casa de Los Ángeles y el enfrentamiento “se volvió físico”. “Durante el incidente, Cage golpeó a dos víctimas varias veces, causándoles heridas.

La información oficial indica que agentes policiales llegaron al lugar tras haber sido alertados con un llamado telefónico y, tras hablar con todas las partes, se completó un informe policial. Según la policía, el caso fue presentado ante la fiscalía el 10 de mayo, y fue el fiscal quien presentó dos cargos contra Weston por agresión con arma letal y poco después se emitió una orden de arresto .

En mayo, varios medios estadounidenses informaron sobre el incidente, pero Fulton refutó parte de la información que se había dado a conocer: según su versión, ella y su hijo discutieron antes de la supuesta pelea y no después, como indicaron algunos portales. “ Contrariamente a lo que afirman, Weston y yo no habíamos discutido antes del incidente ”, aseguró la mujer

Y reveló el difícil contexto en el que se produjo el violento incidente: “El domingo 28 de abril, varios de los mejores amigos de Weston se pusieron en contacto conmigo para pedirme ayuda porque estaban pasando por una crisis de salud mental. Actué rápidamente para garantizar su seguridad. Al llegar, me encontré con mi hijo, que claramente se encontraba en un estado de crisis de salud mental, lo que a su vez se convirtió en una experiencia horrible ”.

“Siempre he apoyado la ayuda a mi hijo con sus problemas de salud mental. Estoy haciendo todo lo posible para que siga recibiendo el apoyo que necesita”, indicó Fulton. En efecto, Weston hizo pública su lucha contra el abuso de sustancias: en 2015, Coppola Cage reveló en una entrevista que en ese momento estaba atravesando un período de sobriedad, pero que había pasado por momentos muy oscuros. “Llegó un punto en que la gente de mi entorno pensaba que estaba cavando mi tumba”, graficó.

El padre de cuatro hijos señaló que el nacimiento de su primogénito lo ayudó a concentrarse en la recuperación. “Tener la combinación de mi ahora expareja Danielle, Lucian y mi padre en mi vida, solo esa trinidad ahí, básicamente me mantendrá aquí”, dijo Weston.

Sin embargo, dos años más tarde, fue arrestado luego de haber chocado y huido mientras conducía bajo los efectos del alcohol, en 2017 . La justicia dispuso que, debido a ese incidente, debía presentarse periódicamente ante la policía para acreditar su sobriedad. Fue en una de esas visitas obligadas a la comisaría en la que este miércoles quedó detenido.

"No tenía idea de que mi cumpleaños sobrio coincidiría con el cumpleaños biológico de mi padre", decía Weston a comienzos de este año, en una publicación en Instagram

A principios de este año, Coppola Cage compartió un mensaje en su cuenta de Instagram referido al tema: “Acabo de terminar de escribir un importante proyecto artístico que se me viene encima. En 48 horas cumpliré oficialmente 1 año de sobriedad total. No ‘sobriedad californiana’; nada de alcohol ni marihuana en ninguna forma. Solo mi propósito, amor, arte y hierbas como el contenido de este vaso. Si dejás todas las sustancias y dejás que tu alma sienta lo suficiente para alcanzar tu verdad interior eterna, dejarás de beber o consumir. La bebida que tengo es un té nootrópico de salvia helado profundamente poderoso que preparo y que dejo reposar en infusión fría durante 24 horas. No tenía idea de que mi cumpleaños sobrio coincidiría con el cumpleaños biológico de mi padre ”, escribió.

Según informó en mayo el portal TMZ, Fulton y Weston estaban trabajando juntos para demandar a la esposa de él, Hila Arounian, por presuntamente malversar 100 mil dólares. Madre e hijo planeaban frenar también una “orden de restricción fraudulenta”, que impedía que tanto Fulton como Nicolas Cage vieran a sus nietas gemelas. En una moción que presentaron en noviembre de 2023, alegaron que Arounian fue “emocionalmente abusiva” con su esposo, haciendo que este se alejara de su familia. También dijeron que la mujer se “aprovechó” de su marido, quien se recuperaba de “problemas de salud mental”. Además de Weston, Cage es padre de Kal-El, de 17 años, y de August Francesca, de 1 año y medio, a quien tuvo con su actual esposa, Riko Shibata.

